/FIFA वर्ल्ड कप 2026 मधून दोन संघ बाहेर! 10 दिवसातच आव्हान संपुष्टात

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा सुरु होऊन आता जवळपास 10 दिवस झाले आहेत. 11 जून पासून या स्पर्धेला सुरुवात झाली होती तर यांचा फायनल सामना हा 19 जुलै रोजी खेळवला जाईल. यंदा तब्बल 48 संघांनी यंदाच्या फिफा वर्ड कपमध्ये सहभाग घेतला होता. मात्र यातील तुर्की आणि हैती या दोन संघाचं स्पर्धेतील आव्हान आता संपुष्टात आलं आहे. या संघांचे ग्रुप स्टेजमधील प्रत्येकी 1-1 सामने शिल्लक राहिलेत मात्र ग्रुप स्टेजमधील दोन सामन्यात त्यांचा दारुण पराभव झाल्याने शेवटच्या सामन्याचा निकाल काहीही लागला तरी त्यांचं स्पर्धेतील आव्हान हे संपुष्टात येईल.
हैती हा संघ ग्रुप स्टेजमध्ये ग्रुप सीचा भाग होता. या ग्रुपमध्ये हैती शिवाय ब्राझील, मोरोक्को, स्कॉटलंड यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत हैतीने दोन सामने खेळले आणि दोन्ही सामने गमावले. हैती संघाचा पहिला सामना हा स्कॉटलंड विरुद्ध झाला आणि त्यांचा 1-0 ने पराभव झाला. तर दुसऱ्या सामन्यात ब्राझीलने 3-0 ने मात केली. हैती संघ शुन्य पॉईंट्स सह ग्रुप स्टेजमध्ये सध्या तळाला आहे. हैती संघ विशेष म्हणजे तब्बल 52 वर्षांनी फिफा वर्ल्ड कपसाठी क्वालिफाय झालेला. यापूर्वी फक्त एकदा ते 1974 मध्ये या वर्ल्ड कपसाठी क्वालिफाय झालेले. यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये हैती संघ कमबॅक करून इतिहास रचेल अशी अपेक्षा होतो मात्र ग्रुप स्टेजमध्येच त्यांचं आव्हान संपुष्टात आलं आहे.
तुर्कीये संघ हा ग्रुप D मध्ये होता या गटात तुर्की शिवाय, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि पराग्वे हे संघ आहेत. या ग्रुप स्टेजमध्ये तुर्कीये संघ ग्रुप स्टेजमधील दोन्ही सामन्यात पराभूत झालाय. त्यांचा पहिला सामना हा ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध होता, यात ऑस्ट्रेलियाने 2-0 ने तुर्कीयेला पराभूत केलं आणि त्यानंतर पराग्वेविरुद्ध 1-0 ने विजय मिळवला. या दोन सामन्यानंतर संघाकडे एकही गुण नव्हता. तुर्कीये संघ 2002 नंतर पहिल्यांदाच फिफा वर्ल्ड कपमध्ये क्वालिफाय झाला होता. 2002 मध्ये त्यांनी तिसरे स्थान मिळवून इतिहास घडवला मात्र फिफा वर्ल्ड कप 2026 मधील त्यांचं प्रदर्शन निराशाजनक ठरलं. या वर्षीच्या वर्ल्ड कपमध्ये एक महत्वाचा बदल म्हणजे यावेळी हेड टू हेड नियमाला प्राधान्य देण्यात आलं.