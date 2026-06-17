/क्रिकेटप्रेमींसाठी 17 जूनचा सुपर बुधवार! भारत एकाच वेळी अफगाणिस्तानविरुद्ध दोन सामने खेळणार; Live Streaming कधी आणि कुठे पाहायचे?

Cricket Schedule on 17th June: भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी 17 जून हा दिवस खास ठरणार आहे. कारण एकाच दिवशी भारताचे दोन वेगवेगळे संघ मैदानात उतरून अफगाणिस्तानच्या संघांविरुद्ध महत्त्वाचे सामने खेळणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून ते उदयोन्मुख खेळाडूंच्या स्पर्धेपर्यंत, भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना दिवसभर क्रिकेटचा दुहेरी आनंद अनुभवायला मिळणार आहे. विशेष म्हणजे या दोन्ही सामन्यांचे महत्त्व खूप मोठे आहे. एका बाजूला शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारतीय वरिष्ठ संघ अफगाणिस्तानविरुद्धची वनडे मालिका जिंकण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरणार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखालील इंडिया ए संघाला स्पर्धेतील आव्हान कायम राखण्यासाठी विजयाची नितांत गरज आहे. त्यामुळे 17 जूनचा दिवस भारतीय क्रिकेटसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथील इकाना क्रिकेट स्टेडियमवर भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील दुसरा सामना खेळवला जाणार आहे. मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारताने सर्वांगीण कामगिरीच्या जोरावर विजय मिळवत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे दुसरा सामना जिंकून मालिका आपल्या नावावर करण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न असेल.
शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ सध्या उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये दिसत आहे. फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या तिन्ही विभागांमध्ये भारतीय खेळाडूंनी पहिल्या सामन्यात प्रभावी प्रदर्शन केले होते. त्याच कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्याचे लक्ष्य संघासमोर असेल. मात्र, अफगाणिस्तानच्या संघाला कमी लेखणे भारतासाठी धोकादायक ठरू शकते. गेल्या काही वर्षांत अफगाणिस्तानने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सातत्याने प्रगती केली आहे. विशेषतः त्यांच्या फिरकी गोलंदाजीसमोर जगातील अनेक बलाढ्य संघ अडचणीत सापडले आहेत.
लखनऊची खेळपट्टी परंपरेने फिरकीपटूंना मदत करणारी मानली जाते. त्यामुळे अफगाणिस्तानचा स्टार लेगस्पिनर राशिद खान भारतीय फलंदाजांसाठी मोठे आव्हान ठरू शकतो. त्याचबरोबर मोहम्मद नबीसारखे अनुभवी खेळाडूही सामन्याचा रंग बदलण्याची क्षमता बाळगून आहेत. त्यामुळे हा सामना भारतासाठी सोपा नसेल. भारतीय संघाला मालिकाविजयाची संधी आहे, तर अफगाणिस्तानला मालिकेत पुनरागमन करण्याची. त्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांना अत्यंत चुरशीचा सामना पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
श्रीलंकेतील दांबुला येथे सुरू असलेल्या ट्राय-नेशन ए मालिकेत भारत ए संघाचा सामना अफगाणिस्तान ए संघाशी होणार आहे. या स्पर्धेतील हा सामना दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण या सामन्यातील पराभव अंतिम फेरीच्या आशांवर पाणी फेरू शकतो. तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखालील इंडिया ए संघाला मागील काही सामन्यांमध्ये अपेक्षित यश मिळालेले नाही. नुकत्याच झालेल्या सामन्यात श्रीलंका ए संघाने सुपर ओव्हरमध्ये भारताला पराभूत केले. त्याआधी अफगाणिस्तान ए संघाकडूनही भारताला हार स्वीकारावी लागली होती.
यामुळे आता स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी भारताला विजयाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. युवा खेळाडूंनी भरलेल्या या संघाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. भविष्यात भारतीय वरिष्ठ संघाचे प्रतिनिधित्व करू शकणाऱ्या अनेक खेळाडूंना या सामन्यात स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी मिळणार आहे. अफगाणिस्तान ए संघाने यापूर्वीच्या सामन्यांमध्ये दमदार कामगिरी केली आहे. त्यांचा आत्मविश्वास उंचावलेला असून ते पुन्हा एकदा भारताला धक्का देण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे हा सामना अत्यंत रोमांचक आणि स्पर्धात्मक होण्याची शक्यता आहे.
17 जून रोजी भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना दिवसभर दोन वेगवेगळ्या स्तरांवरील क्रिकेटचा आनंद घेता येणार आहे. सकाळी इंडिया ए संघाची महत्त्वाची लढत आणि त्यानंतर दुपारी वरिष्ठ भारतीय संघाचा वनडे सामना, अशा दुहेरी क्रिकेट मेजवानीमुळे चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. एका बाजूला युवा खेळाडूंच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा सामना, तर दुसऱ्या बाजूला भारताच्या मालिकाविजयाची संधी. त्यामुळे 17 जून हा दिवस भारतीय क्रिकेटच्या दृष्टीने विशेष ठरणार असून, अफगाणिस्तानविरुद्धच्या या दोन्ही सामन्यांवर क्रिकेटविश्वाचे लक्ष लागले आहे.