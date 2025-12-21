English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कोण आहे समीर मिन्हास? ज्याने U19 आशिया कपच्या फायनलमध्ये भारतीय गोलंदाजांना रडवलं

U19 Asia Cup 2026 : दुबईमध्ये आयसीसी अकॅडमी ग्राउंडवर खेळवण्यात येणाऱ्या सामन्यात समीरने जबरदस्त फलंदाजी केली आणि 71 बॉलमध्ये शतक पूर्ण केलं. शतक पूर्ण करताना समीरने 12 चौकार आणि 4 षटकार लगावला. 

पूजा पवार | Updated: Dec 21, 2025, 05:05 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

U19 Asia Cup 2026 : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात अंडर 19 आशिया कप 2025 चा फायनल सामना दुबईत खेळवला जातोय. या सामन्यात पाकिस्तानचा सलामी फलंदाज समीर मिन्हासने दमदार शतक ठोकलं. दुबईमध्ये आयसीसी अकॅडमी ग्राउंडवर खेळवण्यात येणाऱ्या सामन्यात समीरने जबरदस्त फलंदाजी केली आणि 71 बॉलमध्ये शतक पूर्ण केलं. शतक पूर्ण करताना समीरने 12 चौकार आणि 4 षटकार लगावला. यंदाच्या स्पर्धेतील समीरचं हे दुसरं शतक आहे. मिन्हास भारताच्या विरुद्ध 113 बॉलमध्ये 172 धावा करून बाद झाला. या इनिंगमध्ये मिन्हासने 17 चौकार आणि 9 षटकार लगावले. यापूर्वी मलेशिया विरुद्ध समीरने 177 धावांची इनिंग खेळली. 

फायनलपूर्वी बांगलादेश विरुद्ध सेमी फायनल सामन्यात समीर मिन्हासने दमदार खेळ दाखवत नाबाद 69 धावांची खेळी केली होती. पाकिस्तानचा सेमी फायनल सामना हा बांग्लादेश विरुद्ध होता. या जबरदस्त फलंदाजीमुळे समीर अंडर 19 आशिया कप 2025 मध्ये 400 धावा बनवून लीडिंग स्कोरर सुद्धा बनला. पाकिस्तान विरुद्ध अंडर 19 आशिया कपमध्ये फायनलमध्ये टीम इंडियाचा कर्णधार आयुष म्हात्रेने टॉस जिंकला आणि आधी गोलंदाजी निवडली. टीम इंडियाच्या कर्णधाराचा निर्णय उलटा पडला आणि भारतीय गोलंदाज नव्या गोलंदाजीने चांगली सुरुवात शकले नाही. पाकिस्तानचा फलंदाज समीर मिन्हासने तर टीम इंडियाच्या गोलंदाजांना अक्षरशः घाम फोडला. 

फलंदाजीत पाकिस्तानने केली दमदार सुरुवात : 

फलंदाजीत पाकिस्तानने दमदार सुरुवात केली. पाकिस्तानकडून इनिंगची सुरुवात समीर आणि हमजा जहूरने मिळून 31 धावांची पार्टनरशिप केली. हमजा बाद झाल्यावर उस्मान खानने समीर सोबत मिळून मोर्चा सांभाळला. उस्मान 45 चेंडूत 35 धावा करून बाद झाला, पण त्या डावात त्याने समीरला उत्कृष्ट साथ दिली आणि 92 धावांची भागीदारी केली. उस्मान पाठोपाठ अहमद हुसेनने भारतीय गोलंदाजांना तोंड दिले. हुसेन आणि समीरनेही शतकी भागीदारी केली.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

