धक्कादायक! हेल्मेटमध्ये घुसला बॉल, रक्तबंबाळ झालेल्या फलंदाजाने सोडलं मैदान

The Hundred League : द हंड्रेड 2025 च्या (The Hundred League 2025) 13 व्या सामन्यात लंडन स्पिरिट आणि ट्रेंट रॉकेट्स यांच्यात रोमांचक सामना पाहायला मिळाला. 14 ऑगस्ट रोजी लॉर्ड्स मैदानावर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात लंडन स्पिरिटने 21 धावांनी सामना जिंकला. पण या सामन्यातील सर्वात चर्चेत राहिलेली घटना म्हणजे ट्रेंट रॉकेट्सचा विकेटकिपर फलंदाज टॉम अलसॉप सोबत झालेला अपघात होता, ज्यामुळे त्याला गंभीर दुखापत झाली आणि तो मैदानातून रक्तबंबाळ होऊन बाहेर पडला.
सामन्याची दुसरी इनिंग सुरु असताना ट्रेंट रॉकेट्सचा संघ संकटात होता कारण त्यांनी 90 धावांवर आपले चार विकेट गमावले होते. अशातच टॉम अलसॉप क्रीजवर उतरला पण त्याला फलंदाजीची जास्त संधी मिळाली नाही. केवळ तीन बॉलचा सामना केल्यावर त्याला गंभीर दुखापत झाली. लंडन स्पिरिटचा वेगवान गोलंदाज जेमी ओवरटनने एक खतरनाक बाउंसर टाकला जो थेट अलसॉपच्या नाकावर जाऊन लागला.
अलसॉपने हेल्मेट घातला होता, पण बॉलने हेल्मेटची ग्रील पार केली आणि तो फलंदाजाच्या नाकावर जाऊन आदळला. अलसॉपला लागलेली दुखापत इतकी गंभीर होती की त्यातून लगेचच रक्त यायला लागलं. रक्तबंबाळ अवस्थेमध्ये अलसॉपला मैदानाबाहेर जावं लागला आणि त्याला रिटायर्ड हर्ट घोषित करण्यात आलं. या संपूर्ण घटनेमुळे स्टेडियममध्ये वातावरण शोकाकुल झाले. टॉम अलसॉप हा एकही धाव करू शकला नाही. त्याच्या गैरहजेरीमध्ये ट्रेंट रॉकेट्सच्या अडचणी वाढल्या आणि त्यांना 21 धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला.
Tom Alsop was hit Well Direct bouncer and immediately went out of the ground.
I hope he is okay .pic.twitter.com/7zmDsUVHAZ
CricGayata5915 August 14, 2025
लंडन स्पिरिटने या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करून 100 बॉलमध्ये 162 धावा केल्या. जेमी स्मिथने यात सर्वात जास्त 52 धावा केल्या. कर्णधार केन विलियमसनने 45 धावा तर एश्टन टर्नरने 30 धावा केल्या. तर याच्या प्रतिउत्तरात ट्रेंट रॉकेट्सचा संघ 100 बॉलमध्ये 6 विकेटवर फक्त 141 धावा करू शकला. लंडन स्पिरिटकडून डॅनियल वॉरल आणि रिचर्ड ग्लीसन यांनी प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या.
टॉम अलसॉपच्या दुखापतीची तीव्रता काय होती?
टॉम अलसॉपची दुखापत इतकी गंभीर होती की, त्याच्या नाकातून लगेच रक्त यायला लागलं आणि त्याला रिटायर्ड हर्ट घोषित करून मैदानाबाहेर जावं लागलं. त्याने एकही धाव केली नाही.
टॉम अलसॉपच्या दुखापतीचा सामन्यावर काय परिणाम झाला?
टॉम अलसॉपच्या दुखापतीमुळे ट्रेंट रॉकेट्सच्या अडचणी वाढल्या, कारण त्यांनी आधीच 90 धावांवर चार विकेट गमावल्या होत्या. त्याच्या गैरहजेरीत संघाला 21 धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला.
द हंड्रेड 2025 च्या 13 व्या सामन्यात कोणत्या दोन संघांनी भाग घेतला?
लंडन स्पिरिट आणि ट्रेंट रॉकेट्स यांनी 13 व्या सामन्यात भाग घेतला.