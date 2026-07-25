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कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये थरारक क्षण; इंग्लंडच्या जिम्नॅस्टचा भीषण अपघात! वाचा सविस्तर

आज पुरुषांच्या कलात्मक जिम्नॅस्टिक्स सांघिक स्पर्धा झाली, यामध्ये हाय बारवरून जोरात पडल्यानंतर किशोरवयीन गॅब्रिएल लँग्टनला झालेल्या दुखापतीमुळे या अंतिम सामन्यात जमिनीवर कोसळला. नक्की झाले काय यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला सांगणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 25, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:16 PM IST
कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये थरारक क्षण; इंग्लंडच्या जिम्नॅस्टचा भीषण अपघात! वाचा सविस्तर
Image Credit: इंग्लंडच्या जिम्नॅस्टचा भीषण अपघात (Photo - AI)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये थरारक क्षण; इंग्लंडच्या जिम्नॅस्टचा भीषण अपघात! वाचा सविस्तर
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