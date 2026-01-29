IND vs PAK: भारत - पाकिस्तान संघाला एकाच छताखाली राहण्यास भाग पडलं, नेमकं कारण काय?

U19 World Cup 2026 : आयसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 सध्या (U19 World Cup 2026) शेवटच्या टप्प्यात असून सध्या यामध्ये सुपर सिक्स स्टेजचे सामने खेळवण्यात येत आहेत. आता 1 फेब्रुवारी रोजी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सुपर सिक्स स्टेजचा सामना खेळवण्यात येणार आहे. हा हाय व्होल्टेज सामना झिम्बाब्वेच्या क्वींस स्पोर्ट्स क्लबमध्ये खेळवण्यात येणार असून हा सामना दोन्ही संघांसाठी सेमी फायनलला पोहोचण्या करता अत्यंत महत्वाचा असणारा आहे.
सुपर सिक्स सामन्यापूर्वी एक आश्चर्यकारक गोष्ट समोर आली आहे. दोन्ही संघांमध्ये काही महिन्यांपूर्वी वाद झाले होते आणि त्यामुळे दोन्ही संघांमध्ये तणाव पाहायला मिळाला होता. त्यामुळे आशिया कप 2025 मध्ये दोन्ही संघांनी वेगवेगळ्या ग्राउंडवर प्रॅक्टिस केली होती. मरंतु आता स्थिती बदलली असून अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेचं शेड्युल टाईट असल्याने दोन्ही संघाला एकत्र बुलावायो एथलेटिक क्लबमध्ये प्रॅक्टिस करावी लागणार आहे.
पाकिस्तान संघ फक्त प्रॅक्टिस ग्राउंड शेअर करत नाहीये तर दोन्ही संघ एकाच हॉटेलमध्ये सुद्धा राहतायत. स्पर्धेत एकाच वेळी अनेक सामने सुरू आहेत, त्यामुळे सुविधांचा अभाव आहे. म्हणून दोन्ही संघांना एकमेकांसोबत वेळ घालवावा लागत आहे. साधारणपणे मोठ्या सामन्यापूर्वी दोन्ही संघ वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतात आणि सराव सुद्धा करतात. मात्र यावेळी भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही संघ फक्त एकत्र प्रॅक्टिस करणार नाहीत तर एकत्र सराव सुद्धा करणार आहेत. ग्राउंडवर दोन्ही संघांसाठी वेगवेगळ्या टोकांवर प्रॅक्टिसची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
टीम इंडिया दमदार प्रदर्शन करून सुपर सिक्स स्टेज पर्यंत पोहोचली आहे. तीन पैकी तीनही सामन्यात विजय मिळवल्याने भारत ग्रुप बी चा चॅम्पियन बनून बाहेर पुढे जात आहे. तर दुसरीकडे पाकिस्तानने ग्रुप सी मधून दुसर स्थान मिळवलं आहे. सुपर सिक्समध्ये भारत अजून एक सामना 27 जानेवारी रोजी झिम्बाब्वे विरुद्ध बुलावायोमध्ये झाला होता. भारताने तो सामना 204 धावांनी जिंकला. दरम्यान, पाकिस्तानने त्यांच्या पहिल्या सुपर 6 सामन्यात न्यूझीलंडचा 8 विकेट्स राखून पराभव केला.