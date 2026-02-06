English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  स्पोर्ट्स
  U19 World Cup 2026 : टीम इंडियाच्या युवा शिलेदारांची मोठी कामगिरी! U19 फायनलमध्ये रचला इतिहास

U19 World Cup 2026 : टीम इंडियाच्या युवा शिलेदारांची मोठी कामगिरी! U19 फायनलमध्ये रचला इतिहास

U19 World Cup 2026 Final : अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 च्या फायनलमध्ये भारताच्या युवा शिलेदारांनी जबरदस्त कामगिरी करत तब्बल 411 धावांचा डोंगर उभा केला. अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जिंकण्यासाठी त्यांनी इंग्लंड संघासमोर 412 धावांचं टार्गेट ठेवलं.   

पूजा पवार | Updated: Feb 6, 2026, 06:43 PM IST
Photo Credit - Social Media

U19 World Cup 2026 Final : भारत विरुद्ध इंग्लंड (IND VS ENG) यांच्यात अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 चा (U19 World Cup 2026) फायनल सामना खेळवला जातोय. या सामन्यात भारताच्या युवा शिलेदारांनी जबरदस्त कामगिरी करत तब्बल 411 धावांचा डोंगर उभा केला. अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जिंकण्यासाठी त्यांनी इंग्लंड संघासमोर 412 धावांचं टार्गेट ठेवलं. यासह टीम इंडियाने अंडर 19 वर्ल्ड कप फायनलमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा रेकॉर्ड नोंदवला आहे. यापूर्वी एकही संघ असा नव्हता की ज्याने फायनल सामन्यात एवढ्या धावा केल्या. अंडर 19 वर्ल्ड कप फायनलमध्ये आतापर्यंत ऑस्ट्रेलियाने 2024 मध्ये सर्वाधिक 253 धावा केल्या होत्या. 

झिम्बाब्वेमध्ये अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात सुरुवातीला टीम इंडियाचा कर्णधार आयुष म्हात्रेने टॉस जिंकून  प्रथम फलंदाजी निवडली. या सामन्यात टीम इंडियाकडून फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने 175 धावांची कामगिरी केली. वैभवने 80 बॉलमध्ये 175 धावांची खेळी केली. यात 15 षटकार आणि 15 चौकारांचा समावेश आहे. तर कर्णधार आयुष म्हात्रेने 53 धावा केल्या. त्यासोबतच वेदांत त्रिवेदीने 32, विहान मल्होत्राने 30, अभिज्ञान कुंडूने 40, कनिष्क चौहानने 37 धावा केल्या. टीम इंडियाने 9 विकेट्स गमावून तब्बल 411 धावा केल्या. आणि इंग्लंडला विजयासाठी 412 धावांचं टार्गेट दिलं. 

टीम इंडियाने केला नवा रेकॉर्ड : 

टीम इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कपमध्ये 411 धावांची खेळी करणारा पहिला संघ ठरला आहे. यापूर्वी 2024 मध्ये ऑस्ट्रेलियाने अंडर 19 वर्ल्ड कप फायनलमध्ये  भारताविरुद्ध 253 धावा केल्या होत्या. तर प्लेऑफमध्ये सुद्धा 350 धावांपेक्षा अधिक स्कोअर करणारा टीम इंडिया हा पहिला संघ ठरला आहे. यापूर्वी सुद्धा हा रेकॉर्ड टीम इंडियाच्या नावे होता. टीम इंडियाने 2016 मध्ये नामिबिया विरुद्ध 400 हून अधिक धावांची खेळी केली होती तर अंडर 19 वर्ल्ड कपमध्ये भारताचा हा तिसरा 400 पेक्षा जास्त धावांचा स्कोअर होता; इतर कोणत्याही संघाकडे एकापेक्षा जास्तवेळा अशी कामगिरी केली नाही. 

हेही वाचा :  14 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी कोट्यवधींचा मालक, कुठेन करतो एवढी कमाई? जाणून घ्या एकूण संपत्ती

 

इंग्लंडची प्लेईंग 11 :

बेन डॉकिन्स, जोसेफ मूर्स, बेन मेयेस, थॉमस र्यू (कर्णधार) (विकेटकिपर), कालेब फाल्कनर, राल्फी अल्बर्ट, फरहान अहमद, सेबास्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, मॅनी लुम्सडेन, अ‍ॅलेक्स ग्रीन

भारताची प्लेईंग 11 :

आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकिपर), आर एस अंबरिश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

