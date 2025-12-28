पाकिस्तानचा झाला जळफळाट, 'या' पाकिस्तानच्या खेळाडूने घातली भारतीय जर्सी, PAK ने केली अशी कारवाई

Ubaidullah Rajput : पाकिस्तानमधील उबैदुल्लाह राजपूत नावाच्या आंतरराष्ट्रीय कबड्डी खेळाडूवर बॅन लागला आहे. उबैदुल्लाह राजपूतने पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशनने शनिवारी एका एजन्सी मिटिंगनंतर अनिश्चित काळासाठी बॅन केलं आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला या पाकिस्तानी आंतरराष्ट्रीय कबड्डी खेळाडू एका प्रायव्हेट इव्हेंटमध्ये भारतीय संघासाठी खेळला. त्यानंतर पाकिस्तानच्या नॅशनल फेडरेशनचा जळफळाट झाला.
पाकिस्तानच्या नॅशनल फेडरेशनने शनिवारी उबैदुल्लाह राजपूतवर अनिश्चित काळासाठी बॅन लावला. पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशनला आढळून आले की उबैदुल्लाह राजपूत हा फेडरेशन किंवा इतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेताच या कार्यक्रमासाठी परदेशात गेला होता. पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशनचे सेक्रेटरी राणा सरवरने म्हटले की उबैदुल्लाह राजपूतकडे डिसिप्लिनरी कमेटीच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याचा अधिकार आहे.
PKF चे सेक्रेटरी राणा सरवरने म्हटले की, फेडरेशन या गोष्टीकडे गंभीरपणे पाहत आहे. त्यांनी सांगितले की राजपूत न केवळ मंजुरी शिवाय विदेशात गेला. एवढंच नाही तर त्याने तिथे जाऊन भारतीय संघाला देखील रिप्रेजेंट केलं. भारतीय जर्सी घातली आणि सामना जिंकल्यावर आपल्या खांद्यावर भारतीय झेंडा सुद्धा फडकावला. राणा सरवरने म्हटले की, 'परंतु त्याने (उबैदुल्लाह राजपूत) असा दावा केला आहे की हा पूर्णपणे गैरसमज होता आणि त्याला कधीही सांगण्यात आले नव्हते की तो खाजगी स्पर्धेत ज्या संघासाठी खेळेल तो भारतीय संघ असेल, परंतु तरीही तो एनओसी नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आहे'.
GCC कपचे व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यावर उबैदुल्लाह राजपूत हा वादात अडकला, कारण यात तो भारतीय जर्सी घालून आणि भारतीय झेंडा फडकवताना दिसला. पीकेएफचे सचिव राणा सरवर पुढे म्हणाले की, आवश्यक एनओसी न घेता स्पर्धेत भाग घेतल्याबद्दल इतर खेळाडूंनाही बंदी आणि दंड ठोठावण्यात आला आहे. उबैदुल्लाह राजपूतने सादर प्रकरणात माफी मागितली होती. त्याने असे म्हटले होते की त्याला बहरीन स्पर्धेत खेळण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते आणि एका खाजगी संघात त्याचा समावेश होता. नंतर, हे उघड झाले की संघाचे नाव भारतीय संघ ठेवण्यात आले.