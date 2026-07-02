/मेक्सिकोच्या ऐतिहासिक विजयाचा जल्लोष दुःखात बदलला, 3 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू

Mexico VS Ecuador FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सध्या राउंड ऑफ 32 चे सामने सुरु असून दररोज रोमांचक सामने स्पर्धेचा थरार वाढवत आहेत. राउंड ऑफ 32 मधील एका महत्वाच्या सामन्यात मेक्सिको संघाने इक्वाडोरवर 2-0 ने ऐतिहासिक सामना जिंकला. मात्र या विजयाचं सेलिब्रशन करताना तीन लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. ही घटना तेव्हा घडली जेव्हा शहराच्या रस्त्यांवर फॅन्स मोठ्या प्रमाणात उतरले.
फिफा वर्ल्ड कपच्या राउंड ऑफ 16 मध्ये मेक्सिकोने धमाकेदार एंट्री केली. यंदा फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धा सुद्धा अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. मेक्सिकोच्या विजयानंतर मोठ्या प्रमाणावर विजयोत्सव साजरा करण्यासाठी फॅन्स मैदानात आले आणि यात तीन जणांचा मृत्यू झाला. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी बुधवारी या दुःखद घटनेची अधिकृत पुष्टता केली. ही घटना हॅम्बर्गो आणि लॅंकेस्टरच्या रस्त्यांवर झाली जिथे मेक्सिको शहराचं ऐतिहासिक प्रतीक म्हणून बांधलेलं 'एंजेल ऑफ इंडिपेंडेंस' स्मारक आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार एस्टाडियो एज़्टेकाच्या मैदानावर मेक्सिकोचा 2-0 ने ऐतिहासिक विजय झाल्यावर लगेचच पासेओ डे ला रिफोर्मा आणि जवळपासच्या 10 लाखहून अधिक फुटबॉल फॅन्स रस्त्यांवर उतरले. एंजेल ऑफ इंडिपेंडेंसच्या जवळपासचा संपूर्ण परिसर मेक्सिकोच्या फुटबॉल फॅन्सनी भरून गेला होता. गर्दीचा दबाव इतका प्रचंड वाढला की विविध ठिकाणी लोकांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला; ही परिस्थिती तिघांसाठी जीवघेणी ठरली. स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मृतांमध्ये 44 वर्षीय पुरुष आणि दोन महिलांचा (वय 19 आणि 48 वर्षे) समावेश आहे.
Another tragedy during Mexico's World Cup celebrations.GlobeUpdate (Globupdate) July 1, 2026
Three people died from suffocation after more than 1 million fans packed the streets around Mexico City's Angel of Independence following Mexico's victory over Ecuador.MexicoDaVergüenza mexico sstvi WorldCup https://t.co/QzZvYxnwPb pic.twitter.com/6WqBnnMvbk
या भयानक दुर्घटनेनंतर मेक्सिको सिटी सरकारचे प्रमुख क्लारा ब्रुगाडा मोलिनाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर दुःख व्यक्त करत अधिकृत माहिती दिली. ज्यात त्यांनी म्हटले की, 'स्थानिक आरोग्य सेवांच्या अहवालांनुसार, मेक्सिको सिटीमधील आपत्कालीन पथकांनी 'पासेओ दे ला रेफोर्मा'परिसरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी बेशुद्ध अवस्थेत आढळलेल्या तीन व्यक्तींबाबतच्या सूचना मिळताच त्वरित मदतीसाठी धाव घेतली. वैद्यकीय मदतीसाठीची सर्व आवश्यक कार्यपद्धती अंमलात आणली गेली; मात्र दुर्दैवाने, त्या तिघांचाही मृत्यू झाला. अत्यंत जड अंतःकरणाने मी त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती शोकसंवेदना व्यक्त करतो. जबाबदारीने, तसेच काळजी आणि सहानुभूती बाळगून उत्सव साजरा करण्याचे आवाहन आम्ही पुन्हा एकदा करत आहोत'.
मैदानावर मेक्सिकोच्या संघाने इक्वाडोरला 2-0 ने पराभूत करून राउंड ऑफ 16 मध्ये एंट्री घेऊन इतिहास रचला आहे. 1986 मध्ये स्पर्धेचे यजमानपद भूषवताना बल्गेरियाचा पराभव केल्यापासून, मेक्सिकोने वर्ल्ड कपच्या नॉकआउट फेरीत एकही सामना जिंकला नव्हता. आता जवळपास 40 वर्षांनंतर त्यांनी इतिहास घडवला आहे.