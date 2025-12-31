English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • दोन वेळा विश्वचषक जिंकणारा खेळाडू देतोय मृत्यूशी झुंज, चाहते करतायेत प्रार्थना; नक्की काय झालं जाणून घ्या

दोन वेळा विश्वचषक जिंकणारा खेळाडू देतोय मृत्यूशी झुंज, चाहते करतायेत प्रार्थना; नक्की काय झालं जाणून घ्या

Damien Martyn coma: ऑस्ट्रेलियाचा माजी फलंदाज डेमियन मार्टिन हा या गंभीर आजाराशी झुंजत आहे आणि ब्रिस्बेनमधील रुग्णालयात तो सध्या कोमात आहे. त्याची प्रकृती गंभीर असल्याचे वृत्त आहे आणि डॉक्टर त्याच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. क्रिकेट जगत त्याच्या प्रकृतीबद्दल चिंतेत आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 31, 2025, 01:11 PM IST
दोन वेळा विश्वचषक जिंकणारा खेळाडू देतोय मृत्यूशी झुंज, चाहते करतायेत प्रार्थना; नक्की काय झालं जाणून घ्या
Photo Credit: X/cricketcomau

Damien Martyn Hospitalised: ऑस्ट्रेलियाचा माजी दिग्गज क्रिकेटपटू डेमियन मार्टिन सध्या गंभीर आजार 'मेनिन्जाइटिस' नावाच्या आजराशी झुंजत आहे आणि ब्रिस्बेनमधील रुग्णालयात इंड्यूस्ड कोमामध्ये आहे. त्याची तब्येत अत्यंत नाजूक आहे आणि डॉक्टर्स सतत त्याच्या स्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. क्रिकेट जगतातील लोक त्याच्या तब्येतीला लेकर चिंता व्यक्त करत आहेत.

डेमियन मार्टिनची प्रकृती गंभीर

डेमियन मार्टिन, 54, याला अचानक तब्येतीचे विकार सुरू झाल्यानंतर ब्रिस्बेनच्या एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रारंभिक तपासणीत त्याला मेनिन्जाइटिसची लागण झाल्याचे समोर आले, जो मस्तिष्क आणि पाठीच्या कण्याशी संबंधित गंभीर आजार आहे. त्यामुळे डॉक्टरांनी त्याला आराम देण्यासाठी आणि संसर्गावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोमामध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्टिनच्या कुटुंबाने जारी केलेल्या निवेदनात सांगितले आहे की त्याला उत्कृष्ट वैद्यकीय देखभाल मिळत आहे आणि त्याची स्थिती स्थिर ठेवण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. कुटुंबाने या कठीण वेळी जगभरातून मिळालेल्या समर्थन आणि प्रार्थनांसाठी आभार व्यक्त केले आहेत.

पूर्वीचे साथीदार आणि फॅन्सही चिंतित

मार्टिनचे पूर्व क्रिकेट साथीदार आणि ऑस्ट्रेलियाचे महान विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट यांनी देखील त्याच्या तब्येतीविषयी माहिती दिली. त्यांनी म्हटले की, "मार्टिन एक मजबूत व्यक्तिमत्व आहे आणि त्याला या आव्हानाचा सामना करण्याची पूर्ण क्षमता आहे." याशिवाय, अनेक माजी क्रिकेटपटू आणि फॅन्स सोशल मीडियावर त्याच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत आहेत.

डेमियन मार्टिनचा उत्तम करिअर

डेमियन मार्टिन ऑस्ट्रेलियाच्या मध्यक्रमातील सर्वात विश्वासार्ह फलंदाजांपैकी एक मानला जातो. त्याने आपल्या करिअरमध्ये 67 टेस्ट आणि 208 वनडे सामने खेळले आहेत. टेस्ट क्रिकेटमध्ये त्याची सरासरी 46 पेक्षा जास्त होती. 2003 च्या वर्ल्ड कप फायनलमधील त्याची नाबाद 88 धावांची खेळी आजही क्रिकेटच्या इतिहासात एक उल्लेखनीय पारी मानली जाते.

अचानक संन्यास घेतला

मार्टिनने 2006 मध्ये अचानक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून संन्यास घेतला, ज्यामुळे अनेकांना धक्का बसला. त्यानंतर तो जवळजवळ सर्व मीडिया आणि लाइमलाइटपासून दूर झाला. पण आता त्याच्या तब्येतीवर आलेल्या या धक्कादायक बातम्यांमुळे क्रिकेट जगत चिंतेत आहे.

भारतातील अखेरचा टेस्ट सीरीज

मार्टिन भारताच्या विरोधात 2004 मध्ये भारतात खेळलेली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जिंकणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाच्या संघाचा भाग होता. त्याने त्या सीरीजमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली होती आणि त्याला "प्लेयर ऑफ द सीरीज" म्हणून सन्मानित करण्यात आले. त्या दौर्यात त्याने 8 पार्यांमध्ये 4 वेळा ऑस्ट्रेलियासाठी सर्वोत्तम धावा केल्या होत्या. त्याचे टेस्ट क्रिकेटमधील सर्वोत्तम स्कोअर 165 धावा आहे, जे त्याने 2005 मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध मिळवले होते.

वनडे आणि वर्ल्ड कपमधील कामगिरी

डार्विनमध्ये जन्मलेले मार्टिन केवळ 21 वर्षांच्या वयात त्याचा पहिला टेस्ट सामना 1992-93 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळला होता. त्याला दिग्गज क्रिकेटपटू डीन जोन्सच्या जागी टीममध्ये स्थान मिळाले होते. त्याचे सामर्थ्य यावरूनच स्पष्ट होते की, फक्त 23 वर्षांच्या वयात त्याला पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार बनवण्यात आले. त्याच्या करिअरमध्ये, त्याने टेस्ट क्रिकेटमध्ये 46.37 च्या सरासरीने धावा केल्या. त्याच्या 'क्लासिक' आणि सहज शॉट्स खेळण्याच्या शैलीला भरपूर ओळख मिळाली. वनडे क्रिकेटमध्ये त्याने 208 सामने खेळले आणि 40.8 च्या सरासरीने धावा केल्या. तो 2000 च्या दशकातील त्या अजेय ऑस्ट्रेलियाच्या संघाचा एक महत्त्वाचा भाग होता, जो क्रिकेट जगतावर राज्य करत होता. 2003 च्या वर्ल्ड कप फायनलमध्ये, भारताविरुद्ध, त्याने एक तुटलेल्या बोटीसह नाबाद 88 धावा केल्या होत्या, जे त्याच्या शौर्याचे मोठे उदाहरण आहे.

डेमियन मार्टिनच्या अचानक आलेल्या आजारामुळे क्रिकेट जगत चिंता व्यक्त करत आहे. त्याच्या लवकर बरे होण्यासाठी फॅन्स आणि क्रिकेट कुटुंबात प्रार्थना सुरू आहेत.

