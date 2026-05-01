क्रिकेटपटूंचा हॉटेल 'कांड'! दोन युवा क्रिकेटपटू अटकेत; महिला डॉक्टरांचे गुप्त चित्रीकरण केल्याचा आरोप

Two cricketers have been arrested: क्रिकेटसाठी एक लाजिरवाणी बातमी समोर आली आहे. 19 वर्षांखालील संघातील दोन खेळाडूंवर महिला डॉक्टरांचे आंघोळ करताना गुपचूप चित्रीकरण केल्याचा आरोप आहे. हे नेमकं प्रकरण काय आहे हे जाणून घेऊयात...     

तेजश्री गायकवाड | Updated: May 1, 2026, 02:24 PM IST
Photo Created by AI

Two Sri Lankan cricketers have been arrested: क्रिकेट क्षेत्राला धक्का देणारी एक गंभीर घटना समोर आली आहे. ही घटना श्रीलंकेच्या क्रिकेट क्षेत्रात घडली आहे. ही घटना फारच धक्कादायक आहे. कमी वयाच्या दोन क्रिकेटपटूंनी आपण विचारही नाही करणार असं काम केलं आहे. अंडर-19 संघातील दोन क्रिकेटपटूंना महिला डॉक्टरांचे बाथरूममध्ये चोरून व्हिडिओ शूट केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली आहे. स्थानिक माध्यमांच्या माहितीनुसार, ही घटना कोलंबो येथील नराहेनपिटा भागातील एका खासगी हॉटेलमध्ये घडली. त्या ठिकाणी काही महिला डॉक्टर व्यावसायिक परिषदेसाठी थांबल्या होत्या. आरोप असा आहे की या दोघांनी बाथरूममधील वरच्या मोकळ्या जागेचा फायदा घेत मोबाईल फोनद्वारे त्या महिला डॉक्टरांच चित्रीकरण केले.

पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात असेही समोर आले आहे की फक्त महिलांचेच नव्हे, तर काही पुरुषांचेही व्हिडीओ त्यांनी रेकॉर्ड केले असण्याची शक्यता आहे. हे व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर झाले आहेत का, याचीही चौकशी सुरू आहे.

दोन्ही आरोपी न्यायालयात हजर

दोन्ही आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले असून, त्यांना सुमारे 1,564 डॉलर्सच्या वैयक्तिक जामिनावर सोडण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 मे रोजी होणार आहे.

यापूर्वीही वादांमध्ये अडकलेले खेळाडू

श्रीलंकन क्रिकेटमध्ये अशा प्रकारचे वाद नवीन नाहीत. याआधीही काही प्रसिद्ध खेळाडूंवर गंभीर आरोप झाले होते. दनुष्का गुणाथिलाकाला  2022 च्या टी-20 वर्ल्ड कपदरम्यान ऑस्ट्रेलियात बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. नंतर त्यांची निर्दोष सुटका झाली. तर दुलिप समरवीरा याच्यावर महिला खेळाडूसोबत गैरवर्तन केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटने 20 वर्षांची बंदी घातली होती. तसेच तिलकरत्ने दिलशान यांच्यासह इतर दोन खेळाडूंवर झिम्बाब्वे दौऱ्यादरम्यान एका महिलेबाबत गैरवर्तन केल्याचे आरोप झाले होते.

ही घटना केवळ क्रिकेटसाठीच नव्हे तर समाजासाठीही चिंताजनक आहे. अशा प्रकारच्या प्रकरणांमुळे खेळाची प्रतिमा मलिन होत असून, खेळाडूंनी आपल्या वर्तनाबाबत अधिक जबाबदारीने वागण्याची गरज अधोरेखित होते.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

