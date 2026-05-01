क्रिकेटपटूंचा हॉटेल 'कांड'! दोन युवा क्रिकेटपटू अटकेत; महिला डॉक्टरांचे गुप्त चित्रीकरण केल्याचा आरोप

Two Sri Lankan cricketers have been arrested: क्रिकेट क्षेत्राला धक्का देणारी एक गंभीर घटना समोर आली आहे. ही घटना श्रीलंकेच्या क्रिकेट क्षेत्रात घडली आहे. ही घटना फारच धक्कादायक आहे. कमी वयाच्या दोन क्रिकेटपटूंनी आपण विचारही नाही करणार असं काम केलं आहे. अंडर-19 संघातील दोन क्रिकेटपटूंना महिला डॉक्टरांचे बाथरूममध्ये चोरून व्हिडिओ शूट केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली आहे. स्थानिक माध्यमांच्या माहितीनुसार, ही घटना कोलंबो येथील नराहेनपिटा भागातील एका खासगी हॉटेलमध्ये घडली. त्या ठिकाणी काही महिला डॉक्टर व्यावसायिक परिषदेसाठी थांबल्या होत्या. आरोप असा आहे की या दोघांनी बाथरूममधील वरच्या मोकळ्या जागेचा फायदा घेत मोबाईल फोनद्वारे त्या महिला डॉक्टरांच चित्रीकरण केले.
पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात असेही समोर आले आहे की फक्त महिलांचेच नव्हे, तर काही पुरुषांचेही व्हिडीओ त्यांनी रेकॉर्ड केले असण्याची शक्यता आहे. हे व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर झाले आहेत का, याचीही चौकशी सुरू आहे.
दोन्ही आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले असून, त्यांना सुमारे 1,564 डॉलर्सच्या वैयक्तिक जामिनावर सोडण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 मे रोजी होणार आहे.
श्रीलंकन क्रिकेटमध्ये अशा प्रकारचे वाद नवीन नाहीत. याआधीही काही प्रसिद्ध खेळाडूंवर गंभीर आरोप झाले होते. दनुष्का गुणाथिलाकाला 2022 च्या टी-20 वर्ल्ड कपदरम्यान ऑस्ट्रेलियात बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. नंतर त्यांची निर्दोष सुटका झाली. तर दुलिप समरवीरा याच्यावर महिला खेळाडूसोबत गैरवर्तन केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटने 20 वर्षांची बंदी घातली होती. तसेच तिलकरत्ने दिलशान यांच्यासह इतर दोन खेळाडूंवर झिम्बाब्वे दौऱ्यादरम्यान एका महिलेबाबत गैरवर्तन केल्याचे आरोप झाले होते.
ही घटना केवळ क्रिकेटसाठीच नव्हे तर समाजासाठीही चिंताजनक आहे. अशा प्रकारच्या प्रकरणांमुळे खेळाची प्रतिमा मलिन होत असून, खेळाडूंनी आपल्या वर्तनाबाबत अधिक जबाबदारीने वागण्याची गरज अधोरेखित होते.