/क्रिकेटचे नियम बदलणार? T20 लीगच्या नव्या प्रयोगाने खळबळ, ICC आणि BCCIही करू शकतात मोठे बदल

Maharaja Trophy KSCA T20 New Rules : भारतामध्ये अनेक वेगवेगळे लीग सुरु आहेत, महाराष्ट्रामध्ये नुकतेच मुंबई लीग खेळवण्यात आले तर उत्तरप्रदेशमध्ये देखील स्पर्धा सुरु आहे. कर्नाटकमध्ये सध्या महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 2026 ही स्पर्धा सुरु झाली आहे. ही लीग सुरु झाल्यानंतर आता या स्पर्धेच्या नियमांमध्ये काही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. आता या राज्यस्तरीय टी20 लीगमध्ये तीन नियम लागू करण्यात आले आहेत, आता ही राज्यातील लीगमध्ये लागू केल्यानंतर बीसीसीआय आणि आयसीसी या नियमांचा विचार करु शकते. महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 लीग 2026 मध्ये कोणते नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला सांगणार आहोत.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जेव्हा नो बॅाल असतो त्यावेळी मग फ्री हिट दिली जाते आणि अतिरिक्त धाव देखील देण्यात येते. आता महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 लीगमध्ये आता या हा नियम बदलण्यात आला आहे. जर नो-बॉलनंतर फलंदाजाने चेंडू खेळून फ्री-हिट मारला आणि तो बाद झाला, तर फलंदाजाच्या खात्यात धावा जमा होणार नाहीत. फ्री हिट जेव्हा असते त्यावेळी जर चेंडू हा स्टंम्प आऊट किंवा झेल बाद असला तरी फलंदाज धाव घेत होता पण महाराजा ट्रॉफीमध्ये आता फ्री हिटच्या वेळी अतिरिक्त धावा दिल्या जाणार नाहीत. जर क्लीन रन काढल्या आणि यावेळी चौकार किंवा षटकार मारला, तरच फलंदाजाला किंवा संघाला धावा मिळतील.
बीसीसीआयने मागील काही वर्षात आयपीएलमध्ये इम्पॅक्ट प्लेयरचा नवा नियम काढला होता. हा नियम अनेक लीगमध्ये देखील लागू करण्यात आला होता, आता या नियमाच्या संदर्भात महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 लीगमध्ये देखील मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन्ही संघामधील खेळाडू हे त्याच्या प्लेइंग 11 ची यादी नाणेफेकीच्या वेळी देत होते. इम्पॅक्ट नियमाच्या वेळी जर संघाने प्रथम फलंदाजी करायचे ठरवले, तर त्यांना वेगळी संघ-यादी दिली जाईल, किंवा जर त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करायचे ठरवले, तर त्यांना वेगळी संघ-यादी दिली जाईल. आता या नियमांमध्ये बदल झाल्यानंतर आता 'इम्पॅक्ट प्लेयर्स'बाबत सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. त्यांना आधीच सर्वोत्तम अकरा खेळाडू निवडावे लागणार आहेत.
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कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनने आता एक नवा नियम सांगितले आहे, स्पर्धेच्या ट्रॉफीचे अनावरण करताना नव्या नियमाची घोषणा करण्यात आली आहे. जर एखादा खेळाडू हा फलंदाजी करत असताना अंपायरने त्याला बाद घोषित केले आणि त्यानंतर तिसऱ्या पंचाने तो निर्णय बदलला तर फलंदाजाने धावून घेतलेल्या धावा मिळणार आहेत. हा निर्णय अनेकदा फलंदाज LBW बाबतीत फलंदाजांसाठी फायदेशीर ठरु शकतो. अनेकदा जेव्हा फलंदाज फलंदाजी करतात आणि त्यावेळी जेव्हा चेंडू हा बॅटला लागलेला असूनही पंच फलंदाजाला बाद देतात आणि चेंडू डेड मानला गेल्यामुळे फलंदाजाला धाव मिळत नाही, परंतु या लीगमध्ये असे होत नाही. आता या नियमामध्ये बदल झाल्यानंतर फलंदाजाने धावलेल्या धावा दिल्या जाणार आहेत.
बीसीसीआय त्याचबरोबर आयसीसी देखील या नियमांबद्दल काही विचार करु शकते. टी20 मध्ये असे काही नियम आहेत ज्यामुळे फिल्डिंग करणाऱ्या संघाला त्याचा फायदा होत नाही, असे सामन्याच्या शेवटी घडले, तर अधिक प्रश्न निर्माण होतात. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये लवकरच फ्री हिटचा नियम लागू होणार असला तरी, बीसीसीआय इम्पॅक्ट प्लेयरच्या नियमाकडे लक्ष देऊ शकते.