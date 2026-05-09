/क्रिकेट बोर्डाच्या ऑफिसवर पडला दरोडा, बंदूक रोखून इतक्या पैशांवर मारला डल्ला

वेस्ट इंडिज क्रिकेटमधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. त्रिनिदाद आणि टोबैगो क्रिकेट बोर्डाच्या ऑफिसमध्ये चोरांनी दरोडा टाकला. त्रिनिदाद आणि टोबैगो क्रिकेट बोर्डाचे हे ऑफिस कौवामध्ये क्लिफोर्ड रोच ड्राइव्ह येथे स्थित आहे. या दरोडेखोरांनी बोर्डाच्या ऑफिसमध्ये घुसून जवळपास 15,000 ट्रिनिडाड अँड टोबागो डॉलर लुटले. ज्याची किंमत भारतीय रुपयांमध्ये जवळपास 1 लाख 90 हजार इतकी आहे. मीडिया स्पोर्ट्सनुसार दुपारी 1:30च्या सुमारास ऑफिसमध्ये चोर शिरले आणि त्यांनी कर्मचाऱ्यांना बंदुकीचा धाक दाखवत बंदी बनवले आणि ऑफिसमध्ये चोरी केली.
रिपोर्ट्सनुसार चोरांनी अचानक हल्ला करत बोर्डाच्या ऑफिसमध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांना बंदुकीचा धाक दाखवून धमक त्यांच्याकडून हे पैसे चिरले. या चोरीमुळे स्थानिक क्रिकेट प्रशासनाला धक्का बसला आहे. चोरी केल्यावर या चोरांनी चारचाकी गाडीने पळ काढला. त्रिनिदाद आणि टोबैगो क्रिकेट बोर्ड हा देशात क्रिकेट संबंधित विविध कार्यक्रम संचालित करणारी एक महत्वाची संस्था आहे. या घटनेमुळे सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले जातायत. पोलिसांनी या प्रकरणी तपास सुरु केला आहे.
सदर प्रकरणात अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. त्रिनिदाद आणि टोबैगो क्रिकेट बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी सदर घटनेची पुष्टी केली असून याबाबत अधिक माहिती सार्वजनिक करण्यात आली नाही. बोर्डाकडून एक प्रेस रिलीज जाहीर करण्यात आली असून त्रिनिदाद आणि टोबैगो क्रिकेट बोर्डाने आपल्या कार्यालयात झालेल्या या दरोड्याची तीव्र शब्दात निंदा केली आहे. प्रेस रिलीजमध्ये सांगण्यात आलं की, 'शस्त्रधारी दरोडेखोरांकडून पसरवण्यात येणाऱ्या दहशतवाद आणि आघात सहन केला नाही पाहिजे'. सदर घटना अशावेळी झाली जेव्हा देशात गुन्ह्यांच्या घटनेत वाढ झाली आहे.