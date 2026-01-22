T20 वर्ल्ड कपसाठी संघात दोन मोठे बदल, 'या' खेळाडूंची एंट्री

South Africa Squad T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ला (T20 World Cup 2026) आता अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. त्यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेच्या (South Africa) संघाला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा स्टार फलंदाज टोनी डी जोरजी आणि ऑलराऊंडर डोनोवन फरेरा याना दुखापतीच्या कारणामुळे वर्ल्ड कप संघातून बाहेर जावं लागलं आहे. हे दोघे आता वेस्ट इंडिज विरुद्ध तीन सामन्यांची टी20 सीरिज सुद्धा खेळणार नाहीत.
भारताविरुद्धच्या नुकत्याच झालेल्या वनडे सीरिज दरम्यान टोनी डी झोर्झीच्या उजव्या पायाच्या स्नायूला दुखापत झाली होती. त्यानंतर आता दक्षिण आफ्रिकेच्या क्रिकेट बोर्डाने सांगितले की, डी जोरजीची प्रकृती ही अपेक्षेनुसार नाही आणि तो आगामी टी 20 सीरिजसाठी सुद्धा तंदुरुस्त राहणार नाही. दीर्घ पुनर्वसनाच्या गरजेमुळे त्याला 2026 च्या टी20 वर्ल्ड कपमधून बाहेर काढण्यात आले आहे.
तर ऑलराऊंडर डोनोवन फरेरा याला SA20 लीग दरम्यान गंभीर दुखापत झाली. 17 जानेवारी रोजी जोबर्ग सुपर किंग्ज विरुद्ध प्रिटोरिया कॅपिटल्स सामन्यादरम्यान त्याच्या डाव्या कॉलरबोनमध्ये (हंसली) फ्रॅक्चर झाले, ज्यामुळे तो टी20 मालिका आणि वर्ल्ड कप स्पर्धेतूनही बाहेर पडला. टोनी डी झोर्झी आणि डोनोव्हन फरेरा यांच्या जागी दक्षिण आफ्रिकेने टी 20 संघात रायन रिकेल्टन आणि ट्रिस्टन स्टब्स यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
Proteas Men’s batters Tony de Zorzi and Donovan Ferreira have been ruled out of the upcoming three-match KFC T20 International (T20I) series against West Indies and the ICC Men’s T20 World Cup 2026 in India and Sri Lanka due to injury.… pic.twitter.com/BG0fjU2eR0
Proteas Men (ProteasMenCSA) January 22, 2026
दक्षिण आफ्रिकेचा अनुभवी फलंदाज डेव्हिड मिलर देखील दुखापतींशी झुंजत आहे. पार्ल रॉयल्सकडून खेळताना मिलरला स्नायूंना दुखापत झाली होती, ज्यामुळे तो वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी 20 मालिकेतून बाहेर पडलाय. टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये तो खेळणार की नाही हे त्याच्या फिटनेस चाचणीच्या निकालांवर अवलंबून असेल.
एडेन मार्करम (कर्णधार), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जानसेन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश और एनरिक नॉर्किया.
09 फेब्रुवारी - विरुद्ध कॅनडा , अहमदाबाद
11 फेब्रुवारी - विरुद्ध अफगानिस्तान, अहमदाबाद
14 फेब्रुवारी - विरुद्ध न्यूझीलंड , अहमदाबाद
18 फेब्रुवारी - विरुद्ध यूएई, दिल्ली