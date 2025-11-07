Ind Vs Aus:सूर्यकुमार यादवचा कॅच घेतल्यावर टिम डेव्हिडचं लाजिरवाणं कृत्य, video व्हायरल

India Vs Australia T20 2025: सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय क्रिकेट संघाने चौथ्या टी-20 सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा 48 धावांनी पराभव असून हा विजय भारतासाठी खूप महत्त्वाचा ठरला आहे. या सामन्य दरम्यान ऑस्ट्रेलियन खेळाडूने केलेलं एक कृत्य वाऱ्याच्या वेगाने सोशल मीडियावर पसरलं. नेमकं काय झालं? हे सविस्तर जाणून घ्या.
गुरुवारी (6 नोव्हेंबर 2025)ला खेळवलेल्या चौथ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, अनेकदा जलद धावा करणरा अभिषेक शर्मा लवकर बाद झाला असून तो मोठी कामगिरी करु शकला नाही. अभिषेक बाद झाल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादव मैदानात आला. त्याच्या स्फोटक फलंदाजीने कालच्या सामन्यात बऱ्यापैकी कामगिरी केली पण तोदेखील लवकरच गारद झाला. सामन्यात अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांच्या दमदार गोलंदाजीच्या जोरावर भारताने ऑस्ट्रेलियाचा तब्बल 48 धावांनी पराभव करून पाच सामन्यांच्या मालिकेत 2-1 अशी आघाडी घेतली.
नेमकं प्रकरण काय?
सूर्यकुमार यादवचा झेल घेतल्यानंतर टिम डेव्हिडचा विचित्र आणि आक्षेपार्ह सेलिब्रेशन सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ही घटना तेव्हा घडली जेव्हा सूर्यकुमार यादव ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करत होता आणि त्याने काही जलद धावा काढल्या. दरम्यानच डेव्हिडने यादवला बाद करण्यासाठी एक धडाकेबाज कॅच घेतला, पण त्यानंतर त्याने जे केले ते सर्वांनाच धक्कादायक वाटले. त्याने चाटण्याचा हावभाव केला, जो अनेकांना आक्षेपार्ह आणि अश्लील वाटला. या घाणेरड्या घटनेमुळे क्रिकेटजगतात बरीच चर्चा रंगली आहे.
What's going on here Tim #AUSvIND pic.twitter.com/3L7hx8AWK3
— cricket.com.au (@cricketcomau) November 6, 2025
सामन्याचे एकूण एक समीकरण
सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय क्रिकेट संघाने चौथ्या टी-20 सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा 48 धावांनी पराभव केला. या विजयामुळे आता टीम इंडिया मालिका गमावणार नाही याची खात्री पटते; जरी त्यांनी अंतिम सामना जिंकला तरी ऑस्ट्रेलिया फक्त मालिका बरोबरीत आणू शकेल.
FAQ
1. भारताने सामना कसा जिंकला?
भारताने प्रथम फलंदाजी करत १६७/८ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाला ११९/१० वर रोखून ४८ धावांनी विजय मिळवला. अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांच्या गोलंदाजीने मोठे योगदान दिले.
2. भारताच्या फलंदाजीतील मुख्य योगदान कोणचे?
शुभमन गिल (46 धावा), अभिषेक शर्मा (28 धावा), सूर्यकुमार यादव (20 धावा) आणि शिवम दुबे (22 धावा) यांनी उपयुक्त फलंदाजी केली.
3. टिम डेव्हिडच्या सेलिब्रेशनमुळे काय वाद निर्माण झाला?
डेव्हिडचा हावभाव अश्लील आणि विचित्र वाटल्याने सोशल मीडियावर चर्चा रंगली. काहींनी त्याला मजेदार म्हटले, तर इतरांना असंस्कृत वाटले.