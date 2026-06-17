Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /क्रिकेटप्रेमींसाठी 17 जूनचा सुपर बुधवार! भारत एकाच वेळी अफगाणिस्तानविरुद्ध दोन सामने खेळणार; Live Streaming कधी आणि कुठे पाहायचे?

क्रिकेटप्रेमींसाठी 17 जूनचा सुपर बुधवार! भारत एकाच वेळी अफगाणिस्तानविरुद्ध दोन सामने खेळणार; Live Streaming कधी आणि कुठे पाहायचे?

Cricket Schedule on 17th June: भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आज, 17 जून रोजी क्रिकेटचा दुहेरी आनंद मिळणार आहे. कारण भारताचे दोन संघ एकाच वेळी एकाच देशाविरुद्ध खेळणार आहेत. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 17, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:39 AM IST
क्रिकेटप्रेमींसाठी 17 जूनचा सुपर बुधवार! भारत एकाच वेळी अफगाणिस्तानविरुद्ध दोन सामने खेळणार; Live Streaming कधी आणि कुठे पाहायचे?

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
अचानक दिल्लीला गेलेले ठाकरेंचे 6 खासदार कोण? यादी समोर; शिंदे ना महाराष्ट्रात ना...
shiv sena27 min ago
2
 Breaking News Maharashtra55 min ago
3
shiv sena1 hr ago
4
Maharashtra breaking news1 hr ago
5
Baba Vanga8:25 PM IST