/मैदानात टीम डेव्हिडने ओढली सिगार, RCB च्या विजयानंतरचा Video Viral, सॉल्टच्या पोस्टने उडाली खळबळ

Tim David Cigar Video : आयपीएल 2026 च्या फायनलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने गुजरात टायटन्सवर 5 विकेटने विजय मिळवला. यासह त्यांनी सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलची ट्रॉफी नावावर केली. आता फायनल सामन्याला दोन दिवस झाल्यावर आरसीबीचा खेळाडू टीम डेव्हिड याचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. या व्हिडीओमध्ये टीम डेव्हिड हा खुलेआमपणे मैदानात सिगार पेटवताना दिसतोय. मात्र फॅन्स दुविधा मनस्थितीत आहेत की हा व्हिडीओ नेमका खरा आहे की AI जनरेटेड आहे. मात्र आता आरसीबीचा स्टार खेळाडू फिलिप सॉल्टने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली असून या पोस्टमुळे खळबळ उडाली आहे.
सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओमध्ये टीम डेव्हिड हा मैदानात सिगार पिताना दिसतोय. त्याच्या चारही बाजूंना काही खेळाडू सुद्धा उपस्थित आहेत. मात्र हा व्हिडीओ हा AI जनरेटेड असल्याचं समजून यूजर्सने या व्हिडीओकडे कदाचित दुर्लक्ष केले. मात्र फिलिप सॉल्टच्या पोस्टने या मुद्दयाला पुढं एकदा वर आणलंय. सॉल्ट आणि डेव्हिड हे दोघे आरसीबीने जिंकलेली विजेतेपदाची ट्रॉफी सोबत बसले आहेत. या फोटोत डेव्हिडच्या तोंडात सिगार आहे. या फोटोला कॅप्शन देताना फिलिप सॉल्टने लिहिले की 'इ साला कप नाम दू'.
मैदानावर कोणत्याही आयपीएल खेळाडूधूम्रपान करणं ही एक वेगळी घटना आहे कारण या प्रकारावर बीसीसीआय आणि इंडिया प्रीमियर लीगचे आयोजन लक्ष ठेऊन असतात आणि खेळाडूंवर कारवाई करतात. यापूर्वी देखील राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान पराग हा ड्रेसिंग रूममध्ये वेपिंग करताना दिसला होता. यापूर्वी देखील टीम डेव्हिडवर आचारसंहितेचा भंग केल्या प्रकरणी बॅन लावण्यात आला आहे. आयपीएलने आपल्या स्टेटमेंटमध्ये म्हंटले होते की, 'रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (आरसीबी) संघाचा फलंदाज टिम डेव्हिड याला आयपीएल आचारसंहितेच्या (खेळाडू आणि संघ अधिकाऱ्यांसाठी) स्तर 1 चे उल्लंघन केल्याबद्दल त्याच्यावर मॅच फीच्या ५० टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्याला दोन डिमेरिट पॉइंट्सदेखील देण्यात आले आहेत.
स्टार खेळाडू टीम डेविडला आयपीएलच्या आचार संहितेचा भंग केल्या प्रकरणी कलम 2.9 चं उल्लंघन करताना पाहण्यात आलं. 'हा गुन्हा "सामन्यादरम्यान खेळाडू, संघ अधिकारी, पंच, सामनाधिकारी किंवा इतर कोणत्याही तिसऱ्या व्यक्तीवर अयोग्य किंवा धोकादायक पद्धतीने बॉल (किंवा पाण्याची बाटली यांसारखे क्रिकेटचे इतर कोणतेही साहित्य) फेकण्याशी" संबंधित आहे. डेव्हिडने गुन्हा कबूल केला आणि सामनाधिकारी जावगल श्रीनाथ यांनी दिलेली शिक्षा स्वीकारली. मैदानातील पंच नितीन मेनन यांच्या दिशेने "आक्षेपार्हपणे" बर्फाची पिशवी फेकल्याबद्दल त्याला दोषी ठरवण्यात आले होते. आता मैदानात सिगार ओढत असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर बीसीसीआय डेव्हिडवर काय कारवाई करतो हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.