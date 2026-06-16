"मला चेंडूही दिसत नाहीये" तिलक वर्मा यांच्या हट्टामुळे खेळवली गेली 'सुपर ओव्हर'; पंचांना घ्यावी लागली माघार

India A vs Sri lanka A Match : भारत 'अ' संघ सध्या तिलक वर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर असून तिरंगी 'अ' मालिकेत सहभागी होत आहे. सोमवारी या मालिकेतील चौथ्या सामन्यात भारत 'अ'चा सामना श्रीलंका 'अ'शी झाला. हा सामना अत्यंत चुरशीचा झाला, मात्र त्यात अनेक वादही निर्माण झाले. सामन्यादरम्यान भारत 'अ'चा कर्णधार तिलक वर्मा यांचे पंचांशी अनेकदा खटके उडाले, तर वैभव सूर्यवंशी याची एका श्रीलंकन खेळाडूशी धक्काबुक्की झाली.
प्रथम फलंदाजी करताना भारत 'अ' संघाने २६५ धावा केल्या. विजयासाठी श्रीलंका संघाला शेवटच्या चेंडूवर दोन धावांची गरज होती, परंतु त्यांना केवळ एकच धाव काढता आली आणि सामना बरोबरीत सुटला. प्रकाश कमी झाल्यामुळे मैदानावर उपस्थित पंच 'सुपर ओव्हर' खेळवण्यास तयार नव्हते, परंतु कर्णधार तिलक वर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय खेळाडूंनी त्यांना घेराव घातला. 'स्टार स्पोर्ट्स'च्या वृत्तानुसार, पंचांना खेळण्यासाठी परिस्थिती अयोग्य वाटल्यास सामना थांबवला जाईल, असे संकेत सामना अधिकाऱ्यांनी दिले होते. असे समजते की, भारत 'अ'चा कर्णधार तिलक वर्मा यांनी 'सुपर ओव्हर' खेळवण्याबाबत ठाम भूमिका घेतली होती.
दीर्घ चर्चेनंतर, प्रकाशाची स्थिती अधिक खालावलेली असतानाही पंच अखेरीस 'सुपर ओव्हर'साठी सहमत झाले. 'सुपर ओव्हर'मध्ये वेगवान गोलंदाजांना गोलंदाजी करण्याची परवानगी दिल्याने वादात अधिकच भर पडली. अशा परिस्थितीत खेळ सुरू ठेवल्याने खेळाडूंच्या सुरक्षिततेशी तडजोड झाली, असे अनेकांना वाटते. श्रीलंका 'अ'च्या 'सुपर ओव्हर' डावातील शेवटच्या चेंडूवर 'नो-बॉल' देण्याच्या निर्णयाचाही भारतीय संघाने निषेध केला, ज्यामुळे खेळात पुन्हा थोडा व्यत्यय आला. भारत 'अ'च्या डावादरम्यान परिस्थिती अधिकच बिकट झाली.
भारत 'अ'कडून वैभव सूर्यवंशी आणि सूर्यांश शेडगे फलंदाजीसाठी मैदानात उतरले; संघाला विजयासाठी १७ धावांची गरज होती. तोपर्यंत बराच अंधार पडला होता. असे वृत्त आहे की, स्टेडियममधील प्रेक्षकांनाही चेंडू पाहताना अडचण येत होती आणि खेळाडूंनाही अशाच समस्यांचा सामना करावा लागला; एका खेळाडूने आपल्या सहकाऱ्यांना म्हटल्याचे ऐकू आले की, "अरे, मला तर चेंडूही दिसत नाहीये."
'इंडिया ए' संघाला केवळ ९ धावा करता आल्या आणि त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. या संघाने तीन सामन्यांतून केवळ दोन गुण मिळवले आहेत; श्रीलंकेविरुद्धचा पहिला सामना जिंकल्यानंतर, त्यांना 'अफगाणिस्तान ए' संघाकडून 'डकवर्थ-लुईस' नियमानुसार पराभव पत्करावा लागला. 'इंडिया ए' संघ बुधवारी होणाऱ्या आपल्या अखेरच्या सामन्यात पुन्हा 'अफगाणिस्तान ए'शी भिडणार असून, अंतिम फेरीच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी त्यांना हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावा लागेल.