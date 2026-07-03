Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी टेकले गुडघे! 8 दिवसात साई सुदर्शनने ठोकले दुसरे शतक...

श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी टेकले गुडघे! 8 दिवसात साई सुदर्शनने ठोकले दुसरे शतक...

Ind A vs SL A - Sai Sudharsan : श्रीलंकेमध्ये सुरु असलेल्या सामन्यामध्ये भारताच्या खेळाडूंनी श्रीलंकेला गुडघे टेकायला भाग पाडले आहे. भारताचा युवा खेळाडू साई सुदर्शनने कहर केला आहे आणि त्याने सलग दोन सामन्यांमध्ये दोन शतके झळकावली आहेत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 03, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:32 PM IST
श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी टेकले गुडघे! 8 दिवसात साई सुदर्शनने ठोकले दुसरे शतक...
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
घरातील CCTV पाहिल्यानंतर हादरली व्यक्ती; एक महिला त्याच्याच बेडवर...; गेट लॉक करुन गाठलं घर, एकच गदारोळ
crime news6 min ago
2
Apple Siri37 min ago
3
Sanju Samson1 hr ago
4
maharashtra1 hr ago
5
trimbakeshwar shivling1 hr ago