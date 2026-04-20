MI vs GT IPL 2026 : 6,6,6,6,6,6,6... मुंबईच्या Tilak Varmaने 45 चेंडूत केले शतक पूर्ण! गुजरातच्या गोलंदाजांचा काढला 'घामटा'

Tilak Verma century : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये झालेल्या खराब कामगिरीनंतर आता या सामन्यामध्ये तिलक वर्मा याने आयपीएलमध्ये त्याचे पहिले शतक झळकावले आहे. या सामन्यामध्ये तिलकची दमदार कामगिरी पाहायला मिळाली. मुंबई इंडियन्सचा संघ स्पर्धेचा दुसरा विजय मिळवणार का याकडे सर्वाचे लक्ष आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 20, 2026, 10:01 PM IST
Tilak Verma scores his first century in IPL : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स या दोन संघामध्ये आज आयपीएल 2026 चा 30 सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यामध्ये आज मुंबई इंडियन्सच्या संघाची आणखी एकदा खराब सुरुवात पाहायला मिळाली. आजच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघामध्ये पुन्हा एकदा पॅावर प्लेमध्ये 3 विकेट्स गमावले होते. आजच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाचा डाव 199 धावांवर संपला आहे. या सामन्याच्या पहिल्या इनिंगमध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाने पाच विकेट्स गमावून 199 धावा केल्या. या सामन्यामध्ये आज मुंबई इंडियन्सचा तिलक वर्मा याची स्पेशल खेळी पाहायला मिळाली. शेवटच्या चेंडूवर चौकार मारून तिलक वर्माने आपले पहिले आयपीएल शतक पूर्ण केले. तो 101 धावांवर नाबाद राहिला. नमन धीर हा बाद झाल्यानंतर तिलक वर्मा फलंदाजीला आला आणि त्याने मैदानावर कहर केला. 

Add Zee News as a Preferred Source

तिलक वर्माचे आयपीएलमधील पहिले शतक

आयपीएलमधील मुंबई इंडियन्सची सुरुवात विजयाने झाली पण संघ फार काही चांगली कामगिरी नंतरच्या सामन्यामध्ये करु शकला नाही. आजच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सचा सामना हा गुजरात टायटन्सविरुद्ध सुरु आहे. या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सचा संघ जेव्हा अडचणीमध्ये होता तेव्हा संघासाठी तिलक वर्माने कमालीची कामगिरी केलीआणि संघासाठी 101 धावांची नाबाद खेळी खेळली. आजच्या सामन्यामध्ये तिलक वर्माने 45 चेंडूमध्ये 101 धावा केल्या यामध्ये त्याने 7 षटकार मारले तर 8 चौकार मारले. आजच्या सामन्यामध्ये त्याने 224.44 स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली. 

पहिल्या इनिंगमध्ये मुंबई इंडियन्सची फलंदाजी

आजच्या सामन्यामध्ये गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिल याने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मुंबई इंडियन्सच्या संघाने पहिले तीन विकेट्स पॅावर प्लेमध्ये गमावल्यानंतर नमन धीर याने चांगली फलंदाजी केली याने आजच्या सामन्यामध्ये 32 चेंडूमध्ये 45 धावा केल्या. सुर्यकुमार यादव आणखी एकदा फेल झाला त्याने 15 धावा करुन विकेट्स गमावली. 

तिलक वर्मा आणि कर्णधार हार्दिक पांड्या यांनी सूत्रे हाती घेतली आणि येथूनच तिलक वर्माच्या धावांचा पाऊस सुरू झाला. त्याने 45 चेंडूंत 101 धावा केल्या. हार्दिक आणि तिलक यांनी 82 धावांची भागीदारी केली. हार्दिकने 16 चेंडूंत 15 धावा केल्या.

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

