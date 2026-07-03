/श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी टेकले गुडघे! 8 दिवसात साई सुदर्शनने ठोकले दुसरे शतक...

Ind A vs SL A : भारताचा संघ एक इंग्लंड दौऱ्यावर आहे तर दुसरा संघ म्हणजेच टीम इंडिया ए ही श्रीलंका दौऱ्यावर आहे. भारताच्या संघाची इंग्लंड मालिकेमध्ये चांगली सुरुवात नाही झाली त्याचे कारण म्हणजेच टीम इंडियाचा पहिला सामना हा पावसामुळे रद्द झाला आहे. पण सुरु असलेल्या श्रीलंकेमध्ये सुरु असलेल्या सामन्यामध्ये भारताच्या खेळाडूंनी श्रीलंकेला गुडघे टेकायला भाग पाडले आहे. भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यातील दोन सामन्यांच्या अनधिकृत कसोटी मालिकेतील दुसरा आणि अंतिम सामना गॉल येथे खेळला जात आहे. या सामन्यात भारतीय खेळाडूंची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यामध्ये श्रीलंकेच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 366 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, भारत 'अ' ने चांगली सुरुवात केली. साई सुदर्शन आणि अमन मोखाडे यांनी अर्धशतकी भागीदारी केली. अमन (38) 66 धावांवर बाद झाल्यावर भारताला पहिला धक्का बसला. दुसऱ्या डावाची भारतीय संघाने चांगली सुरुवात केली, भारतीय संघाचा वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रारने दिवसाची पहिली विकेट घेतली. भारताने आतापर्यंत एकूण 6 विकेट्स घेतल्या आहेत. श्रीलंकेच्या कर्णधाराने अर्धशतक पूर्ण केले आणि कर्णधार बाद झाल्यानंतर श्रीलंकेचा संघ झपाट्याने कोसळला.
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सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी, सुदर्शनने पुन्हा एकदा आपला दर्जा दाखवत श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना चोपून एक शानदार शतक झळकावले. गेल्या आठ दिवसांतील सुदर्शनचे हे दुसरे शतक आहे. दोन्ही संघांमधील पहिल्या अनधिकृत कसोटी सामन्याच्या पहिल्या डावात त्याने 132 धावांची दमदार खेळी केली. या दौऱ्यावर त्याने डावाची चांगली सुरुवात केली आणि त्याने शानदार फलंदाजी करत 166 चेंडूंमध्ये आपले शतक पूर्ण केले. यादरम्यान तो चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसत होता. यामध्ये त्याने 13 चौकार मारले.
- Hundred in 1st Unofficial Test.— Johns. (@CricCrazyJohns) July 3, 2026
- Hundred in 2nd Unofficial Test.
SAI SUDHARSAN - The Hero of India A, he has sealed the Number 3 spot for the Sri Lanka series, remarkable consistency for India A in this tour. pic.twitter.com/gPWxBZrz75
साईने आजच्या दुसऱ्या दिन संपेपर्यत सुदर्शन 104 धावांवर नाबाद राहिला. सुदर्शनने आतापर्यंत आपल्या खेळीत 13 चौकार मारले आहेत. तिसऱ्या दिवशी जेव्हा तो क्रीजवर येईल, तेव्हा त्याचे लक्ष द्विशतकावर असेल. पडिक्कल देखील चांगल्या लयीच पाहायला मिळाला आहे, देवदत्त पडिक्कलदेखील आपल्या शतकाच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे. 94 धावा (151 चेंडू, 11 चौकार) करून तो सुदर्शनसोबत क्रीजवर उभा आहे. भारतासाठी, गुरनूर ब्रार आणि सारांश जैन यांनी प्रत्येकी चार बळी घेत उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. यश ठाकूरने दोन बळी घेतले.