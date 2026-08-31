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अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिकेआधी सेमीफायनलमध्ये तिलक वर्माने ठोकले शतक, सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ व्हायरल!

बंगळुरुमधील सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये सेमीफायनलचे सामने सुरु आहेत. साऊथ झोन संघाकडून खेळत असलेल्या तिलक वर्मा सेमीफायनलमध्ये सामन्यामध्ये शतक झळकावले.

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 31, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:41 PM IST
अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिकेआधी सेमीफायनलमध्ये तिलक वर्माने ठोकले शतक, सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ व्हायरल!
Image Credit: तिलक वर्माचे दुलीप ट्रॉफी 2026 मध्ये शतक (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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