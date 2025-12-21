IND VS PAK : पाकिस्तान ठरला U19 आशिया कप चॅम्पियन, भारताचा लाजिरवाणा पराभव

U19 Asia Cup 2026 Final : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात अंडर 19 आशिया कप 2025 चा फायनल सामना दुबईत खेळवला गेला. या सामन्यात पाकिस्तानने तब्बल 191 धावांनी भारताचा पराभव केला आहे. पाकिस्तानने विजयासाठी 347 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात टीम इंडिया अयशस्वी ठरली, कोणताही फलंदाज समाधानकारक कामगिरी करू शकला नाही. त्यामुळे भारताला पराभूत करून पाकिस्तान हा U19 आशिया कप चॅम्पियन ठरला आहे.
पाकिस्तानने फायनलमध्ये 347 धावांचा मोठा स्कोअर उभा केला, ज्याच्या दबावात भारतीय फलंदाज सुद्धा आले. वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष म्हात्रेच्या ओपनिंग जोडीने भारताला वेगवान सुरुवात करून दिली. मात्र दोघे बाद झाल्यावर टीम इंडियाची मिडल ऑर्डर कोलमडली आणि संपूर्ण संघ 26.2 ओव्हरमध्ये 156 धावांवर ऑलआउट झाला.
पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज समीर मिन्हासने भारतीय गोलंदाजांना घाम फोडत तब्बल 113 बॉलमध्ये 172 धावा केल्या. त्याचं या स्पर्धेतील हे दुसरं शतक होतं. या इनिंगमध्ये मिन्हासने 17 चौकार आणि 9 षटकार लगावले. यापूर्वी मलेशिया विरुद्ध समीरने 177 धावांची इनिंग खेळली. फायनलपूर्वी बांगलादेश विरुद्ध सेमी फायनल सामन्यात समीर मिन्हासने दमदार खेळ दाखवत नाबाद 69 धावांची खेळी केली होती. पाकिस्तानचा सेमी फायनल सामना हा बांग्लादेश विरुद्ध होता. या जबरदस्त फलंदाजीमुळे समीर अंडर 19 आशिया कप 2025 मध्ये 400 धावा बनवून लीडिंग स्कोरर सुद्धा बनला.
टीम इंडियाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. बांगलादेशविरुद्धच्या सेमी फायनल सामन्यात आठ विकेट्सनी शानदार विजय मिळवून अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या पाकिस्तानने भारतीय गोलंदाजांना वर्चस्व गाजवू दिले नाही. समीर मिन्हास वगळता पाकिस्तानकडून उस्मान खानने 35, अहमद हुसेन 56, फरहान युसूफ 19, हमजा जहूरने 18 धावा केल्या. तर भारतीय गोलंदाज दीपेश देवेंद्रनने 3 विकेट्स, खिलम पटेल आणि हेनिल पटेलने प्रत्येकी 2 विकेट, कनिष्क चौहानने 1 विकेट घेतल्या. तर भारताकडून फलंदाजीत दीपेश देवेंद्रन (36) वगळता इतर कोणताही फलंदाज समाधानकारक कामगिरी करू शकला नाही. पाकिस्तानचा गोलंदाज अली राझाने 4 विकेट, मोहम्मद सय्यम, अब्दुल सुभान, हुजैफा अहसानने प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या.
आयुष म्हात्रे (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकिपर), कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, खिलन पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशनकुमार सिंग.
समीर मिन्हास, हमजा जहूर (विकेटकिपर), उस्मान खान, अहमद हुसेन, फरहान युसुफ (कर्णधार), हुजैफा अहसान, निकाब शफीक, मोहम्मद शायन, अब्दुल सुभान, मोहम्मद सय्यम, अली रझा