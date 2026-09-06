/Live सामन्यात तिलक वर्मा वैभव सूर्यवंशीच्या अंगावर धावला, दुलीप ट्रॉफीच्या फायनलमधला Video समोर

Duleep Trophy 2026 Final : दुलीप ट्रॉफी 2026 चा फायनल सामना ईस्ट झोन आणि साऊथ झोनमध्ये खेळवला जातोय. या सामन्यात ईस्ट झोनचा उपकर्णधार 15 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी असून साऊथ झोनचं नेतृत्व हे तिलक वर्मा करतोय. या सामन्याच्या सुरुवातीला दुलीप ट्रॉफी 2026 च्या फायनल सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने आपल्या फलंदाजीने जबरदस्त सुरुवात केली. मात्र 15 वर्षांच्या या युवा फलंदाजाला स्लेजिंगला सुद्धा समोरं जावं लागलं. सध्या तिलक वर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी यांचा व्हिडीओ व्हायरल होत असून यात सूर्यवंशी आणि तिलक वर्मा हे आमने सामने आलेले दिसत असून तिलक फलंदाजी करणाऱ्या वैभवच्या अंगावर जाताना दिसतोय. सूर्यवंशीने या सामन्यात जबरदस्त सुरुवात केली खरी मात्र तो अर्धशतक पूर्ण करू शकला नाही आणि 44 धावांवर बाद झाला.
वैभव सूर्यवंशी हा ईस्ट झोनचा उपकर्णधार आहे. तिलक वर्माने मैदानात वैभव सूर्यवंशीच्या याच पदावरून त्याला स्लेज केले होते. दोघांमध्ये नेमकं काय बोलणं झालं हे समोर आलेलं नाही. मात्र चांगल्या लयीत फलंदाजी करणाऱ्या वैभवचं लक्ष विचलित करण्यासाठी तिलक वर्माने हे केल्याचं बोललं जात आहे. दुसऱ्यांदा दोघांमध्ये शाब्दिक वाद रंगलेला दिसला. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून तिलक वर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी हे दोघे खूप जवळ येऊन एकमेकांसोबत बोलताना दिसून आले होते.
ईस्ट झोनने सामन्याची अत्यंत आक्रमक सुरुवात केली. वैभव फलंदाजीत आक्रमक खेळी करताना, अभिमन्यू ईश्वरनने अर्धशतक झळकावले. ओपनिंगच्या जोडीतील या शतकी भागीदारीमुळे साऊथ झोनचा कर्णधार तिलक अस्वस्थ झाला. तिलक वारंवार सूर्यवंशीजवळ जाऊन त्याला स्लेज करत काहीतरी बोलताना दिसत होता. पंचांनीही त्यांच्यातील हा संवाद पाहिला आणि ऐकला. सुरुवातीला वैभवने केवळ स्मितहास्य करून त्याकडे दुर्लक्ष केले, परंतु दुसऱ्या वेळी मात्र त्यानेही मैदानात तिलकला प्रत्युत्तर दिल्याचे दिसून आले.
Wtf Tilak..Asvanth (asvanth1808) September 6, 2026
Haassing a 16 yr oldDuleepTrophy pic.twitter.com/bkFdxOICkQ
अभिमन्यु ईश्वरन याने आज वाढदिवसाच्या दिवशी जबरदस्त खेळी केली आणि स्वतःच गिफ्ट दिले. चांगल्या लयीत फलंदाजी करणारा अभिमन्यु 72 धावांवर बाद झाल्याने शतक करण्यापासून मुकला. तर दुसरीकडे साऊथ झोनची गोलंदाजी खूपच गडबडली. भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी हा सर्वात महागडा ठरला. सूर्यवंशी आणि ईश्वरन या दोघांनीही सिराजची चांगलीच धुलाई केली. दुपारच्या जेवणाच्या विश्रांतीपर्यंत ईस्ट झोन संघाने दोन विकेट गमावून 133 धावा केल्या होत्या.