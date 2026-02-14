English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
WATCH: टोनी मुन्योंगाचा 'हा' अफलातून कॅच एकदा बघाच! टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये ऑस्ट्रेलियाला धक्का

Munyonga stunning catch: 2026 च्या टी20 विश्वचषकात झिम्बाब्वेच्या टोनी मुनयोंगाच्या प्रभावी झेलने ऑस्ट्रेलिया आणि प्रेक्षकांना थक्क केले. हा व्हिडीओ तुम्ही एकदा तरी बघितला पाहिजेच....   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 14, 2026, 12:19 PM IST
Tony Munyonga stunning catch: आयसीसी मेन्स टी२० वर्ल्ड कप (ICC Men's T20 World Cup) स्पर्धेतील १९वा सामना क्रिकेट चाहत्यांसाठी रोमांचक ठरला. ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आणि झिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट संघ (Australia national cricket team vs  Zimbabwe national cricket team ) यांच्यात झालेल्या या लढतीत झिम्बाब्वेने शानदार खेळ करत २३ धावांनी विजय मिळवला. जागतिक दर्जाच्या संघाविरुद्ध मिळवलेला हा विजय झिम्बाब्वेसाठी ऐतिहासिक मानला जात आहे. या सामन्यातील सर्वात चर्चेचा क्षण ठरला तो टोनी मुन्योंगा यांनी घेतलेला अविश्वसनीय झेल. १७व्या षटकात ब्रॅड इव्हान्स गोलंदाजी करत असताना बेन द्वारशुईस यांनी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने वेगाने झेपावत असताना मुन्योंगा यांनी अचूक टाइमिंग साधत हवेत झेप घेत झेल टिपला. त्यांच्या संतुलन आणि चपळाईने स्टेडियममधील प्रेक्षक थक्क झाले. हा झेल सामन्याचा टर्निंग पॉइंट ठरला.

झिम्बाब्वेची संयमी आणि आक्रमक फलंदाजी

प्रथम फलंदाजी करताना झिम्बाब्वेने आत्मविश्वासपूर्ण सुरुवात केली. ब्रायन बेनेट यांनी ५६ चेंडूत ६४ धावा करत डावाची भक्कम पायाभरणी केली. त्यांनी संयम राखत योग्य वेळी फटके खेळले. दुसऱ्या बाजूने तडीवानाशे मरुमानी यांनी केवळ २१ चेंडूत ३५ धावांची वेगवान खेळी करत रनरेट उंचावला.

मधल्या फळीत कर्णधार सिकंदर रझा यांनी १३ चेंडूत २५ धावा करत संघाला वेग दिला, तर रायन बर्ल यांनी ३० चेंडूत ३५ धावा करत डाव स्थिर ठेवला. या सर्वांच्या योगदानामुळे झिम्बाब्वेने स्पर्धात्मक धावसंख्या उभारली.

 

गोलंदाजांचा अचूक मारा

ऑस्ट्रेलियासारख्या बलाढ्य फलंदाजीसमोर झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांनी शिस्तबद्ध आणि आक्रमक गोलंदाजी केली. ब्लेसिंग मुजाराबानी यांनी अप्रतिम स्पेल टाकत जोश इंग्लिस, टिम डेविड, मॅट रेनशॉ आणि अॅडम झॅम्पा यांचे महत्त्वाचे बळी घेतले. त्यांचा वेग आणि अचूकता ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांना अडचणीत आणणारी ठरली.

त्याचवेळी ब्रॅड इव्हान्स यांनी ट्रॅव्हिस हेड, कॅमेरॉन ग्रीन आणि बेन द्वारशुईस यांना माघारी पाठवत सामना झिम्बाब्वेकडे झुकवला. शेवटी ऑस्ट्रेलियाचा डाव १४६ धावांवर आटोपला.

ऐतिहासिक विजय

२३ धावांनी मिळवलेला हा विजय झिम्बाब्वेसाठी केवळ गुणतालिकेतील दोन गुण नव्हते, तर आत्मविश्वास वाढवणारा क्षण होता. टोनी मुन्योंगा यांचा झेल, बेनेटची खेळी आणि गोलंदाजांची सामूहिक कामगिरी यामुळे हा सामना दीर्घकाळ स्मरणात राहील. क्रिकेटप्रेमींसाठी हा सामना स्पर्धेतील एक संस्मरणीय अध्याय ठरला.

