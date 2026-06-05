/1 चेंडू, 0 धावा आणि 2 विकेट्स...फलंदाज मैदानात येण्यापूर्वीच आऊट, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एक अनोखा विक्रम

ACC Women's Premier Cup News : भारतीय महिला विश्वचषक सुरु व्हायला काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. क्रिकेट जगतात असे अनेक विक्रम आहेत जे अनेकदा मोडत असतात, एखाद्या दिग्गज खेळाडूने केलेला विक्रम अनेकदा मोडला जातो. क्रिकेट विश्वामध्ये असे अनेक विक्रम आहेत जे कधीही मोडले जाऊ शकत नाहीत ते अजरामर राहतात. आता महिला क्रिकेटमध्ये एक असा विक्रम पाहायला मिळाला आहे जो कदातीच कोणालाही मोडता येणार नाही. क्रिकेटच्या नियमांमध्ये त्याचबरोबर एखादा खेळाडू हा 11 प्रकारे बाद होऊ शकतो. यामध्ये एलबीडब्लू, रन आऊट, कॅट आऊट, स्टंपिग आणि बोल्ड होणे हे फार सहाजिक आहे. यामध्ये एक असा नियम आहे ज्यामुळे खेळाडू मैदानाच्या पिचवर वेळेवर आला नाही तर बाद होऊ शकतो.
एखादा खेळाडू वेळेवर पिचवर फलंदाजीला आला नाही तर त्याला टाइम आऊट बादे घोषित केले जाते. आता भारतीय महिला क्रिकेटमध्ये हा प्रसंग घडला आहे, नेपाळ विरुद्ध भूतान यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यामध्ये हा प्रकार पाहायला मिळाला. भूतान क्रिकेटमधील क्रिकेटपटू रित्शी चोडेन आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये टाइम आऊट पद्धतीने बाद होणारी पहिली महिला फलंदाज ठरली आहे. एसीसी प्रिमियर कप 2026 मध्ये मलेशिया येथे खेळवली जाणारी नेपाळ विरुद्ध भूतान सामन्यामध्ये भूतान धावांचा पाठलाग करत होती. टाइम आउट नियमामध्ये एखादा फलंदाज हा 90 सेकंदांपेक्षा जास्त वेळ क्रीजवर पोहोचायला नाही तर त्याला आउट घोषित करण्यात आले.
हे ही वाचा
भूतानची सलामीवीर फलंदाज न्गावांग चोडेन पहिल्याच चेंडूवर बाद झाल्यानंतर, तिला क्रिजवर पोहोचण्यासाठी 90 सेकंदाहून जास्त वेळ लागल्यामुळे तिला बाद घोषित करण्यात आले. क्रिकेटचा नियमाबद्दल सांगायचे झाले तर फलंदाजांनी त्या वेळेच्या मर्यादेत तयार असणे आवश्यक आहे. नेपाळी गोलंदाजाच्या विक्रमाबद्दल सांगायचे झाले तर नेपाळच्या गोलंदाजाने गोलंदाजीला सुरुवात केली आणि त्यानंतर नेपाळच्या खेळाडूंनी अपील केले आणि अंपायरने तिला बाद घोषित केले. यावेळी भूतानच्या फलंदाजाने अंपायरशी संवाद साधला आणि पंचाच्या निर्णयाचा कोणताही विरोध न करता तिने मैदान सोडले.
NEP v BHU in the ACC Women's Premier Cup: Kabita Kunwar bowled Ngawang Choden off the first ball of the run chase, and Ritshi Choden was timed out for the scoreboard to read 0-2 (0.1) – as far as I can tell, the first timed out in WT20Is!https://t.co/UPK4pKCsmx pic.twitter.com/Pzi5PTqjKf— Rahul (@exceedingxpuns) June 4, 2026
सीएएनने त्याच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअऱ करुन घडलेल्या घडनेवर माफी मागितली आहे, नेपाळ क्रिकेटने त्याच्या सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये त्यांनी लिहीले आहे की भूतानी फलंदाज टाइम आऊट करण्याची घटना सामन्यादरम्यान घडली. यावेळी नेपाळ क्रिकेट असोसिएशन आदर राखण्याचा प्रयत्न करत आहे. क्रिकेटच्या मूल्यांचे आणि भावनेचे प्रतिबिंब नाही. नेपाळ क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने, आम्ही या प्रकरणात आमच्या महिला राष्ट्रीय संघाच्या कृतीबद्दल माफी मागतो."