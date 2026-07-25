/कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये थरारक क्षण; इंग्लंडच्या जिम्नॅस्टचा भीषण अपघात! वाचा सविस्तर

कॅामनवेल्थ खेळ सुरु आहेत, भारताचे 126 खेळाडू या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले आहेत. निरज चोप्रा, मीराबाई चाणू सारख्या दिग्गज खेळाडू भारताकडून या स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसणार आहेत. आता कॅामनवेल्थ गेम्समधील एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पहिल्या दोन दिवसांमध्ये कॅामनवेल्थ गेम्समध्ये पुरुषांच्या कलात्मक जिम्नॅस्टिक्स स्पर्धात ही घटना घडली आहे. आज पुरुषांच्या कलात्मक जिम्नॅस्टिक्स सांघिक स्पर्धा झाली, यामध्ये हाय बारवरून जोरात पडल्यानंतर किशोरवयीन गॅब्रिएल लँग्टनला झालेल्या दुखापतीमुळे या अंतिम सामन्यात जमिनीवर कोसळला. नक्की झाले काय यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला सांगणार आहोत.
कॉमनवेल्थ गेम्सचा आज तिसरा दिवस होता, मिळालेल्या माहितीनुसार भारताच्या अनेक खेळाडू सध्या पदक मिळवण्यासाठी प्रचंड घाम गाळतायत. त्यात आज जिम्नॅस्टीकची स्पर्धा पार पडली. यामध्ये या स्पर्धेत इंग्लंडची जिम्नॅस्ट गॅब्रिएल लँग्टन हा मॅटवर परफॅारमन्स करत असताना अचानक गॅब्रिएल लँग्टन पोलवर उड्या मारताना मध्येच तिने फ्लिप करण्याचा प्रयत्न केला पण ते त्यांच्याकडून चूकीचे झाल्यामुळे खेळाडू डोक्यावर पडला आणि खेळाडूला गंभीर दुखापत झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
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ही घटना घडल्यानंतर काही काळ स्पर्धा थांबवण्यात आली होती, वैद्यकीय कर्मचारी त्याच्या मदतीसाठी धावून आले. लँग्टनवर उपचार सुरू असताना संपूर्ण मैदानात शांतता पसरली होती आणि त्याचे सहकारी जिम्नॅस्ट चिंतेने पाहत होते. सुरुवातीला गॅब्रिएल लँग्टन पडल्यानंतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना प्रतिसाद दिला आणि आपले पाय व नंतर हात हलवले. खेळाडू पडल्यानंतर सुमारे 11 मिनिटांच्यानंतर इंग्लंडच्या जिम्नॅस्टला काळजीपूर्वक स्थिर केले आणि नंतर त्याला स्ट्रेचरवरुन नेण्यात आले. जेव्हा जिम्नॅस्टला बाहेर नेत होते त्यावेळी तेथे असलेल्या उपस्थितांनी त्याच्यासाठी टाळ्या वाजवल्या. सांघिक विजेतेपदासाठी इंग्लंड आणि कॅनडा यांच्यात लढत सुरू असतानाच ही घटना घडली.