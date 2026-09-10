Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /पाकिस्तानी संघ पुन्हा वादात, दोन खेळाडूंचे फोन जप्त! रिपोर्टमधून मोठा खुलासा, वाचा संपूर्ण प्रकरण

पाकिस्तानी संघ पुन्हा वादात, दोन खेळाडूंचे फोन जप्त! रिपोर्टमधून मोठा खुलासा, वाचा संपूर्ण प्रकरण

आता पाकिस्तान क्रिकेट संघातील खेळाडूंची आणखी अडचणींमध्ये वाढ झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. आता, पाकिस्तानच्या सायबर गुन्हे शाखेकडून इमाम आणि रिझवान यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 10, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:41 PM IST
पाकिस्तानी संघ पुन्हा वादात, दोन खेळाडूंचे फोन जप्त! रिपोर्टमधून मोठा खुलासा, वाचा संपूर्ण प्रकरण
Image Credit: पाकिस्तानचे दोन खेळाडू पुन्हा वादात (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND vs AFG पहिला सामना होणार की नाही? दिल्ली क्रिकेटने अखेर केले स्पष्ट
2
3
4
5