/लिओनल मेस्सीच्या वडिलांच्या प्रकृतीबाबत खोटी माहिती देणाऱ्यांवर मोठी कारवाई, नेमकं काय घडलं?

Lionel Messi Father Health : लिओनल मेस्सीच्या वडिलांची प्रकृती बरी नसल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वीच समोर आली होती. फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये अर्जेन्टिना विरुद्ध अल्जेरिया यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यात मेस्सीने 3 गोल करून हॅट्रिक हेली, यातील पहिला गोल केल्यावर मेस्सी भावुक झालेला दिसला. सामना संपल्यावर त्याने खुलासा केला की तो एका अतिशय कठीण परिस्थितीतून जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार मेस्सीच्या वडिलांची तब्येत ठीक नाहीये, त्यामुळे मेस्सीचे चाहते त्यांच्या वडिलांची तब्येत बरी व्हावी यासाठी प्रार्थना करत होते. मात्र अशातच एका न्यूज अँकरने लुजू टीव्ही अँकर फ्लोरेन्सिया पेना यांनी जाहीर केले की लिओनल मेस्सीचे वडील जॉर्ज मेस्सी यांचे निधन झाले आहे. यासोबतच तिने म्हंटले की मेस्सी यामुळे आता फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 चे यापुढील कोणतेही सामने खेळणार नाहीत. मात्र यावर गुरुवारी मेस्सीच्या कुटुंबाने स्टेटमेंट जाहीर करत म्हटले की, मेस्सीचे वडील हॉस्पिटलमध्ये आहेत आणि त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. सोबतच त्यांच्या प्रकृतीत सुद्धा सुधारणा होत आहे.
लुजू टीव्ही अँकर फ्लोरेन्सिया पेना यांनी मेस्सीच्या वडिलांच्या निधनाची दिलेली बातमी ही पूर्णपणे चूक होती. त्यामुळे फ्लोरेन्सिया पेनाने राजीनामा दिला आणि मेस्सीच्या कुटुंबाची माफी मागितली. आपली भूमिका स्पष्ट करताना फ्लोरेन्सिया पेना हिने सांगितले की, लाईव्ह प्रक्षेपणादरम्यान त्यांच्या 'इअरपीस'द्वारे त्यांना चुकीची माहिती दिली गेली होती. त्यानंतर, पेना यांनी सोशल मीडियावर स्पॅनिश भाषेत लिहिले, 'मेस्सी कुटुंब सध्या ज्या कठीण परिस्थितीतून जात आहे, त्याबद्दल मी त्यांची माफी मागतो. या त्रासाचे कारण ठरल्याबद्दल मला मनापासून खेद वाटतो'. मी याठिकाणी स्पष्ट करू इच्छिते की मला सदर माहिती लाईव्ह ब्रॉडकास्ट दरम्यान शोच्या प्रोडक्शन टीमने दिली होती. मात्र तरी देखील माझ्याकडून जी चूक झाली त्याची जबाबदारी मी घेते आणि लुजूमधून वेगळी होते'.
लुजू टीव्हीकडून याबाबत स्टेटमेंट जाहीर करण्यात आलं असून यात त्यांनी म्हटले की या चुकीसाठी जे कोणी लोकं जबाबदार असतील त्यांना पदावरून काढून टाकण्यात आलं आहे. लुजूने स्टेटमेंटमध्ये म्हटले की, कार्यक्रमादरम्यान लाईव्ह प्रक्षेपणात घडलेल्या घटनेबद्दल आम्ही मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो. योग्य पडताळणीशिवाय संवेदनशील माहिती प्रसारित करणे आमच्या वाहिनीला मान्य नाही. 'लुजू टीव्ही'च्या व्यवस्थापनाने यास जबाबदार असलेल्या सर्वांना काढून टाकले आहे आणि फ्लोरेन्सिया पेना यांनीही वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे.