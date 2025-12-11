English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'या' दिवशी रंगणार IND vs PAK चा सामना! वैभव सूर्यवंशी करणार कमाल? पाहा U19 Asia Cup चं वेळापत्रक

U19 Asia Cup 2025: एसीसी पुरुष अंडर 19 आशिया कप 2025 पुन्हा एकदा क्रिकेटचा उत्साह शिगेला पोहोचवेल. या स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना होईल.याबद्दलचे सगळे अपडेट्स जाणून घ्या...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 11, 2025, 02:21 PM IST
'या' दिवशी रंगणार IND vs PAK चा सामना! वैभव सूर्यवंशी करणार कमाल? पाहा U19 Asia Cup चं वेळापत्रक
U19 Asia Cup 2025 when is India vs Pakistan Clash

U19 Asia Cup schedule: U19 आशिया कप 2025 सुरू होण्यासाठी आता फारसा वेळ राहिलेला नाही आणि पुन्हा एकदा भारत व पाकिस्तान या कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये थरारक लढत पाहायला मिळणार आहे. हा स्पर्धेचा रोमांचक प्रवास शुक्रवार, 12 डिसेंबरपासून यूएईमध्ये सुरू होत आहे. हा टूर्नामेंट पुढील वर्षी होणाऱ्या U19 वर्ल्ड कपपूर्व तयारी म्हणूनही महत्त्वाचा ठरेल.

Add Zee News as a Preferred Source

स्पर्धेत 8 संघ, दोन गट 

ACC Men's U19 Asia Cup 2025 मध्ये एकूण 8 संघ सहभागी होत आहेत. हे संघ आहेत भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगाणिस्तान, मलेशिया, नेपाळ आणि यजमान UAE.

संघांना दोन गटात विभागले आहे:

ग्रुप A:

भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, UAE

ग्रुप B:

श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाळ, अफगाणिस्तान

दोन्ही गटातील वरच्या दोन संघांना सेमीफायनलमध्ये प्रवेश मिळेल. अंतिम सामना 21 डिसेंबर रोजी दुबईत खेळला जाईल. संपूर्ण स्पर्धा 50 ओव्हरच्या स्वरूपात होणार आहे.

बांग्लादेश U19 ही गेल्या वर्षीची विजेती संघ असल्याने यंदा किताब बचावण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल.

सर्व संघांची पूर्ण स्क्वाड लिस्ट

भारत U19

आयुष म्हात्रे (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (WK), हरवंश सिंह (WK), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन, एरॉन जॉर्ज

पाकिस्तान U19

साद बेग (C), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली रजा, फहम-उल-हक, फरहान यूसुफ, हारून अरशद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद रियाजुल्लाह, नवीद अहमद खान, शाहजैब खान, तैयब आरिफ, उमर जैब, उस्मान खान

अफगाणिस्तान U19

महबूब तस्कीन (C), खालिद अहमदजई (WK), उस्मान सादात, फैसल खान शिनोजादा, उजैर खान नियाजी, अजीजुल्लाह मिआखिल, नजीफुल्ला अमीरी, खातिर खान स्टानिकजई, नसरतुल्ला नूरिस्तानी, अब्दुल अजीज खान, सलाम खान अहमदजई, वहीदुल्ला जादरान, जैतुल्ला शाहीन, रोहुल्ला अरब, हफीजुल्ला जादरान

बांग्लादेश U19

अजीजुल हकीम तमीम (C), जवाद अबरार, समीउन बसीर रतुल, शेख पैवेज जिबोन, रिजान हुसैन, शादीन इस्लाम, एमडी अब्दुल्ला, फरीद हसन फैसल, कलाम सिद्दीकी अलीन, इकबाल हुसैन इमोन, रिफत बेग, शहरियार अल अमीन, अहमद शहरियार, साद इस्लाम रजिन, एमडी शबुज

UAE U19

यायिन राय (C), अहमद खोदादाद, अलीअसगर शम्स, अयान मिस्बाह, करण धीमान, मुहम्मद बाज़िल असिम, नसीम खान, नूरुल्लाह अयोबी, पृथ्वी मधु, रेयान खान, सालेह अमीन, शालोम डिसूझा, उदिश सूरी, युग शर्मा, ज़ैनुल्लाह रहमानी

मलेशिया U19

डीज पात्रो (C), मुहम्मद आलिफ, जाश्विन कृष्णमूर्ती, हमझाह पंगी, मुहम्मद अकरम, मोहम्मद हारिज अफ्नान, अजीब वाजदी, मुहम्मद नूरहानिफ, चे अहमद अल आतिफ, मुहम्मद असीराफ रिफाई, मोहम्मद हैरिल (WK), मुहम्मद फतुल मुइन, नागीस्वरन सथनाकुमारन, सयाकिर इझुद्दीन

नेपाळ U19

अशोक धामी (C), आशीष लुहार (WK), बंश छेत्री, नीरज कुमार यादव (WK), दिलसाद अली, अपराजित पौडेल, सुशील रावल, दयानंद मंडल, नितेश पटेल, चंदन राम, रोशन बिश्वकर्मा, दर्श सोनार, निश्चल क्षेत्री, सिब्रिन श्रेष्ठ

श्रीलंका U19

विमथ दिनसारा (C), कविजा गमागे (VC), दिमंथा महाविथाना, विरन चामुदिथा, दुलनीथ सिगेरा, चामिका हीनाटिगाला, अधम हिल्मी, चमारिंडु नेथसारा, किथमा विडानापथिराना, सेठमिका सेनेविरत्ने, सनुजा निंदुवारा, कुगाथास मथुलन, रसिथ निमसारा, विग्नेश्वरन आकाश, थारुशा नवोदय

लाइव्ह टेलिकास्ट आणि स्ट्रीमिंग

  • टीव्ही प्रसारण: Sony Sports Network
  • लाईव्ह स्ट्रीमिंग: Sony LIV ॲप

भारत vs पाकिस्तान U19 महायुद्ध

  • सर्वाधिक प्रतिक्षेचा सामना—भारत U19 vs पाकिस्तान U19
  • 14 डिसेंबर, ICC Academy Ground, दुबई
  • सकाळी 10:30 वाजता

U19 Asia Cup 2025 पूर्ण वेळापत्रक

(वेळ: सकाळी 10:30 – सर्व सामने दुबईमध्ये)

12 डिसेंबर – शुक्रवार

भारत vs UAE — ICC Academy Ground

पाकिस्तान vs मलेशिया — The Sevens Stadium

13 डिसेंबर – शनिवार

अफगाणिस्तान vs बांग्लादेश — ICC Academy

श्रीलंका vs नेपाळ — The Sevens

14 डिसेंबर – रविवार

भारत vs पाकिस्तान — ICC Academy

UAE vs मलेशिया — The Sevens

15 डिसेंबर – सोमवार

अफगाणिस्तान vs श्रीलंका — ICC Academy

बांग्लादेश vs नेपाळ — The Sevens

16 डिसेंबर – मंगळवार

पाकिस्तान vs UAE — ICC Academy

भारत vs मलेशिया — The Sevens

17 डिसेंबर – बुधवार

बांग्लादेश vs श्रीलंका — ICC Academy

अफगाणिस्तान vs नेपाळ — The Sevens

19 डिसेंबर – शुक्रवार

सेमीफायनल 1: A1 vs B2 — ICC Academy

सेमीफायनल 2: B1 vs A2 — The Sevens

21 डिसेंबर – रविवार

फायनल: ICC Academy Ground

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
IND vs PakU19 Asia Cup 2025squads and live streaming details

इतर बातम्या

युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज दिनाची यावर्षीची थीम काय, यानिमित...

भारत