Marathi News
'Ind v Pak मॅच खेळवून भाजपाने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचे हात बळकट केले; 50 हजार कोटी रुपये...'

India Pakistan Matach In Asia Cup 2025: पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डाने एका दिवसात एक हजार कोटी कमावले, त्याला काय म्हणायचे? ही काय देशभक्ती आहे? असा सवाल विचारण्यात आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 16, 2025, 07:14 AM IST
'Ind v Pak मॅच खेळवून भाजपाने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचे हात बळकट केले; 50 हजार कोटी रुपये...'
थेट जय शाहांचं नाव घेत केली टीका (प्रातिनिधिक फोटो)

India Pakistan Matach In Asia Cup 2025: "निर्लज्जपणाचा कळस गाठून अखेर दुबईत भारत-पाकिस्तान सामना खेळवण्यात आला. महाराष्ट्रासह भारतात या सामन्यावर तसा बहिष्कारच होता. राष्ट्रभक्त लोकांनी सामना सुरू होताच आपापले टीव्ही बंद केले, पण भाजप व त्याच्या हस्तकांनी मात्र दारे-खिडक्या बंद करून पाकड्यांबरोबरच्या या खेळाचा मनसोक्त आस्वाद घेतला. सुनील गावसकर यांचे आम्ही खास अभिनंदन करतो. त्यांनी परखड सत्य सांगितले. ‘‘पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आणि क्रिकेटपटूंना तो मान्य करावा लागणार आहे.’’ गावसकर यांनी जे सांगितले त्यामुळे मोदी सरकारचा मुखवटा फाटला आहे. पाकिस्तानबरोबर खेळायला नाना पाटेकर यांनी विरोध केला. ‘‘माझ्या लोकांचे रक्त सांडले. ज्यांनी ते सांडवले, त्यांच्या सोबत मी खेळ का खेळावा?’’ असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले. बऱ्याच काळानंतर पाटेकरांनी हा प्रखर प्रहार केला आहे," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

ही काय देशभक्ती आहे?

"पाकिस्तानबरोबर क्रिकेट खेळण्याची जिद्द सरकारची होती. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष जय शहा यांची होती. जय शहा यांचे ‘पप्पा’ अमित शहा हे दुर्दैवाने भारताचे गृहमंत्री आहेत हे समजून घेतले पाहिजे. भारतीय क्रिकेट बोर्डाच्या अध्यक्षपदी अमित शहांनी आपला पुत्र जय शहा यांना नेमले ते कोणत्या गुणवत्तेच्या आणि कर्तबगारीच्या आधारावर? क्रिकेटमध्ये जुगाराचा, सट्टेबाजीचा पैसा आहे. त्यामुळे निव्वळ व्यापार करण्यासाठीच जय शहा यांना क्रिकेटच्या व्यापारात आणले. राष्ट्रभक्तीशी याचा संबंध नाही. या सामन्यामुळे भाजपच्या देशभक्तीचे सोंग उघडे नव्हे, तर नागडे पडले आहे. दिलजीत दोसांझ याचा एक चित्रपट भारतात प्रदर्शित होऊ दिला जात नाही. कारण काय तर म्हणे त्यात एका पाकिस्तानी अभिनेत्रीने काम केले आहे. मग आशिया कप क्रिकेट स्पर्धेत आता पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी भारताबरोबर मैदानात खेळ केला व त्यावर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डाने एका दिवसात एक हजार कोटी कमावले, त्याला काय म्हणायचे? ही काय देशभक्ती आहे? भाजपची भूमिका दुतोंड्या गांडुळासारखी आहे," असा टोला 'सामना'च्या अग्रलेखातून लगावण्यात आला आहे.

50 हजार कोटी पाकिस्तानातील जुगारी व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहोचले

"भारत-पाकिस्तान सामन्यातील भारताचा विजय हा जय शहा यांनी ‘मनोमीलन’ करून मिळवला. पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डाला दुबईच्या सामन्यातून किमान हजार कोटी रुपये मिळाले. भारत-पाक सामन्यावर लाखो कोटींचा ‘सट्टा’ खेळला गेला. हे सटोडिया कोण, कुठले ते पहा. यातले किमान 50 हजार कोटी पाकिस्तानातील जुगारी व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहोचले, असे बोलले जात आहे. गंमत अशी की, ‘‘अशा सामन्यांवर ‘सट्टा’ लावण्याचे काम पाकिस्तानातून करणारे लोक भारतातून पळून गेलेले, मुंबईतील दहशतवादी कृत्यांत सहभागी झालेले आहेत’’ या प्रकारचे आरोप याआधी ‘भाजप’च्याच राष्ट्रभक्त मंडळाने केले आहेत. मग कालच्या मॅचवर जो ‘जुगार’ झाला त्यातले पैसेही तेथेच गेले. एक प्रकारे भारतात दहशतवाद घडविणाऱ्यांचे हात बळकट करण्याचे राष्ट्रकार्य भाजप सरकारने पार पाडले," असा टोला ठाकरेंच्या शिवसेनेनं लगावला आहे.

दहशतवाद्यांना उघड पाठिंबा

"रविवारच्या आशिया कप स्पर्धेतील भारत-पाक क्रिकेट सामन्याच्या माध्यमातून मोदीकृत भाजप सरकारने दहशतवाद्यांना उघड पाठिंबा दिला, आर्थिक बळ दिले. प्रत्येक भारतीय नागरिकाने या कृत्याचा धिक्कार केलाच पाहिजे.  यानिमित्ताने यांच्या हिंदुत्वाचे, राष्ट्रवादाचे ढोंग उघडे नागडे झाले. अरे, थूत् तुमच्या ढोंगावर!

 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

