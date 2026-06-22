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क्रिकेटचे नियम बदलणार? T20 लीगच्या नव्या प्रयोगाने खळबळ, ICC आणि BCCIही करू शकतात मोठे बदल

Maharaja Trophy KSCA T20 New Rules : कर्नाटकमध्ये सध्या महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 2026 ही स्पर्धा सुरु झाली आहे. ही लीग सुरु झाल्यानंतर आता या स्पर्धेच्या नियमांमध्ये काही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 लीग 2026 मध्ये कोणते नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला सांगणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 22, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:26 PM IST
क्रिकेटचे नियम बदलणार? T20 लीगच्या नव्या प्रयोगाने खळबळ, ICC आणि BCCIही करू शकतात मोठे बदल

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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