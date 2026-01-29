दोन स्टार क्रिकेटर्सवर अल्पवयीन तरुणी सोबत छेडछाड केल्याचा आरोप, DDCA वर उपस्थित करण्यात आले प्रश्न

Delhi Cricket : क्रिकेट जगतासाठी एक लाजिरवाणी घटना समोर आली आहे. दिल्लीच्या अंडर 23 क्रिकेटमधील दोन खेळाडूंवर अल्पवयीन मुलीसोबत छेडछाड केल्याचा गंभीर आरोप लावण्यात आला आहे. हे दोन्ही खेळाडू पुडुचेरीमध्ये आयोजित अंडर 19 क्रिकेट स्पर्धेचा भाग होते, यात मुलीचं वय हे जवळपास 15 वर्ष असल्याचं बोललं जातंय. संबंधित प्रकरणाची चौकशी सुरु झाली आहे. मात्र सध्या दिल्ली तसेच जिल्हा क्रिकेट संघ (DDCA) ची व्यवस्था आणि पर्यवेक्षण इत्यादींवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
दैनिक जागरणच्या एका रिपोर्टनुसार सदर प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन दोन्ही खेळाडूंना तात्काळ टीम राहत असलेल्या हॉटेलमधून बाहेर काढून दुसऱ्या हॉटेलमध्ये पाठवण्यात आलं आहे. सदर प्रकरणाची चौकशी सुद्धा सुरु असून या घटनेमुळे क्रिकेट प्रशासनाच्या जबाबदारीबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.
डीडीसीएशी निगडित सूत्रांचं म्हणणं आहे की या प्रकारच्या घटना फक्त खेळाच्या इमेजला नुकसान पोहोचवत नाही तर संस्थेच्या विश्वासार्हतेवरही सुद्धा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत म्हणून अशा प्रकरणांमध्ये कोणताही विलंब न करता कठोर आणि तात्काळ कारवाई करावी, यावर संघटनेत भर दिला जात आहे.
डीडीसीएचे सह सचिव अमित ग्रोवर यांचं एक वक्तव्य समोर आलं आहे. अमित ग्रोवर हे प्रकरण अनुशासनशी जोडलेलं आहे असं म्हंटलंय. डीडीसीएच्या सह सचिवांनी म्हटले की, दोन्ही खेळाडू हे मोठ्या आवाजात गाणी ऐकत होते आणि यावरून हॉटेल स्टाफने यावर आक्षेप घेतला. त्यांच्या मते, खेळाडूंनी अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याचे सिद्ध करणारे कोणतेही ठोस पुरावे अद्याप समोर आलेले नाहीत.
हेही वाचा : युवराज सिंगने 7 वर्षांनंतर केला निवृत्तीमागील खऱ्या कारणाचा खुलासा, म्हणाला, "मला आदर मिळत..."
दिल्ली संघाकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळणारे अनेक खेळाडूंनी पुढे भारतीय संघाचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. यापैकी सर्वात मोठं उदाहरण हे विराट कोहलीचं आहे. विराट कोहलीने खूप काळानंतर दिल्ली संघासाठी विजय हजारे ट्रॉफी सामने सुद्धा खेळले आहेत. कोहली शिवाय विकेटकिपर फलंदाज ऋषभ पंत सुद्धा टीम इंडियाचा भाग राहिलेला आहे. शिवाय हर्षित राणा सुद्धा दिल्लीकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळायचा आता तो भारताकडून तीनही फॉरमॅटमध्ये खेळतोय.