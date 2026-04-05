English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
RR VS GT : तुषार देशपांडेने घेतला बदला, शेवटच्या ओव्हरला थरारक विजय, राशिद खानला सेलिब्रेशन करून चिडवलं

RR VS GT : राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात आयपीएल 2026 मध्ये झालेल्या नवव्या सामन्यात राजस्थानचा 6 धावांनी थरारक विजय झाला. यात राजस्थानचा गोलंदाज तुषार देशपांडे याची ओव्हर अतिशय निर्णायक ठरली ज्यामुळे राजस्थानला हा विजय मिळवला. यावेळी तुषारने सेलिब्रेशन करून राशिद खानला डिवचलं.   

पूजा पवार | Updated: Apr 5, 2026, 06:29 PM IST
Photo Credit - Social Media

RR VS GT : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या (IPL 2026) सीजनमधील नववा सामना हा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स (Rajasthan Royals VS Gujrat Titans) यांच्यात 4 एप्रिल रोजी खेळवला गेला. राजस्थान रॉयल्स ने या सामन्यात शेवटच्या ओव्हरला थरारक विजय मिळवला. गुजरातला शेवटच्या ओव्हरमध्ये 11 धावांची आवश्यकता असताना गोलंदाज तुषार देशपांडेने (Tushar Deshpande) त्याच्या ओव्हरला राशीद खानची एक महत्वाची विकेट घेतली आणि त्यासह फक्त 4 धावा देऊन गुजरात टायटन्सवर 6 धावांनी थरारक विजय मिळवला. यावेळी विजयापेक्षा जास्त तुषार देशपांडेने केलेल्या सेलिब्रेशनचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यापूर्वी राशिद खानने (Rashid Khan) तुषार देशपांडे विरुद्ध खेळताना मागच्या सीजनमध्ये असे सेलिब्रेशन केले होते. त्यामुळे यावेळी तुषार देशपांडेने तसं सेलिब्रेशन करून राशिद खानला डिवचलं.  

'दिस इज माय टर्फ' सेलिब्रेशन : 

आयपीएल 2025 च्या सीजनमध्ये राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध खेळताना कगिसो रबाडा आणि राशिद खान यांनी गुजरात टायटन्सला शेवटच्या बॉलवर विजय मिळवून दिला होता. यावेळी तुषार देशपांडे गोलंदाजी करत होता आणि राशिद खानने त्याच्या बॉलवर चौकार मारून शेवटच्या बॉलवर 2 धावांची आवश्यकता असताना सामना जिंकवून दिला होता. त्यानंतर राशिदने मैदानाच्या दिशेने इशारा करून 'दिस इज माय टर्फ' असं सेलिब्रेशन केलं होतं. हेच सेलिब्रेशन तुषार देशपांडेने शनिवारी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सामना जिंकल्यावर केलं. 

तुषार आणि राशिदचा व्हिडीओ व्हायरल : 

राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात सामना झाल्यावर सोशल मीडियावर तुषार देशपांडे आणि राशिद खान यांचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय. यातील एका व्हिडिओत राशिद खानचा आयपीएल 2025 मधील 'दिस इज माय टर्फ सेलिब्रेशन आहे. तर दुसऱ्या बाजूला आयपीएल 2026 मध्ये शनिवारी झालेल्या सामन्यात तुषार देशपांडेने केलेलं सेलिब्रेशन आहे. तुषार देशपांडेने 3 ओव्हरमध्ये केवळ 24 धावा देऊन 1 विकेट घेतली. 

राजस्थान रॉयल्स पॉईंट्स टेबलमध्ये टॉपवर : 

राजस्थान रॉयल्सने आतापर्यंत 19 व्या सीजनमध्ये झालेले दोन्ही सामने जिंकले असून यामुळे त्यांचे पॉईंट्स टेबलमध्ये 4 पॉईंट्स झाले असून यात त्यांचा नेर रन रेट +2.233 आहे. यासह आयपीएल पॉईंट्स टेबलमध्ये राजस्थान नंबर 1 च्या स्थानी आहे.  राजस्थान रॉयल्सने गुजरातला प्रथम फलंदाजी करून 211 धावांचं आव्हान दिलं होतं, हे आव्हान पूर्ण करण्यात गुजरात अपयशी ठरली आणि 6 धावांनी राजस्थानचा विजय झाला. राजस्थान नंबर 1 वर पोहोचल्यामुळे दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ हा +1.170 च्या नेट रन रेटने दुसऱ्या स्थानावर आहे. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
tushar deshpandeIPL 2026RR vs GTmarathi newsCricket News

