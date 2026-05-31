/Champions League : PSG चॅम्पियन झाल्यावर पॅरिसमध्ये भडकला हिंसाचार, फॅन्सने शहरातील विविध भागात केली जाळपोळ

Champions League: PSG म्हणेजच पॅरिस सेंट जर्मनने पेनल्टी शूटआउटमध्ये आर्सेनलला 4-3 ने पराभूत करून UEAF चॅम्पियन्स लीग 2026 चा खिताब जिंकला. जशी फायनल शिटी वाजली क्लबच्या फॅन्सनी पॅरिसमध्ये जल्लोष करायला सुरुवात केली. मात्र याच जल्लोषाने एक हिंसक वळण घेतलं आणि स्थिती सांभाळण्यासाठी पोलिसांना अतिरिक्त पोलीस फोर्स तैनात करून फॅन्सची गर्दी पांगवावी लागली. पोलीस आणि फॅन्समध्ये सुद्धा झडप झाली असून यात पोलीस कर्मचारी दुखापतग्रस्त झाले.
PSG चॅम्पियन्स झाल्यावर फॅन्स मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. बरेच फॅन्स विजयोत्सव साजरा करण्यासाठी रस्त्यानावर उतरले तर काहींनी याला हिंसेचे रूप दिले. व्हायरल व्हिडीओ दिसत असल्याप्रमाणे फॅन्स रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी रस्त्यांवर आग लावली. काही लोकांनी रस्त्याच्या कडेला लावलेल्या गाडयांना सुद्धा आग लावली. पॅरिसमधील जगप्रसिद्ध आयफिल टॉवर परिसरात सुद्धा अशीच घटना घडली त्यानंतर सर्वत्र गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं.
Il est maintenant plus de 3h00 du matin et les tensions se poursuivent devant la Tour Eiffel.Luc Auffret (LucAuffret) May 31, 2026
Tirs de feux d'artifice contre pluie de grenades lacrymogène.PSG PSGARS Arsenal UCLfinal Paris pic.twitter.com/IcAoi2T3re
Un énorme incendie a été allumé aux pieds de la Tour Eiffel. Il s'agit d'un local poubelle.Luc Auffret (LucAuffret) May 30, 2026
Plusieurs départs de feux en dessous de la Tour Eiffel également.PSG PSGARS Arsenal UCLfinal Paris pic.twitter.com/cblBpY2ctw
La Tour Eiffel est noyée sous un nuage de fumée après un départ de feu sur les quais de seine.— Luc Auffret (@LucAuffret) May 31, 2026
Situation toujours très tendue dans ce secteur.PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/89XVXjfRho
PSG म्हणेजच पॅरिस सेंट जर्मनचा या स्पर्धेतील दुसरा विजय आहे. पार्क डेस प्रिन्सेस स्टेडियममध्ये मोठ्या स्क्रीनवर सामना पाहणाऱ्या काही प्रेक्षकांचा सामन्यापूर्वी पोलीस अधिकाऱ्यांशी संघर्ष झाला. पोलिसांच्या हवाल्याने आलेल्या वृत्तानुसार, सामन्यादरम्यान सहा वाहने, दोन दुकाने आणि एका बस थांब्याचे नुकसान झाले.
चॅम्पियन्स लीगच्या अंतिम सामन्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, पूर्ण वेळेनंतर पीएसजी आणि आर्सेनल 1-1 ने बरोबरीत होते. अतिरिक्त वेळेत दोन्ही संघांना आघाडी घेता आली नाही. त्यामुळे सामना पेनल्टी शूटआऊटमध्ये गेला, ज्यात पीएसजीने 4-3 ने विजय मिळवला.