यूएईचा लाजिरवाणा खेळ, भारताच्या गोलंदाजांनी अवघ्या 57 धावांत गुंडाळलं

IND VS UAE : आशिया कप 2025 मध्ये दुसरा सामना हा बुधवार 10 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध यूएई (IND VS UAE) यांच्यात पार पडणार आहे. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर सुरु खेळवण्यात येत असलेल्या सामन्याचा टॉस टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) जिंकला. त्याने प्रथम गोलंदाजी निवडली त्यामुळे यूएईच्या संघाला प्रथम फलंदाजीचं आव्हान मिळालं होतं. आशिया कपमधील (Asia Cup 2025) सर्वात बलाढ्य संघ असलेल्या भारताचा सामना करण्यासाठी यूएई चा संघ संपूर्ण तयारीनिशी मैदानात उतरेल असं वाटत असताना भारतीय गोलंदाजी विरुद्ध ते लाजिरवाण्या पद्धतीने ऑलआउट झाले.
भारत विरुद्ध यूएई संघात झालेला टॉस सूर्यकुमार यादवने जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यामुळे यूएईच्या खेळाडूंना आधी फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात यावं लागलं. चौथ्या ओव्हरला अलिशान शराफूच्या रूपाने यूएईची पहिली विकेट पडली आणि तिथपासून यूएईची फलंदाजी गडगडायला सुरुवात झाली. कुलदीप यादवने नवव्या ओव्हरमध्ये यूएईच्या तब्बल तीन विकेट घेतल्या, यात राहुल चोप्रा, मोहम्मद वसीम, हर्षित कौशिकचा समावेश होता. तर हैदर अलीच्या रूपाने यूएईची शेवटची विकेट सुद्धा कुलदीप यादवनेच घेतली. भारताचा स्टार ऑल राउंडर शिवम दुबेने सुद्धा 3 विकेट घेतल्या, यात असिफ खान, ध्रुव पराशर आणि जुनैद सिद्दीक यांचा समावेश होता. तर उर्वरित प्रत्येकी 1 विकेट जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती आणि अक्षर पटेलने घेतल्या. यूएईला अवघ्या 57 धावांमध्ये ऑल आउट करण्यात भारतीय संघाला यश आलं. ज्यामुळे आता टीम इंडियाला विजयासाठी 58 धावांचे टार्गेट मिळणार आहे. हा आशिया कपच्या टी 20 फॉरमॅटच्या इतिहासातील दुसरा सर्वात लहान स्कोअर आहे. यापूर्वी 2022 रोजी शारजाहमध्ये पाकिस्तान विरुद्ध हॉंगकॉंगचा संघ 38 धावांवर ऑल आउट झाला होता.
यंदा आशिया कप टी20 फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार असून यात भारताचा पहिला सामना हा 10 सप्टेंबर रोजी संयुक्त अरब अमीरात (UAE)विरुद्ध पार पडला. त्यानंतर दुसरा सामना हा 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तान विरुद्ध होईल. भारताचा तिसरा ग्रुप स्टेज सामना हा 19 सप्टेंबर रोजी ओमान विरुद्ध होईल.
हेही वाचा : पुणेकराला यूएईच्या प्लेईंग 11 मध्ये संधी, भारताविरुद्ध खेळायला मैदानात उतरला
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन(विकेटकिपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती
मुहम्मद वसीम (कर्णधार), अलिशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोप्रा (विकेटकिपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दिकी, सिमरनजीत सिंग
भारत विरुद्ध यूएई सामन्याचा टॉस कोणी जिंकला आणि त्यांनी काय निर्णय घेतला?
भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकला आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे यूएईला प्रथम फलंदाजी करावी लागली.
आशिया कप 2025 कोणत्या फॉरमॅटमध्ये खेळवला जात आहे?
आशिया कप 2025 टी20 फॉरमॅटमध्ये खेळवला जात आहे.
भारताला विजयासाठी किती धावांचे लक्ष्य मिळाले?
भारताला विजयासाठी 58 धावांचे लक्ष्य मिळाले.