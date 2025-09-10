दोन क्रिकेटर्सला भर रस्त्यात लुटलं, बंदुकीचा धाक दाखवत धमकावलं, नेमकं काय घडलं?

Cricket News : क्रिकेट विश्वातून एक धक्कादायक माहिती समोर आलीये. दोन क्रिकेटर्सवर बंदूक ताणून त्याची लूटमार करण्यात आलेली आहे. कॅरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2025) मध्ये खेळत असणाऱ्या दोन क्रिकेटर्ससोबत ही धक्कादायक घटना घडली. 9 सप्टेंबर रोजी बारबाडोस सेंट किट्स एंड नेविस पॅट्रियट्स संघाच्या खेळाडूंसोबत हा प्रकार घडला. एवढेच नाही तर एका सीपीएल अधिकाऱ्यालाही बंदुकीच्या धाकावर लुटण्यात आले.
सदर घटना ही सकाळी 3 च्या सुमारास घडली आहे. पीडित खेळाडू एका खाजगी कार्यक्रमातून परतत होते आणि हॉटेलमध्ये परत जाण्यापूर्वी जेवणासाठी थांबले होते. तेव्हा दरोडेखोरांनी त्यांच्यावर हल्ला केला, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार दरोडेखोरांचा उद्देश दागिने आणि मौल्यवान वस्तू लुटणे हा होता. या झटापटीत दरोडेखोरांची बंदूक पडली, जी नंतर पोलिसांनी जप्त केली. चांगली गोष्ट म्हणजे या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही. पण या घटनेने संपूर्ण क्रिकेट जगताला हादरवून सोडलं आहे. अधिकाऱ्यांनी अद्याप खेळाडू आणि अधिकाऱ्याची नावे उघड केलेली नाहीत.
सदर घटनेनंतर बारबाडोस पोलीस ऍक्शन मोडमध्ये आले असून त्यांनी आरोपींचं हत्यार जप्त करण्यात आलेलं असल्याची माहिती दिली. आता आरोपींचा तपास पोलीस घेत आहेत. पॅट्रियट्स संघाने असेही म्हटले आहे की त्यांचे खेळाडू आणि सीपीएल कर्मचारी सुरक्षित आहेत आणि ते पोलिसांना सहकार्य करत आहेत. सीपीएलच्या प्रवक्त्यानेही या घटनेवर भाष्य करताना लीगची पहिली प्राथमिकता संबंधित सर्वांची सुरक्षा आहे असं सांगितलं. ते म्हणाले की हे प्रकरण आता पूर्णपणे पोलिसांच्या हाती आहे.
सादर घटनेनंतर आता खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. 11 सप्टेंबर रोजी केंसिंग्टन ओव्हलमध्ये बारबाडोस रॉयल्स विरुद्ध पुढच्या सामन्याची तयारी करत आहेत. तपासादरम्यान गुप्तता राखण्यासाठी संघाने घटनेत पीडित असलेल्या खेळाडूंची ओळख उघड न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेंट किट्स आणि नेव्हिस पॅट्रियट्स संघासाठी हा हंगाम फारसा खास राहिलेला नाही. आतापर्यंत खेळलेल्या ९ सामन्यांमध्ये संघाने फक्त तीन सामने जिंकले आहेत आणि 6 गुण मिळवले आहेत आणि पॉईंट्स टेबलमध्ये 5 व्या स्थानावर आहे.
लूटमारात कोणत्या खेळाडूंचा समावेश होता?
पोलिस आणि CPL अधिकाऱ्यांनी गोपनीयता राखण्यासाठी पीडित खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांची नावे उघड केलेली नाहीत. फक्त इतकेच स्पष्ट आहे की दोन खेळाडू सेंट किट्स अँड नेविस पॅट्रियट्स संघाचे होते
बारबाडोस पोलिसांनी यावर काय कारवाई केली?
बारबाडोस पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत दरोडेखोराने टाकलेली बंदूक जप्त केली आहे आणि या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. त्यांनी जनतेला साक्षीदार किंवा माहिती असल्यास संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. संपर्क क्रमांक: 430-7189, 430-7190
CPL आणि पॅट्रियट्स संघाची याबाबत काय प्रतिक्रिया आहे?
CPL च्या प्रवक्त्याने सांगितले की, सर्व संबंधित व्यक्तींची सुरक्षा ही त्यांची पहिली प्राथमिकता आहे आणि हे प्रकरण आता पूर्णपणे पोलिसांच्या हाती आहे. सेंट किट्स अँड नेविस पॅट्रियट्स संघाने म्हटले आहे की त्यांचे खेळाडू आणि कर्मचारी सुरक्षित असून ते पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करत आहेत.