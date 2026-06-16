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"मला चेंडूही दिसत नाहीये" तिलक वर्मा यांच्या हट्टामुळे खेळवली गेली 'सुपर ओव्हर'; पंचांना घ्यावी लागली माघार

भारत 'अ' (India A) आणि श्रीलंका 'अ' (Sri Lanka A) यांच्यातील तिरंगी मालिकेतील चौथा सामना बरोबरीत (टाय) सुटला. प्रकाश कमी झाल्यामुळे पंच 'सुपर ओव्हर' घेण्यास इच्छुक नव्हते, परंतु भारत 'अ'चा कर्णधार तिलक वर्मा यांच्या आग्रहामुळे, अंधार पडत असतानाही ती खेळवावी लागली.

Written ByPrashant Jadhav
Published: Jun 16, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:10 PM IST
"मला चेंडूही दिसत नाहीये" तिलक वर्मा यांच्या हट्टामुळे खेळवली गेली 'सुपर ओव्हर'; पंचांना घ्यावी लागली माघार

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Prashant Jadhav

Prashant Jadhav

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