/तिलक वर्माच्या मुर्खपणामुळे मुंबईच्या पदरी पराभव, कॅच ड्रॉप करणं पडलं महागात, ठरला सामन्यातील मोठा टर्निंग पॉईंट

IPL 2026 MI VS RCB : मुंबईने रविवारी सामन्यात फलंदाजी करून 20 ओव्हरमध्ये 166 धावा केल्या होत्या त्यानंतर आरसीबीला विजयासाठी 167 धावांचे आव्हान मिळाले होते. हे आव्हान पूर्ण करण्यात आरसीबी यशस्वी झाली. यावेळी तिलक वर्माने बाउंड्री लाईनवर सोडलेला कॅच मुंबई इंडियन्सला महागात पडला.
IPL 2026 MI VS RCB : इंडियन प्रीमियर मधील सर्वात यशस्वी संघ असलेला मुंबई इंडियन्स रविवार 10 मे रोजी आरसीबी विरुद्ध सामन्यात पराभूत झाल्याने थेट प्लेऑफच्या बाहेर पडला आहे. रायपूरमध्ये आयपीएल 2026 चा 54 वा सामना हा आरसीबी विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात खेळवला गेला होता. या सामन्यात त्याने आरसीबीने २ विकेटने विजय मिळवला, ज्यामुळे मुंबई इंडियन्सचं प्लेऑफमध्ये जाण्याचं आव्हान संपुष्ठात आलं आहे. सामन्यात सुरुवातीला मुंबईने फलंदाजी करून 20 ओव्हरमध्ये 166 धावा केल्या होत्या त्यानंतर आरसीबीला विजयासाठी 167 धावांचे आव्हान मिळाले होते. हे आव्हान पूर्ण करण्यात आरसीबी यशस्वी झाली. गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारने गोलंदाजी सह महत्वाच्या क्षणी फलंदाजीत सुद्धा चांगली कामगिरी केली. मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजांनी सुरुवात चांगली केली होती, मात्र त्यानंतर अनेक चुका झाल्या. यापैकी तिलक वर्माने (Tilak Verma) बाउंड्री लाईनवर सोडलेला कॅच सामन्याचा टर्निंग पॉईंट ठरला.
मुंबई इंडियन्सचे दोन युवा खेळाडू तिलक वर्मा आणि नमन धीर हे भर मैदानात भिडले. आरसीबीची फलंदाजी सुरु असताना 18 व्या ओव्हरच्या दुसऱ्या बॉलवर कृणाल पंड्याने मिड विकेटवर हवेत शॉट खेळला. नमन धीर आणिबॅलेन्स गमावून बाउंड्री तिलक वर्मा धावत बॉल पकडण्यासाठी पोहोचले. यावेळी नमनने बॉल पकडला, पण तो बॅलेन्स गमावून बाउंड्रीच्या बाहेर जात होता. त्यामुळे त्याने बॉल तिलक वर्माच्या दिशेने फेकला. तिलक वर्मा अगदी सहज हा बॉल कॅच करू शकत होता मात्र त्याने ते केलं नाही. तो बॉल पकडण्याऐवजी नमन धीरवर नाराज झाला. तिलकला वाटलं की नमनचा पाय बाउंड्री लाईनवर टच झालाय, त्यामुळे तिलकने कॅच पकडण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला नाही. नमन धीर नाराज झाला कारण त्याचा बॉल बाउंड्री लाईनला टच झाला नव्हता. यावेळी दोन्ही खेळाडूंमध्ये काहीसा वाद झाला.
अंपायरने चेक केलं तेव्हा नमन धीरचा पाय बाउंड्री लाईनवर टच झाला नव्हता. कृणाल पंड्याला क्रॅम्प येत होता, त्यामुळे तो पळाला नाही आणि हा बॉल डॉट झाला. मात्र त्यानंतर कृणाल पंड्याने षटकार मारला. सुरुवातीला तिलकने कॅच ड्रॉप केला असला तरी ओव्हरच्या शेवटी तिलकने एक चांगला कॅच पकडून कृणालला बाद करून पॅव्हेलियनमध्ये धाडलं.
आयपीएल 2026 च्या 54 व्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्सने 2 विकेटने मुंबई इंडियन्सवर विजय मिळवला. शहीद वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर मुंबईने विजयासाठी दिलेलं 167 धावांचं आव्हान आरसीबीने शेवटच्या बॉलवर पूर्ण केलं. हे पूर्ण करताना त्यांनी 8 विकेट गमावले. यामुळे रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 वर पोहोचली असून मुंबई इंडियन्स प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडली आहे.