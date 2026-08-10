6,6,6,6,6,6...'या' फलंदाजाचा मैदानावर कहर! ठोकले सलग सहा षटकार, वन डे कपमध्ये रेकॅार्ड ब्रेकिंग कामगिरी

इंग्लंडमध्ये देशांतर्गत क्रिकेट चषक स्पर्धा खेळवली जात आहे, या लिस्ट 'ए' सामन्यात अनेक नव्या चेहऱ्यांनी धुमाकुळ घातला आहे. हॅम्पशायर आणि ससेक्स यांच्यामध्ये खेळवण्यात आलेला सामन्यात इंग्लिश फलंदाजाने कहर केला. त्याने सामन्यामध्ये षटकारांचा पाऊस पाडला, आता या सामन्यात नक्की झाले काय यासंदर्भात तुम्हाला सविस्तर सांगणार आहोत. रविवार, 9 ऑगस्ट रोजी, एका इंग्लिश फलंदाजाने सलग सहा चेंडूंवर सहा षटकार मारून एक चमत्कार घडवला. या लिस्ट 'ए' सामन्यामध्ये टोबी अल्बर्ट नावाच्या फलंदाजाने हॅम्पशायरसाठी सहा षटकार मारून खळबळ उडवून दिली.
हॅम्पशायर आणि ससेक्स यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघामध्ये मनोरंजक सामना पाहायला मिळाला. हॅम्पशायरच्या संघाने 2022 मध्ये केंटविरुद्ध 396 धावा केल्या होत्या, सर्वात मोठी धावसंख्या उभारली होती. आता या सामन्यामध्ये त्यांनी 383 धावा केल्या ही लिस्ट ए मधील दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या आहे. एवढेच नव्हे तर हंगामातील संयुक्त-सर्वोच्च धावसंख्या देखील ही आहे. ससेक्सच्या संघाने लक्ष्याचा पाठलाग चांगला केला चार्ली टिअरच्या 94 चेंडूमधील 111 धावांच्या जोरावर विरोधी संघाने सहज लक्ष्य पार केले आणि सक्सेसला 51 धावांनी सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. सक्सेसचा हा स्पर्धेचा सहावा पराभव होता.
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टोबी अल्बर्टने सलग 6 चेंडूंचा सामना करून त्यावर 6 षटकार मारले. पण या फलंदाजाने एकाच ओव्हरमध्ये 6 षटकार मारले नाही तर त्याने 2 ओव्हरमध्ये षटकार मारले. त्याने ससेक्सच्या नँटेस ओस्टहुइझेनच्या गोलंदाजीवर दोन षटकार आणि पुढच्याच षटकात ऑली कर्टलीच्या गोलंदाजीवर आणखी चार षटकार मारले. अशाप्रकारे, त्याने सलग सहा चेंडूंवर सहा षटकार मारले. हॅम्पशायरची धावसंख्या बिनबाद 225 होती, ज्यात ससेक्सचा अनुभवी अली ओर आणि 18 वर्षीय बेन मेस या दोन्ही सलामीवीरांनी शतके झळकावली होती. 'द हंड्रेड' स्पर्धेत ट्रेंट रॉकेट्स संघासोबत तीन आठवडे घालवल्यानंतर मेस या हंगामातील आपला पहिला एकदिवसीय चषक सामना खेळत होता.
Some grab from Toby Albert sprinting in https://t.co/I2oZSi0gwj pic.twitter.com/mdjzN2YZCS— Hampshire Cricket (@hantscricket) August 9, 2026
संघाने 189 चेंडूंमध्ये 200 धावा आधीच केल्या होत्या, पण त्यानंतर अल्बर्टने मैदानात येऊन 37 चेंडूंमध्ये 86 धावा ठोकल्या. यामध्ये पाच चौकार आणि आठ षटकारांचा समावेश होता. 21 धावांवर असताना त्याचा जीव वाचला असला तरी, त्याच डावात त्याने सलग सहा चेंडूंवर सहा षटकारही मारले. सलग सहा चेंडूंवर सहा षटकार मारणाऱ्या मोजक्या खेळाडूंच्या पंक्तीत अल्बर्टने स्थान मिळवले आहे. तथापि, हे सहा षटकार फारसे लक्षात राहणार नाहीत, कारण ते एकाच षटकात मारलेले सहा षटकार नव्हते.