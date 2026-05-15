/Tilak Varma celebration: तिलक वर्माच्या विक्ट्री सेलिब्रेशनमध्ये होता रोहितसाठी खास मेसेज, पाहून फॅन्स भावूक, Video Viral

Tilak Varma Celebration : मुंबई इंडियन्सचा फलंदाज तिलक वर्माने धर्मशाला स्टेडियमवर पंजाब किंग्स विरुद्ध सामन्यात विजयी खेळी केली. सामन्यानंतर त्याने एक जबरदस्त सेलिब्रेशन केलं आणि त्यातून रोहित शर्मासाठी खास मेसेज दिला.
IPL 2026 MI VS PBKS : धर्मशाला स्टेडियमवर गुरुवार 14 मे रोजी झालेल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा स्टार क्रिकेटर तिलक वर्मा याने 33 बॉलमध्ये नाबाद 75 धावांची खेळी करून मुंबई इंडियन्सला विजय मिळवून दिला. आयपीएल 2026 च्या 58 व्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने पंजाब किंग्सचा 6 विकेटने पराभव केला. मुंबई इंडियन्ससाठी हा विजय तसा फायदेशीर ठरत नाही कारण ते आधीच प्लेऑफच्या रेसमधून बाहेर पडलेत. मात्र हा सामना जिंकून त्यांनी पंजाब किंग्सचं प्लेऑफ समीकरण खराब केलंय. पंजाब किंग्सने प्रथम फलंदाजी करून 8 विकेट गमावत 200 धावा केल्या आणि विजयासाठी मुंबई इंडियन्सला 201 धावांचे आव्हान दिले, हे आव्हान पूर्ण करण्यात मुंबईला यश आलं. दरम्यान मुंबई इंडियन्ससाठी महत्वाची खेळी करून तिलक वर्माने जबरदस्त सेलिब्रेशन केलं. यात रोहित शर्मासाठी खास मेसेज होता. सध्या त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
मिडिल ओव्हर्समध्ये मुंबई इंडियन्सने एका मागोमाग एक विकेट गमावून पंजाब किंग्सला पुनरागमनाची संधी दिली. तेव्हा तिलक वर्माने मैदानात टिकून खेळी केली आणि शेवटून दुसऱ्या बॉलवर षटकार ठोकून संघाला विजय मिळवून दिला. त्याने 33 बॉलमध्ये 75 धावा केल्या तसेच दरम्यान 6 चौकार आणि तितकेच षटकार मारले. तिलक वर्माने विजयानंतर एक खास सेलिब्रेशन केलं जे त्याने वरिष्ठ खेळाडू असलेला रोहित शर्माला समर्पित केलं.
TILAK VARMA HANDED PUNJAB KINGS THEIR 5TH CONSECUTIVE DEFEAT.
सामना संपल्यावर तिलक वर्माने डगआउटमध्ये बसलेल्या रोहित शर्माकडे पाहिलं आणि हाताने इशारा केला. यात त्याने एका हाताची ४ तर दुसऱ्या हाताची पाच बोटं दाखवली. म्हणजेच त्याने 45 असा इशारा केला. रोहित शर्मा हा 45 नंबरची जर्सी घालतो. अशाप्रकारे तिलक वर्माने मुंबई इंडियन्सचा हा विजय रोहित शर्माला समर्पित केला. तिलकचं हे सेलिब्रेशन पाहून फॅन्स भावुक झाले.
तिलक वर्माने आयपीएलमध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वात पदार्पण केलं होतं. त्यांनंतर दोघांमध्ये छान बॉण्डिंग झाली. रोहित हा मुंबई इंडियन्सचा सर्वात यशस्वी कर्णधार आहे. त्याने संघासाठी तब्बल 5 ट्रॉफी जिंकली आहेत. मात्र आयपीएल 2024 मध्ये त्याला कर्णधारपदावरून हटवण्यात आलं. त्यानंतर हार्दिक पंड्याकडे संघाची जबाबदारी देण्यात आली होती आणि हा त्याचा कर्णधार म्हणून तिसरा सीजन आहे. मुंबई इंडियन्सने यंदा 12 पैकी 8 सामने गमावले ज्यामुळे ते प्लेऑफच्या रेसमधून बाहेर पडलेत.