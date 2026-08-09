/बापाच्या डोळ्यांसमोर दोन चिमुकल्यांचा खोल खड्ड्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू, संपूर्ण गावात शोककळा

Buldhana Accident News : आई वडील आपल्या मुलांना वाढवण्यासाठी खूप कष्ट घेतात, त्यांना कोणत्याही प्रकारची असुविधा होऊ नये त्यांना कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून झटतात. पण अशाच पालकांना त्यांच्या डोळ्या देखत जर आपल्या मुलांचा मृत्यू पाहायला मिळालं तर ते अतिशय दुर्दैवी ठरते, बुलढाणा जिल्ह्याच्या मेहकर तालुक्यातील देऊळगाव माळी येथून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. यात बापाच्या डोळ्यांसमोर दोन लहान मुलं विहिरीजवळ असलेल्या खोल खड्ड्यातील पाण्यात बुडाली आणि त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
खोल पाण्याच्या खड्ड्यात बुडाल्याने दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनं संपूर्ण गाव हळहळलं. कोराडी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात असलेल्या विहिरीजवळ असलेल्या पाण्याच्या खड्ड्यात हात पाय धुण्यासाठी काठावर गेले होते. मात्र यावेळी पाण्याचा अंदाज न आल्याने तीन लहान मुलं पाण्यात बुडाली. माहितीनुसार शेख आसिफ यांच्या मुलगा शेख अयान (वय 12) आणि त्यांच्या बहिणीचा मुलगा शेख आवेद (वय 8) हे पाण्यात बुडाले.
या दोन मुलांसह शेख सानिया या लहान मुलीला सुद्धा पाण्याचा विळखा बसला होता. मात्र प्रसंगावधान राखून शेख आसिफ यांनी जीवाची पर्वा न करता पाण्यात उडी घेतली. त्यांना मुलगी सानियाला बाहेर काढण्यात यश आलं मात्र दोन चिमुकले अयान आणि आवेद यांना वाचविण्याचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरले. घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र विहिरीतून मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक साधनसामग्री आणि प्रशिक्षित बचाव पथक उपलब्ध नसल्याने शोधमोहीम रात्रभर रखडली. शिवाय रात्र झाल्याने शोध मोहिमेत अडथळा येत होता. लहान मुलांचा अशाप्रकारे अपघातात मृत्यू झाल्याने कुटुंब सध्या धक्क्यात आहे. तर गावकरी हळहळ व्यक्त करत आहेत. पावसाळ्याच्या दिवसात विशेषतः फिरायला येणाऱ्या नागरिकांनी अशा प्रकारे पाण्याच्या ठिकाणी विशेष काळजी घ्यावी असा सल्ला गावकर्यांनी दिला.