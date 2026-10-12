/तिलक वर्माचा निष्काळजीपणा नडला, लहानश्या चुकीमुळे गमावली विकेट, असं Runout तुम्ही पाहिलं नसेल

IND VS WI 3rd ODI : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात पाच सामन्यांच्या टी20 सीरिजमधील तिसरा सामना पार पडला. या सामन्यात भारताचा 14 धावांनी विजय झाला आणि त्यामुळे सीरिजमध्ये 2-1 ने आघाडी घेतली. 11 ऑक्टोबर रोजी इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर सामना पार पडला. अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशन यांनी संघासाठी आक्रमक खेळी केली. त्यानंतर तिलक वर्माने मैदानात धावसंख्या वाढवण्याचे काम सुरू ठेवले. परंतु चौकार मारण्याच्या प्रयत्नात तिलक वर्मा धावबाद झाला. यावेळी त्याचा निष्काळजीपणा नडला. सध्या या रनआऊटचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.
भारताची फलंदाजीची इनिंग सुरु असताना 17 व्या ओव्हरमध्ये वेस्टइंडीजचा स्पिनर गुडाकेश मोती हा गोलंदाजी करत होता. ओव्हरमधील चौथा बॉल फुल टॉस होता, ज्यावर अक्षर पटेलने स्क्वेअर लेगच्या दिशेने फ्लिक केले. अक्षर आणि तिलक यांनी वेगाने एक धाव पूर्ण केली. दरम्यान क्षेत्ररक्षक कामिल पूरनने बॉल अडवण्याच्या प्रयत्नात उडी घेतली आणि बॉल अडवला खरा, पण पाहून असे वाटले की त्याचा स्पर्श बाउंड्रीला झाला होता.
मैदानात फलंदाजी करणाऱ्या तिलक वर्मा आणि अक्षर पटेलला सुद्धा असंच वाटलं की बॉल बाउंड्रीला लागला आहे. दोघांनी पहिली धाव तर वेगाने पूर्ण केली पण दुसरी धाव घेत असताना त्यांना वाटलं की चौकार आहे आणि त्यामुळे दोघे आरामात चालू लागले. अक्षर पटेल क्रीजवर पोहोचला मात्र दरम्यान फिल्डरने विकेटकिपरकडे बॉल फेकला. विकेटकिपरने धावबाद करण्यासाठी स्टंप उडवल्या आणि लगेचच बॉल गोलंदाजाकडे परत फेकला. जेव्हा तिलक वर्मा आपल्या क्रीझपासून बऱ्याच बाहेर होते, तेव्हा गोलंदाज गुडाकेश मोती यानेही बॉल स्टंपवर मारला.
A near-boundary save turns into a run-out as the West Indies catch Tilak Varma short of his crease! INDvWI 3rd T20I | LIVE NOW https://t.co/GmwwFjql5J https://t.co/plCeyKV5SEStar Sports (StarSportsIndia) October 11, 2026
17 व्या ओव्हरला मैदानात जो काही प्रकार घडला त्यात खरंतर विकेटकीपर शाई होप आणि गुडाकेश मोतीने सुद्धा फक्त औपचारिकतेसाठी असं केलं होतं कारण त्यांनी सुद्धा हा बॉल चौकार असल्याचा समज केलेला. मात्र थर्ड अंपायरने जेव्हा बाउंड्री तपासली तेव्हा फिल्डर बाउंड्रीला बॉल लागण्याआधीच तो थांबण्यात यशस्वी झाला असल्याचे दिसले. यावेळी वेस्ट इंडीजने रन-आउसाठी अपील केली. पंचांनी बाउंड्रीचा इशारा दिला नसतानाही त्यांनी केलेले हे अपील तिलक वर्माच्या एकाग्रतेतील कमतरता, निष्काळजीपणा दर्शवणारी होती.
सुरुवातीला अक्षर पटेलला बाद करण्याच्या रन आउट करण्याच्या प्रयत्नाची तपासणी करण्यात आली, परंतु अक्षर सुरक्षितपणे क्रीजमध्ये पोहोचला होता. त्यानंतर गोलंदाजाच्या बाजूकडील रिप्ले तपासण्यात आला आणि तिलक रनआउट झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. हा भारतीय फलंदाज आरामात क्रीजच्या दिशेने चालत होता पण वेस्ट इंडिजच्या खेळाडूने त्याला बाद केले तेव्हा तो अजूनही २-३ मीटर दूर होता. परिणामी तिलकने नाहक विकेट गमावली आणि त्याला पॅव्हेलियनमध्ये परतावे लागले.