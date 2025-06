VIDEO : 'मला पण इथेच राहायचंय'; बंगळुरुतील चेंगराचेंगरीत गमावलेल्या मुलाच्या कबरीवर वडिलांचा आक्रोश

बुधवारी चिन्नास्वामी स्टेडियमच्या गेटवर झालेल्या चेंगराचेंगरीत अकरा जणांचा मृत्यू झाला आणि ४७ जण जखमी झाले. इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या विजयाचा आनंद साजरा करण्यासाठी लोक जमले होते. एका वडिलांचा आपल्या मुलाच्या कबरीला मिठी मारताना रडण्याचा व्हिडिओ सर्वांच्या जखमा उघड करतो.

व्हिडिओमध्ये, चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडलेल्या २१ वर्षीय भौमिक लक्ष्मणचे वडील हसन जिल्ह्यातील त्याच्या मूळ गावी त्याच्या मुलाच्या कबरीवर शोक करताना दिसत आहेत.

The greatest pain a father can endure is to cremate his own child, a grief that defies time, reason, and healing.

Lakshman refuses to leave the grave of his 20 yr old son, Bhumik, who died in the Bengaluru stampede. Buried on a small plot of land in their native village in… pic.twitter.com/qjbBgif6SQ

— THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) June 7, 2025