/पाकिस्तानी संघ पुन्हा वादात, दोन खेळाडूंचे फोन जप्त! रिपोर्टमधून मोठा खुलासा, वाचा संपूर्ण प्रकरण

पाकिस्तान विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सध्या तिसरा मालिकेचा कसोटी सामना खेळवला जात आहे. मागील काही दिवसांपासून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सध्या वादामध्ये पाहायला मिळाला आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर मागील दोन कसोटी सामन्यातील पराभवानंतर अनेक बदल संघामध्ये करण्यात आले. इंग्लंडच्या संघाने मागील दोन सामन्यात विजय मिळवला, दुसऱ्या सामन्यामध्ये इंग्लंडच्या संघाने पाकिस्तानला 194 धावांनी हरवले होते. पाकिस्तानचा मोठा पराभव झाल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने संघावर मोठी कारवाई केली आणि सलामीवीर इमाम-उल-हक आणि मोहम्मद रिझवान यांच्यासह सात खेळाडूंना संघामधून काढून टाकले आहे.
आता पाकिस्तान क्रिकेट संघातील खेळाडूंची आणखी अडचणींमध्ये वाढ झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. आता, पाकिस्तानच्या सायबर गुन्हे शाखेकडून इमाम आणि रिझवान यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. पाकिस्तानी मिडियाच्या माध्यमातून आता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पाकिस्तानी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, पीसीबीने इंग्लंडमध्ये रिझवान आणि इमाम यांचे फोन जप्त केले आहेत. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अन्वेषण संस्थेने (NCCIA) दोन्ही खेळाडूंना समन्स बजावले आहे. आता दोन्ही खेळाडूंची चौकशी केली जाईल आणि त्यासाठी समन्स जारी करण्यात आले आहे.
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जप्त केलेले फोन तपास यंत्रणांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. फोनमध्ये कथितरित्या आढळलेल्या संशयास्पद सामग्री आणि माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. जेव्हापासून पाकिस्तान संघामधून इमाम आणि रिझवान यांना वगळण्यात आले आहे तेव्हापासून दोन्ही खेळाडूंनी मौन बाळगले असून कोणतीही प्रतिक्रिया किंवा अधिकृत निवेदन जारी केले नाही. पाकिस्तान संघामध्ये मागील काही काळापासून सर्व काही ठिक नाही हे सर्वांनाच पाहायला मिळत आहे त्याचे कारण म्हणजेच पाकिस्तान क्रिकेट संघामधून सात खेळाडूंना बाहेर केले आहे तर संघाच्या प्रशिक्षकाला देखील बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आले आहे.
इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सध्या तिसरा मालिकेचा कसोटी सामना 9 सप्टेंबर पासून खेळवला जात आहे. हा सामना एडजबॅस्टन येथे खेळला जात आहे. पाकिस्तानला पहिल्या डावात मानहानीकारक पराभव पत्करावा लागला. पाकिस्तानच्या संघाला इंग्लंडने 34 ओव्हरमध्ये गुंडाळले, आणि 33.5 षटकांत 133 धावांवर सर्वबाद झाला. पाकिस्तानच्या पहिल्या पाच फलंदाजांना केवळ २४ धावा करता आल्या. बाबर आझम, साईम अयुब आणि शान मसूद यांसारख्या स्टार खेळाडूंनी निराशा केली.