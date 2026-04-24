तिलक वर्मा आणि ओव्हर्टनमध्ये बाचाबाची, सूर्याला करावी लागली मध्यस्थीला; MI vs CSK सामन्यात रंगला हाय-व्होल्टेज ड्रामा!

Tilak varma vs jamie overton heated exchange: सध्या आयपीएलची स्पर्धा मध्यावर आली आहे. ही स्पर्धा चांगलीच रंगली आहे. मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्ज यांच्यात सामना २३ एप्रिल रोजी रंगला. या दोन्ही संघातील सामना नेहमीच तणावपूर्ण असतो. अनेक घडामोडी या सामन्यात घडतात. मात्र यावेळी मैदानावर वातावरण आणखी तापलं, जेव्हा तिलक वर्मा आणि जेमी ओव्हर्टन यांच्यात जोरदार वाद झाला. हा वाद एवढा वाढला की थेट सूर्यकुमार यादव आणि अंपायरलाच या वादात पडावं लागलं. या सामन्यात चेन्नईने प्रथम फलंदाजी करत 207 धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना मुंबईची सुरुवात अत्यंत खराब झाली आणि संघ 11 धावांत 3 विकेट गमावून अडचणीत सापडला होता. अशा परिस्थितीत तिलक वर्मा आक्रमक खेळ करत होता. यानंतरच वाद झाला. नेमकं काय झालं जाणून घेऊयात..
डावाच्या 10व्या षटकात तिलकने ओव्हर्टनच्या गोलंदाजीवर आक्रमकी खेळी करायला सुरुवात केली. सुरुवातीलाच चौकार मारत त्याने दबाव टाकला आणि पुढच्या चेंडूवर दोन धावा घेतल्या. मात्र षटकाच्या शेवटच्या चेंडूनंतरच खरा वाद उफाळून आला. ओव्हर्टनने टाकलेल्या स्लोअर बॉलवर तिलकने मिडविकेटकडे फटका मारत दोन धावा घेण्याचा प्रयत्न केला, पण नॉन-स्ट्रायकर एंडवर उभ्या सूर्यकुमार यादव याने रन घेण्यास नकार दिला.
या घटनेनंतर तिलक आणि ओव्हर्टन यांच्यात शाब्दिक चकमक सुरू झाली. ही बाचाबाची फारच वाढली. काही क्षणातच वाद तीव्र झाला आणि दोघे एकमेकांसमोर येऊन उभे ठाकले.
परिस्थिती बिघडताना पाहून सूर्यकुमार यादव तात्काळ मध्ये पडले. त्याने तिलकला शांत करण्याचा प्रयत्न केला आणि ओव्हर्टनशीही चर्चा केली. मात्र वातावरण तापलेलं पाहून अंपायरनाही हस्तक्षेप करावा लागला. अंपायरने लगेच दोन्ही खेळाडूंना वेगळं केलं आणि ओव्हर्टनला मागे हटण्यास सांगितलं.
या घटनेमुळे सामना अधिकच रंगतदार झाला, पण त्याचबरोबर खेळाडूंच्या आक्रमकतेची झलकही पाहायला मिळाली. अशा प्रसंगांमुळे क्रिकेटमधील स्पर्धा किती तीव्र असते, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं.