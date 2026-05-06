ओडिसामध्ये एक राष्ट्रीय स्पर्धा खेळून परतणाऱ्या तामिळनाडूच्या 'पोल वॉल्ट' खेळातील 3 खेळाडूंना आंध्र प्रदेशच्या राजमुंदरी ट्रेनमधून खाली उतरवण्यात आलं. हे खेळाडू आपली स्पर्धा संपवून ट्रेनने पुन्हा आपल्या घरी परतत होते. त्यावेळी सदर घटना घडली.   

पूजा पवार | Updated: May 6, 2026, 01:47 PM IST
आंध्र प्रदेशात 3 खेळाडूंना जबरदस्ती ट्रेनमधून खाली उतरवण्यात आलं, कारण ऐकून राग येईल
Photo Credit - Social Media

Sports News : तामिळनाडूमधून एक आश्चर्यकारक घटना समोर आली आहे. तामिळनाडूच्या तीन खेळाडूंना आंध्र प्रदेशमध्ये (Andhra Pradesh) अचानकपणे ट्रेनमधून खाली उतरवण्यात आलं. यामागचं कारण ऐकून सर्वांना आश्चर्य वाटेल. ओडिसामध्ये एक राष्ट्रीय स्पर्धा खेळून परतणाऱ्या तामिळनाडूच्या 'पोल वॉल्ट' खेळातील 3 खेळाडूंना आंध्र प्रदेशच्या राजमुंदरी ट्रेनमधून खाली उतरवण्यात आलं. अशी माहिती आहे की आरपीएफच्या जवानांनी ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या या तीन खेळाडूंचे पोल खाली फेकले. आरपीएफ जवानांनी त्या रश्या सुद्धा कापल्या ज्यांनी खेळाडूंनी त्यांचे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स रेल्वे डब्याच्या बाहेर बांधले होते. 

'पोल वॉल्ट' (Pole vault) खेळातील 3 खेळाडूंच्या पोल किंमत ही जवळपास 1 लाख रुपये होती. आरपीएफच्या जवानांनी रश्या खेळाडूंचे हे पोल खाली फेकले आणि ते प्लॅटफॉर्मवर पडले. यावेळी खेळाडूंना पर्याय नसल्याने त्यांनी ट्रेनची चैन खेचली आणि प्लॅटफॉर्मवर पडलेले आपले पोल उचलले. भुवनेश्वर येथे झालेल्या 'इंडियन इनडोअर ओपन कंबाईंड इव्हेंट्स अँड पोल व्हॉल्ट कॉम्पिटिशन'मध्ये पुरुष आणि महिला दोघांचेही राष्ट्रीय विक्रम मोडल्यानंतर अवघ्या एका आठवड्यात ही घटना घडली. या वर्षाच्या सुरुवातीला, पोल व्हॉल्टमधील सध्याचे राष्ट्रीय विक्रमधारक कुलदीप कुमार आणि तत्कालीन विक्रमधारक देव मीना यांना महाराष्ट्रातील पनवेल येथे एका टीसीने ट्रेनमधून उतरवले होते.

कुलदीप कुमार आणि देव मीना यांना ते प्रवास करत असलेल्या ट्रेनमध्ये पोल घेऊन जात असल्याप्रकरणी ताब्यात घेण्यात आलं होतं आणि त्यांना दंड सुद्धा आकारण्यात आला. तामिळनाडूमध्ये झालेल्या या घटनेत पोल वॉल्ट खेळातील 3 एथलीट्स आणि 2 हेप्टाएथलीट सामील होते. हे सर्वजण वेटिंग लिस्ट तिकिटावर भुवनेश्वरला परतत होते. एका प्रवाशाने तक्रार केल्यावर राजमुंदरी स्टेशनवर RPF च्या एका अधिकाऱ्याने रश्शी कापून टाकली, ज्यामुळे एथलीट्सचे पोल प्लॅटफॉर्मवर पडले. यावेळी नेमकी ट्रेन सुरु झाली आणि एका खेळाडूने ट्रेनची चैन खेचली जेणेकरून त्यांच्या खेळातील साहित्याचं नुकसान होऊ नये. 

पोल खिडकीला बांधण्याशिवाय कोणताही पर्याय नव्हता : 

सालेम विभागात कमर्शियल कम तिकीट क्लर्क (CCTC) म्हणून काम करणाऱ्या २२ वर्षीय शक्तीने सांगितले की, खेळाडूंनी खिडक्यांना बांधलेल्या पोलमुळे  प्रवाशांना कोणताही त्रास होत नव्हता आणि खेळाडूंना तो खांब खिडकीला बांधण्याशिवाय पर्याय नव्हता. CCTC ने म्हटले की, खेळाडूंनी सुरक्षेशी निगडित सर्व उपाय केले होते आणि प्रवाशांना कोणताही त्रास होऊ नये यासंदर्भात काळजी घेतली होती. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

