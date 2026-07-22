/आयर्लंड आणि इंग्लंडमध्ये का पराभूत झाली टीम इंडिया? तिलक वर्माचं उत्तर ऐकून भुवया उंचावतील

IND VS ENG T20 Series : भारतीय संघाच्या टी20 संघाचा उपकर्णधार तिलक वर्माने मागच्या दोन सीरिजमध्ये टीम इंडियाच्या खराब परफॉर्मन्सबाबत आपलं मतं व्यक्त केलं. टी20 वर्ल्ड कप चॅम्पियन असलेला भारताचा क्रिकेट संघ हा आयर्लंड विरुद्ध दोन सामन्यांच्या सीरिजमध्ये पराभूत झाला. तर इंग्लड विरुद्ध पाच सामन्यांच्या सीरिजपैकी 4 सामने गमावून भारताने ही सीरिज सुद्धा गमावली. आता भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात टी20 सीरिज खेळवली जाणार आहे. यापूर्वी भारताच्या टी20 संघाचा उपकर्णधार तिलक वर्माने सांगितलं की परदेशातील परिस्थितीचा अनुभव नसणे हे संघाच्या खराब कामगिरीचे मुख्य कारण होते.
तिलक वर्माचं म्हणणं आहे की, मागच्या दोन वर्षात संघाने अधिकतर आशियामध्ये सामने खेळले होते आणि खूप काळानंतर अचानकपणे परदेशातील परिस्थितीमध्ये इंग्लंड सारख्या मजबूत संघाविरुद्ध खेळ हे खूप चॅलेंजिंग होतं. आकडेवारीवरून असे दिसून येते की हा युक्तिवाद पूर्णपणे अचूक नाही. 2026 च्या टी20 वर्ल्ड कपपूर्वी भारताने दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये मालिका खेळल्या होत्या. तथापि, हे खरे आहे की 2022 नंतर या विद्यमान संघाने टी20 सीरिजसाठी पहिल्यांदाच इंग्लंडचा दौरा केला.
आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्याच्या दरम्यान फलंदाजीतून खास प्रदर्शन केलं नसल्याने तिलक वर्मा हा स्वतः टीकाकारांचा निशाण्यावर आला होता. तिलक वर्माला त्याच्या नंबर तीन पोझिशनवरून हटवून त्याला नंबर 5 आणि 6 वर फलंदाजी करण्यासाठी पाठवण्यात आले होते. त्यामुळे सुद्धा त्याच्या खेळीवर परिणाम झालेला असू शकतो असं बोललं गेलं. तिलक यांनी स्पष्ट केले की, त्यांची संथ फलंदाजी ही त्यांच्या नैसर्गिक आक्रमक शैलीमुळे नव्हे, तर संघाच्या गरजांनुसार जुळवून घेतल्याचा परिणाम होती.
तिलक वर्माच्या मते आयर्लंड आणि इंग्लंडमधील दौऱ्यांदरम्यान पॉवरप्लेमध्ये भारताची वरच्या फळीतील फलंदाजी वारंवार कोलमडत होती. त्यामुळे, आक्रमक खेळण्याऐवजी डावाला स्थैर्य देणे ही त्यांची जबाबदारी बनली होती. त्याने स्पष्ट केले की, जेव्हा संघाने कमी वेळात 4-5 विकेट गमावले होते, तेव्हा केवळ मोठे फटके मारण्याच्या प्रयत्नात बाद होणे शहाणपणाचे ठरले नसते. तिलकने मान्य केले की, जरी पहिल्या चेंडूपासूनच आक्रमक खेळणे हा त्याचा नैसर्गिक स्वभाव असला, तरी उपकर्णधारपदाच्या अतिरिक्त जबाबदारीमुळे संघाच्या हितासाठी अधिक समंजस आणि जबाबदारीचे निर्णय घेणे त्याला आवश्यक होते.