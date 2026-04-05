RR VS GT : तुषार देशपांडेने घेतला बदला, शेवटच्या ओव्हरला थरारक विजय, राशिद खानला सेलिब्रेशन करून चिडवलं

RR VS GT : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या (IPL 2026) सीजनमधील नववा सामना हा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स (Rajasthan Royals VS Gujrat Titans) यांच्यात 4 एप्रिल रोजी खेळवला गेला. राजस्थान रॉयल्स ने या सामन्यात शेवटच्या ओव्हरला थरारक विजय मिळवला. गुजरातला शेवटच्या ओव्हरमध्ये 11 धावांची आवश्यकता असताना गोलंदाज तुषार देशपांडेने (Tushar Deshpande) त्याच्या ओव्हरला राशीद खानची एक महत्वाची विकेट घेतली आणि त्यासह फक्त 4 धावा देऊन गुजरात टायटन्सवर 6 धावांनी थरारक विजय मिळवला. यावेळी विजयापेक्षा जास्त तुषार देशपांडेने केलेल्या सेलिब्रेशनचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यापूर्वी राशिद खानने (Rashid Khan) तुषार देशपांडे विरुद्ध खेळताना मागच्या सीजनमध्ये असे सेलिब्रेशन केले होते. त्यामुळे यावेळी तुषार देशपांडेने तसं सेलिब्रेशन करून राशिद खानला डिवचलं.
आयपीएल 2025 च्या सीजनमध्ये राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध खेळताना कगिसो रबाडा आणि राशिद खान यांनी गुजरात टायटन्सला शेवटच्या बॉलवर विजय मिळवून दिला होता. यावेळी तुषार देशपांडे गोलंदाजी करत होता आणि राशिद खानने त्याच्या बॉलवर चौकार मारून शेवटच्या बॉलवर 2 धावांची आवश्यकता असताना सामना जिंकवून दिला होता. त्यानंतर राशिदने मैदानाच्या दिशेने इशारा करून 'दिस इज माय टर्फ' असं सेलिब्रेशन केलं होतं. हेच सेलिब्रेशन तुषार देशपांडेने शनिवारी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सामना जिंकल्यावर केलं.
राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात सामना झाल्यावर सोशल मीडियावर तुषार देशपांडे आणि राशिद खान यांचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय. यातील एका व्हिडिओत राशिद खानचा आयपीएल 2025 मधील 'दिस इज माय टर्फ सेलिब्रेशन आहे. तर दुसऱ्या बाजूला आयपीएल 2026 मध्ये शनिवारी झालेल्या सामन्यात तुषार देशपांडेने केलेलं सेलिब्रेशन आहे. तुषार देशपांडेने 3 ओव्हरमध्ये केवळ 24 धावा देऊन 1 विकेट घेतली.
rajasthanroyals clinch a TATAIPL classic by runs to jump to the of the points table
Scorecard https://t.co/6D02Fh0IHv#KhelBindaas | GTvRR pic.twitter.com/XGjFMb7bHy
IndianPremierLeague (IPL) April 4, 2026
राजस्थान रॉयल्सने आतापर्यंत 19 व्या सीजनमध्ये झालेले दोन्ही सामने जिंकले असून यामुळे त्यांचे पॉईंट्स टेबलमध्ये 4 पॉईंट्स झाले असून यात त्यांचा नेर रन रेट +2.233 आहे. यासह आयपीएल पॉईंट्स टेबलमध्ये राजस्थान नंबर 1 च्या स्थानी आहे. राजस्थान रॉयल्सने गुजरातला प्रथम फलंदाजी करून 211 धावांचं आव्हान दिलं होतं, हे आव्हान पूर्ण करण्यात गुजरात अपयशी ठरली आणि 6 धावांनी राजस्थानचा विजय झाला. राजस्थान नंबर 1 वर पोहोचल्यामुळे दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ हा +1.170 च्या नेट रन रेटने दुसऱ्या स्थानावर आहे.