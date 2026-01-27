English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दुखापतीनंतर थेट T20 वर्ल्ड कपसाठी मैदानात उतरणार टीम इंडियाचा 'हा' खेळाडू, टीम मॅनेजमेंटचा मोठा निर्णय

T20 World Cup 2026 : टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज तिलक वर्मा याच्यावर काही दिवसांपूर्वी सर्जरी झाली होती. त्यातून तो लवकरच रिकव्हर होईल आणि न्यूझीलंड विरुद्ध सीरिजचे काही सामने खेळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र टीम मॅनेजमेंटने आता त्याला थेट टी 20 वर्ल्ड कपसाठी मैदानात उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Jan 27, 2026, 07:19 PM IST
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : टीम इंडिया सध्या न्यूझीलंड विरुद्ध टी20 सामने खेळण्यामध्ये व्यस्त असून त्यासोबतच टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या (T20 World Cup 2026) तयारीत सुद्धा व्यस्त झाली आहे. सूर्यकुमार यादवच्या (Suryakumar Yadav) नेतृत्वात टीम इंडिया (Team India) चांगलं प्रदर्शन करत असून ती वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठीची प्रबळ दावेदार मानली जात आहे. न्यूझीलंड विरुद्ध 5 सामन्यांच्या सीरिजमध्ये भारताने आतापर्यंत तीन सामने जिंकून 3-0 ने आघडी घेतली आहे. दरम्यान सोमवार 26 जानेवारी रोजी बीसीसीआयकडून मोठी अपडेट समोर आली असून यानुसार तिलक वर्मा हा न्यूझीलंड विरुद्ध उर्वरित दोन सामन्यांसाठी उपलब्ध नसेल. 

तिलक वर्माला नेमकं काय झालं होतं? 

टेस्टिकुलर टॉर्शनच्या समस्येमुळे 7 जानेवारीच्या सकाळी राजकोट येथे नाश्ता केल्यावर तिलक वर्माला शरीराच्या खालच्या भागाला अचानक वेदना होऊ लागल्या. त्यानंतर त्याला लगेचच हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. जिथे तपासणी केल्यावर त्याचं ऑपरेशन करण्यात आलं. यावेळी तिलक वर्मा हा विजय हजारे ट्रॉफीसाठी हैदराबाद संघासोबत राजकोट येथे होता. बीसीसीआयच्या एका अधिकाऱ्याने PTI ला सांगितलं तिलक वर्मा वेदनेत असताना त्याला लगेचच गोकुळ रुग्णालयात घेऊन जाण्यात आले. चाचण्या आणि स्कॅनमधून असे दिसून आले की तिलकला टेस्टिक्युलर टॉर्शन आहे, ही अशी स्थिती आहे जी अचानक, तीव्र वेदनांमुळे होते. डॉक्टरांनी तिलकला विलंब न करता ऑपरेशन करण्याचा सल्ला दिला. आता तिलक वर्मा यामधून बारा होतं आहे. तिलक या दुखापतीनंतर न्यूझीलंड विरुद्ध सीरिजच्या काही सुरुवातीच्या सामन्यांना मुकू शकतो आणि शेवटचे काही सामने खेळू शकतो असं सांगण्यात आलं होतं मात्र आता तिलक वर्मा न्यूझीलंड सीरिजमधील एकही सामना खेळणार नाही. तो थेट टी २० सामने खेळण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे. 

तिलक वर्माचा टी20 रेकॉर्ड कसा आहे? 

टी20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये तिलक वर्माचा रेकॉर्ड हा जबरदस्त राहिलाय. मागच्यावेळी भारताला आशिया कप जिंकवण्यात त्याचा मोलाचा वाटा होता. पाकिस्तान विरुद्ध फायनल सामन्यात त्याने 69 धावा केल्या होत्या आणि विजयी खेळी खेळली होती. मात्र असं असलं तरी कोणत्याही खेळाडूला दुखापतीमधून थेट वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी जाण हे कठीण ठरू शकतं. तिलक शर्माच्या टॅलेंटबाबत कोणताही प्रश्न नसला तरी भीती अशी आहे की त्याला त्याच्या जुन्या फॉर्ममध्ये परतण्यासाठी काही सामने लागतील. जर असे झाले तर टीम इंडियासाठी हे थोडे अडचणीचे ठरू शकते. 

T20 वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघ : 

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रिंकू सिंग.

