IND VS PAK : पाकिस्तान ठरला U19 आशिया कप चॅम्पियन, भारताचा लाजिरवाणा पराभव

U19 Asia Cup 2026 Final : पाकिस्तानने विजयासाठी 347 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात टीम इंडिया अयशस्वी ठरली, कोणताही फलंदाज समाधानकारक कामगिरी करू शकला नाही. त्यामुळे भारताला पराभूत करून पाकिस्तान हा U19 आशिया कप चॅम्पियन ठरला आहे. 

पूजा पवार | Updated: Dec 21, 2025, 06:33 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

U19 Asia Cup 2026 Final : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात अंडर 19 आशिया कप 2025 चा फायनल सामना दुबईत खेळवला गेला. या सामन्यात पाकिस्तानने तब्बल 191 धावांनी भारताचा पराभव केला आहे. पाकिस्तानने विजयासाठी 347 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात टीम इंडिया अयशस्वी ठरली, कोणताही फलंदाज समाधानकारक कामगिरी करू शकला नाही. त्यामुळे भारताला पराभूत करून पाकिस्तान हा U19 आशिया कप चॅम्पियन ठरला आहे. 

पाकिस्तानने फायनलमध्ये 347 धावांचा मोठा स्कोअर उभा केला, ज्याच्या दबावात भारतीय फलंदाज सुद्धा आले. वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष म्हात्रेच्या ओपनिंग जोडीने भारताला वेगवान सुरुवात करून दिली. मात्र दोघे बाद झाल्यावर टीम इंडियाची मिडल ऑर्डर कोलमडली आणि संपूर्ण संघ 26.2 ओव्हरमध्ये 156 धावांवर ऑलआउट झाला. 

समीर मिन्हासने ठोकलं शतक : 

पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज समीर मिन्हासने भारतीय गोलंदाजांना घाम फोडत तब्बल 113 बॉलमध्ये 172 धावा केल्या. त्याचं या स्पर्धेतील हे दुसरं शतक होतं. या इनिंगमध्ये मिन्हासने 17 चौकार आणि 9 षटकार लगावले. यापूर्वी मलेशिया विरुद्ध समीरने 177 धावांची इनिंग खेळली. फायनलपूर्वी बांगलादेश विरुद्ध सेमी फायनल सामन्यात समीर मिन्हासने दमदार खेळ दाखवत नाबाद 69 धावांची खेळी केली होती. पाकिस्तानचा सेमी फायनल सामना हा बांग्लादेश विरुद्ध होता. या जबरदस्त फलंदाजीमुळे समीर अंडर 19 आशिया कप 2025 मध्ये 400 धावा बनवून लीडिंग स्कोरर सुद्धा बनला.

भारताने टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय : 

टीम इंडियाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. बांगलादेशविरुद्धच्या सेमी फायनल सामन्यात आठ विकेट्सनी शानदार विजय मिळवून अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या पाकिस्तानने भारतीय गोलंदाजांना वर्चस्व गाजवू दिले नाही. समीर मिन्हास वगळता पाकिस्तानकडून उस्मान खानने 35, अहमद हुसेन 56, फरहान युसूफ 19, हमजा जहूरने 18 धावा केल्या. तर भारतीय गोलंदाज दीपेश देवेंद्रनने 3 विकेट्स, खिलम पटेल आणि हेनिल पटेलने प्रत्येकी 2 विकेट, कनिष्क चौहानने 1 विकेट घेतल्या. तर भारताकडून फलंदाजीत दीपेश देवेंद्रन (36) वगळता इतर कोणताही फलंदाज समाधानकारक कामगिरी करू शकला नाही. पाकिस्तानचा गोलंदाज अली राझाने 4 विकेट, मोहम्मद सय्यम, अब्दुल सुभान, हुजैफा अहसानने प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. 

भारताची प्लेईंग 11 :

आयुष म्हात्रे (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकिपर), कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, खिलन पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशनकुमार सिंग. 

पाकिस्तानची प्लेईंग 11 :

समीर मिन्हास, हमजा जहूर (विकेटकिपर), उस्मान खान, अहमद हुसेन, फरहान युसुफ (कर्णधार), हुजैफा अहसान, निकाब शफीक, मोहम्मद शायन, अब्दुल सुभान, मोहम्मद सय्यम, अली रझा

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

