W,W, W... 'गोल्डन हॅट-ट्रिक घेणारा दीबन लिंगेश कोण आहे? पहा Video

तामिळनाडू प्रीमियर लीग खेळवली जात आहे, या स्पर्धेमध्ये क्वालिफायर 2 चा सामना हा पार पडला. या स्पर्धेमध्ये त्रिची ग्रँड चोलास आणि विडा कोवाई किंग्स यांच्यामध्ये सामना खेळवण्यात आला. 26 ऑगस्ट रोजी हा सामना एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या रोमांचक सामन्यामध्ये एक गोलंदाजांने सर्वांनाच चकित केले आहे. या सामन्यात एक असे दृश्य पाहायला मिळाले, जे क्रिकेट चाहत्यांच्या दीर्घकाळ स्मरणात राहील. 168 धावांचे लक्ष्य गाठताना, त्रिची ग्रँड चोलासने पहिल्या तीन चेंडूंवरच तीन गडी गमावले. या सामन्यात नक्की झाले काय यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला सांगणार आहोत.
विडा कोवाई किंग्सच्या संघाकडून खेळणारा वेगवान गोलंदाज के. दीबन लिंगेशने मैदानावर कहर केला. वेगवान गोलंदाज के. दीबन लिंगेशने या संघासाठी पहिल्याच तीन चेंडूवर विरोधकांना गुडघे टेकायला भाग पाडले. लिंगेशने डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर के. राजकुमारला यष्टीरक्षक सुरेश लोकेश्वरकरवी झेलबाद केले. त्यानंतर पुढच्या दोन चेंडूंवर एस. श्याम सुंदर आणि जगदीसन कौशिक बाद झाले, ज्यामुळे डावाच्या पहिल्या तीन चेंडूंवर तीन बळी पडण्याचा दुर्मिळ विक्रम घडला. तामिळनाडू प्रीमियर लीगमध्ये सलग तीन चेंडूवर तीन विकेट्स घेऊन के. दीबन लिंगेशने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. असा कारनामा याआधी तामिळनाडू प्रीमियर लीगमध्ये कोणीही केला नाही.
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सलग तीन बळी घेत के. दीबन लिंगेशने टीएनपीएलच्या इतिहासातील पहिली 'गोल्डन हॅट-ट्रिक' साधली. सलग तीन चेंडूंवर तीन फलंदाज शून्यावर बाद झाले. त्रिचीच्या डावातील हे एकमेव गोल्डन डक नव्हते. मणिकरण सिद्धार्थने झफर जमालला शून्यावर बाद केले, तर आर. दिवाकरने अतिसयराज डेव्हिडसनला गोल्डन डकवर बाद केले. त्रिची ग्रँड चोलास सुरुवातीच्या धक्क्यांमधून सावरू शकले नाहीत. मणिकरण सिद्धार्थनेही उत्कृष्ट गोलंदाजी करत चार बळी घेतले आणि संघ 99 धावांवर सर्वबाद झाला. त्यामुळे, विडा कोवाई किंग्सने 84 धावांनी सामना जिंकून अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले.
Deeban Lingesh becomes the first bowler to take a hat-trick in the Shriram Capital TNPL 2026!— TNPL (@TNPremierLeague) August 26, 2026
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त्रिची ग्रँड चोलासच्या संघाला पहिल्याच तीन चेंडूवर तीन विकेट्स गेल्यानंतर त्यांना सामन्यात सुरुवातीलाच मोठा धक्का बसला आणि त्यामुळे त्यांना पुनरागमन करणे कठिण झाले. विजेतेपदाच्या सामन्यात विदा कोवाई किंग्सचा सामना मदुराई पँथर्सशी होईल. अंतिम सामना २८ ऑगस्ट रोजी चेन्नई येथील एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जाईल.