क्रिकेट प्रेमींसाठी Blockbuster रविवार! एकाच दिवशी पाहायला मिळणार दोन भारत -पाकिस्तान सामने

IND VS PAK : 15 फेब्रुवारी रोजी दोन भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामने प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहेत. त्यामुळे हा रविवार क्रिकेटप्रेमींसाठी ब्लॉकबस्टर रविवार ठरणार हे निश्चित. भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याचं वेळापत्रक पाहा.   

पूजा पवार | Updated: Feb 14, 2026, 04:25 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS PAK : 15 फेब्रुवारीचा रविवार क्रिकेट प्रेमींसाठी ब्लॉकबस्टर रविवार ठरणार आहे. कारण या रविवारी भारत - पाकिस्तानच्या (IND VS PAK) क्रिकेट संघांमध्ये एक नाही तर तब्बल दोन सामने खेळवले जातील. दुपार पासूनच भारत - पाक क्रिकेट सामन्याचा रोमांच सुरु होईल आणि तो थेट संध्याकाळ पर्यंत पाहायला मिळणार आहे. पुरुष आयसीसी टी 20 वर्ल्ड 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात संध्याकाळी ग्रुप स्टेज सामना होणार आहे तर दुपारी बँकॉक येथे महिला संघांमध्ये हा सामना पार पडेल. 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये होणार भारत - पाक सामना : 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये आतापर्यंत 21 सामने झाले असून 14 फेब्रुवारी रोजी स्पर्धेत तीन ग्रुप स्टेज सामने खेळवले जातील. त्यानंतर 15 तारखेला सुद्धा तीन सामने होणार आहेत. 15 तारखेला ग्रुप ए अंतर्गत भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियममध्ये हायव्होल्टेज सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता सुरु होईल. तर सामन्याचा टॉस 6:30 वाजता होणार आहे. 

सध्याच्या स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही संघ चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत. दोघांनीही त्यांचे प्रत्येकी दोन सामने जिंकले असून ग्रुप ए च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये हे संघ पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. पाकिस्तानच्या नेदरलँडने अमेरिकेला हरवून 4 पॉईंट्स मिळवले आहेत. आता या सामन्यात जो संघ जिंकेल तो सुपर 8 मध्ये स्थान मिळवले. 15 तारखेच्या सामन्यानंतर भारताने 18 फेब्रुवारी रोजी नामिबिया विरुद्ध सामना खेळायचा आहे. तर पाकिस्तानला त्यांचा शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना हा नामिबिया विरुद्ध होणार आहे. 

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : भारत - पाकिस्तान सामन्यावर पावसाचं सावट, सामना रद्द झाला तर कोणाला होणार फायदा?

 

वुमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 : 

15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्या महिला संघांमध्ये सामना खेळवला जाणार आहे. एसीसीद्वारेबी आयोजित केल्या गेलेल्या वुमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 अंतर्गत ही स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेअंतर्गत भारत ए आणि पाकिस्तान ए हे दोन संघ आमने सामने येतील. हा सामना थायलंडची राजधानी बँकॉकच्या टेर्डथाई क्रिकेट ग्राउंडमध्ये खेळला जाईल. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार या सामन्याला दुपारी 12:30 वाजता सुरुवात होईल. 

वुमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 मध्ये एकूण 8 संघांनी सहभाग घेतला असून यात इंडिया ए, पाकिस्तान ए, बांग्लादेश ए, श्रीलंका ए, यूएई, नेपाल, मलेशिया आणि थायलंड यांचा समावेश आहे. या सर्व संघांना दोन ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं आहे. त्यानंतर प्रत्येक ग्रुपमधील टॉप 2 संघामध्ये सेमी फायनल खेळवली जाईल. ग्रुप ए में भारत ए, पाकिस्तान ए, यूएई आणि नेपाल यांचा समावेश आहे. 

