/या देशाच्या फुटबॉल संघाच्या कर्णधाराची निर्घृण हत्या! एकच खळबळ, रस्त्यावरच केलं ठार

Uganda football star Owori killed : युगांडा प्रीमियर लीगमधील बलाढ्य संघ स्पोर्ट्स क्लब (एससी) व्हिलाचा 27 वर्षीय कर्णधार आणि युगांडा राष्ट्रीय संघाचा अष्टपैलू खेळाडू डेव्हिड ओवोरीचे निधन झाले आहे. 5 ऑगस्ट रोजी धक्कादायक घटना घडली आणि एका टोळीने हल्ल्यामध्ये कथितरित्या झालेल्या मारहाणीत या खेळाडूचे निधन झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रसिद्ध खेळाडूच्या निधनाने लाखो लोकांना मोठा धक्का बसला आहे. वृतांच्या माहितीनुसार राजधानी कंपालामध्ये घराच्या जवळ संशयित दरोडेखोरांनी हल्ला केला या मारहाणीत या खेळाडूचा मृत्यू झाला असल्याचे माहिती समोर आली. या खेळाडूच्या निधनानंतर युगांडाच्या नागरिकांनी शोक व्यक्त केला आहे.
फुटबॅाल खेळाडू डेव्हिड ओवोरीच्या निधन झाल्यानंतर तेथील स्थानिक पोलिसांनी वक्तव्य केले आहे की, डेव्हिड ओवोरी यांचा मोबाईल फोन आणि इतर वस्तू चोरण्याच्या प्रयत्नाला प्रतिकार केला आणि त्यामुळेच त्याच्यावर प्राणघातक हल्ला केला अशी माहिती दिली आहे. त्यामुळे या घटनेवर स्थानिक नागरिकांनी हिंसक गुन्हेगारीबद्दल तीव्र दुःख आणि जनतेमध्ये पुन्हा संताप व्यक्त केला आहे. या सर्व गोंधळामध्ये आता फुटबॅाल खेळाडूचे वक्तव्याने अनेकांना भावूक केले आहे.
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पोलीस प्रवक्त्या रॅचेल कावांनी माहिती दिली आहे की, हल्लेखोर अद्याप अज्ञात असल्याचे ते फरार आहेत. पुढे त्यांनी असेही सांगितले की, सर्व संबंधित पुरावे गोळा करुन या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाणार आहे आणि घटनास्थळी नोंद आणि प्रक्रिया करण्यात आली आहे. जेव्हा ही घटना घडली त्यानंतर फुटबॅाल खेळाडू डेव्हिड ओवोरी हा बेशुद्ध अवस्थेत आढळले, ज्यांनी नंतर त्यांना रुग्णालयात नेले. पण त्यावेळी त्याचा मृत्यू झाला होता.
सोशल मिडियावर स्पोर्ट्स क्लब (एससी) व्हिलाने एक निवेदन पोस्टच्या मार्फत शेअर केले आहे. यामध्ये त्यांनी लिहीले आहे की, आम्ही फक्त एक खेळाडूच नाही तर एक लीडर, मित्र आणि आमचा भाऊ गमावला आहे. खेळाडूंच्या मृत्यूनंतर माहिती देताना लिहीले आहे की, तो खेळाडू एका घराकडे जात असताना त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला त्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला होता त्यानंतर तो बेशुद्ध झाला आणि तातडीने त्याला रुग्णालयामध्ये नेण्यता आले पण तोपर्यत त्याने प्राण गमावले होते. फुटबॅाल खेळाडूच्या मृत्यूनंतर परिसरात वाढलेल्या टोळीयुद्धाबद्दल चिंता वाढली आहे.
CLUB STATEMENT— SC Villa (@SCVillaJogoo) August 5, 2026
It is with profound sorrow that we announce the untimely passing of our captain, David Owori, who had been receiving treatment at Case Clinic following an attack by suspected thugs.
Our deepest condolences and prayers are with his family.
Rest in peace, Captain pic.twitter.com/8YjXoPDQf9