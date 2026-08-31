/अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिकेआधी सेमीफायनलमध्ये तिलक वर्माने ठोकले शतक, सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ व्हायरल!

Tilak Verma Century : भारतामध्ये सध्या दुलीप ट्रॅाफी 2026 चे सेमीफायनलचे सामने खेळवले जात आहे. हे सामने बंगळुरुमध्ये सुरु आहेत, पहिला सामना हा ईस्ट झोन विरुद्ध सेंट्रल झोन यांच्यामध्ये सेमीफायनलचा सामना खेळवला जात आहे. तर दुसरा सेमीफायनलचा सामना हा नॅार्थ झोन विरुद्ध साऊथ झोन यांच्यामध्ये सुरु आहे. या सामन्यामध्ये टीम इंडियाचा युवा खेळाडू तिलक वर्माने सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये धुमाकुळ घातला. बंगळुरुमधील सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये सेमीफायनलचे सामने सुरु आहेत. साऊथ झोन संघाकडून खेळत असलेल्या तिलक वर्मा सेमीफायनलमध्ये सामन्यामध्ये शतक झळकावले. या शतकासह संघाला भक्कम आघाडी मिळवून दिली.
पहिल्या डावात शतक झळकावणारा तो दक्षिण विभागातील एकमेव फलंदाज होता, त्याने अप्रतिम खेळ केला. तिलक वर्माच्या खेळीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने सेमीफायनलमध्ये संयमाने फलंदाजी केली आणि दुसऱ्या दिनाचा खेळ संपेपर्यत तिलक नाबाद राहिला. त्याने या सामन्याच्या दुसऱ्या दिनात 225 चेंडूमध्ये 106 धावा केल्या, त्याने यामध्ये त्याने 7 चौकार मारले. दुसऱ्या दिनानंतर तो नाबाद राहिला आहे आणि तिसऱ्या दिवशी देखील तो फलंदाजी करणार आहे. आजच्या सामन्याच्या दुसऱ्या दिनी तिलक वर्माने आणखी एकदा सिद्ध केले तो तिनही फॅारमॅटमध्ये खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे.
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आपल्या स्फोटक फलंदाजीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या तिलक वर्माने या शतकात एकही षटकार मारला नाही. वर्माच्या धावा 47.11 च्या स्ट्राइक रेटने झाल्या. या दमदार खेळीमुळे दक्षिण विभागाचा संघ एका सन्मानजनक स्थितीत पोहोचला आहे. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा संघाने आपल्या पहिल्या डावात 285/9 धावा केल्या होत्या. आपल्या पहिल्या डावाच्या आधारावर त्यांनी उत्तर विभागावर ९० धावांची आघाडी घेतली आहे. उत्तर विभागाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु त्यांचा संघ केवळ 195 धावांवर सर्वबाद झाला.
That moment when Tilak Varma got to his— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 31, 2026
The South Zone captain leads from the front with a gritty century#DuleepTrophy pic.twitter.com/uSlM9xN6Vw
तिलक वर्मा सध्या भारतासाठी टी-२० मध्ये सातत्याने खेळत आहे. त्याला कसोटी किंवा एकदिवसीय सामन्यांमध्ये संधी मिळालेली नाही. मात्र, आता त्याचा एकदिवसीय संघात समावेश होणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. श्रेयस अय्यरच्या जागी तिलकला संधी दिली जाऊ शकते, कारण सध्या भारताकडे एकदिवसीय सामन्यांमधील पहिल्या चार फलंदाजांमध्ये एकाही डावखुऱ्या फलंदाजाची कमतरता आहे