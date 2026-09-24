/क्रिकेटविश्वात खळबळ! क्रिकेटरवर दोन बलात्काराचे आरोप; या दिवशी कोर्टात करणार हजर

क्रिकेट विश्वातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. इंग्लंडच्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये यानंतर खळबळ उडाली आहे. 'एसेक्स' (Essex) या काउंटी संघाकडून खेळणारा क्रिकेटपटू रॉबिन दास याच्यावर बलात्काराचे दोन आरोप असून, त्याला याप्रकरणी न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे. 24 वर्षीय खेळाडूवर मार्च 2024 मध्ये ब्रिक्सटन येथे एका महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. त्याला 27 ऑगस्ट 2025 रोजी अटक करण्यात आली होती.
'आयएएनएस' (IANS) या वृत्तसंस्थेनुसार, बलात्काराच्या आरोपांबाबत रॉबिनला 9 ऑक्टोबर रोजी 'इनर लंडन क्राउन कोर्ट'मध्ये हजर राहावे लागणार आहे. त्याच्यावर 23 जुलै रोजी अधिकृतपणे आरोप ठेवण्यात आले होते. चालू काउंटी हंगामात त्याने मिडलसेक्सविरुद्ध 'वन-डे कप'चा सामना खेळला होता.
बलात्काराचे आरोप झाल्यानंतर 'एसेक्स क्रिकेट'ने रॉबिनला निलंबित केले. मेट्रोपॉलिटन पोलिसांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, वॉल्थम फॉरेस्ट येथील क्वीन्स रोडवर राहणाऱ्या रॉबिन दासवर 23 जुलै 2026 रोजी बलात्काराचे दोन आरोप ठेवण्यात आले. 30 मार्च 2024 रोजी ब्रिक्सटन येथे एका महिलेवर झालेल्या बलात्काराची तक्रार आणि त्यानंतर 27 ऑगस्ट 2025 रोजी झालेली त्याची अटक, यानंतर हे आरोप ठेवण्यात आले. संबंधित महिलेला विशेष अधिकाऱ्यांकडून मदत व आधार दिला जात आहे.
क्लबने याप्रकरणी एक निवेदन जारी केले आहे, मात्र त्यात संबंधित खेळाडूच्या नावाचा उल्लेख नाही. निवेदनात म्हटले आहे, "एसेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब पुष्टी करत आहे की, क्लबशी करारबद्ध असलेल्या एका पुरुष खेळाडूने अलीकडेच क्लबच्या कामकाजाबाहेर घडलेल्या एका घटनेच्या संदर्भात न्यायालयात हजेरी लावली. या संपूर्ण प्रकरणादरम्यान क्लबने ईसीबी (ECB), पीसीए (PCA), क्रिकेट रेग्युलेटर आणि संबंधित खेळाडू यांच्याशी संपर्क कायम ठेवला आहे; या प्रक्रियेमध्ये खेळाडूला तात्काळ निलंबित करणे आणि ते निलंबन कायम ठेवणे यांचाही समावेश आहे. क्लब सर्व आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे सुरू ठेवेल."
त्यात पुढे म्हटले आहे, "कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याने, क्लब या टप्प्यावर याविषयी अधिक भाष्य करू शकत नाही."