कोण आहे समीर मिन्हास? ज्याने U19 आशिया कपच्या फायनलमध्ये भारतीय गोलंदाजांना रडवलं

U19 Asia Cup 2026 : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात अंडर 19 आशिया कप 2025 चा फायनल सामना दुबईत खेळवला जातोय. या सामन्यात पाकिस्तानचा सलामी फलंदाज समीर मिन्हासने दमदार शतक ठोकलं. दुबईमध्ये आयसीसी अकॅडमी ग्राउंडवर खेळवण्यात येणाऱ्या सामन्यात समीरने जबरदस्त फलंदाजी केली आणि 71 बॉलमध्ये शतक पूर्ण केलं. शतक पूर्ण करताना समीरने 12 चौकार आणि 4 षटकार लगावला. यंदाच्या स्पर्धेतील समीरचं हे दुसरं शतक आहे. मिन्हास भारताच्या विरुद्ध 113 बॉलमध्ये 172 धावा करून बाद झाला. या इनिंगमध्ये मिन्हासने 17 चौकार आणि 9 षटकार लगावले. यापूर्वी मलेशिया विरुद्ध समीरने 177 धावांची इनिंग खेळली.
फायनलपूर्वी बांगलादेश विरुद्ध सेमी फायनल सामन्यात समीर मिन्हासने दमदार खेळ दाखवत नाबाद 69 धावांची खेळी केली होती. पाकिस्तानचा सेमी फायनल सामना हा बांग्लादेश विरुद्ध होता. या जबरदस्त फलंदाजीमुळे समीर अंडर 19 आशिया कप 2025 मध्ये 400 धावा बनवून लीडिंग स्कोरर सुद्धा बनला. पाकिस्तान विरुद्ध अंडर 19 आशिया कपमध्ये फायनलमध्ये टीम इंडियाचा कर्णधार आयुष म्हात्रेने टॉस जिंकला आणि आधी गोलंदाजी निवडली. टीम इंडियाच्या कर्णधाराचा निर्णय उलटा पडला आणि भारतीय गोलंदाज नव्या गोलंदाजीने चांगली सुरुवात शकले नाही. पाकिस्तानचा फलंदाज समीर मिन्हासने तर टीम इंडियाच्या गोलंदाजांना अक्षरशः घाम फोडला.
फलंदाजीत पाकिस्तानने दमदार सुरुवात केली. पाकिस्तानकडून इनिंगची सुरुवात समीर आणि हमजा जहूरने मिळून 31 धावांची पार्टनरशिप केली. हमजा बाद झाल्यावर उस्मान खानने समीर सोबत मिळून मोर्चा सांभाळला. उस्मान 45 चेंडूत 35 धावा करून बाद झाला, पण त्या डावात त्याने समीरला उत्कृष्ट साथ दिली आणि 92 धावांची भागीदारी केली. उस्मान पाठोपाठ अहमद हुसेनने भारतीय गोलंदाजांना तोंड दिले. हुसेन आणि समीरनेही शतकी भागीदारी केली.