मोहम्मद सिराजच्या 'त्या' अखेरच्या चेंडूवर अम्पायर धर्मसेनाची पोस्ट, नेटकऱ्यांना काय बोलावं सुचेना, 'माझं भाग्य...'

इंग्लंडविरोधातील कसोटी मालिकेत भारताचा गोलंदाज मोहम्मद सिराजने जबरदस्त गोलंदाजी करत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली दखल घेण्यास भाग पाडलं आहे. पाचव्या आणि अखेरच्या सामन्यात भारताने 6 धावांनी विजय मिळवल्याने मालिका 2-2 ने अनिर्णित राहिली. पाचव्या दिवशी इंग्लंडला विजयासाठी 35 धावांची गरज असताना हातात चार गडी होते. सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांनी जबरदस्त गोलंदाजी करत भारताचं सामन्यातील आव्हान कायम ठेवलं. इंग्लंडला सात धावांची गरज असताना भारतीय गोलंदाजांनी विजयी झेंडा फडकावला.
इंग्लंडला सात धावांची आवश्यकता असताना आणि फक्त एकच विकेट शिल्लक असताना, जखमी ख्रिस वोक्स नॉन-स्ट्रायकर एंडवर उभा होता, तर गस अॅटकिन्सन स्ट्राईकवर होता. त्याआधीच्या ओव्हरमध्ये त्याने अखेरच्या चेंडूवर एक धाव घेतली आणि जखमी वोक्सला स्ट्राईक घेऊ दिला नाही.
पुढच्या ओव्हरला सिराज गोलंदाजीला आल्यानंतर करोडो भारतीयांनी श्वास रोखून धरला होता. अॅटकिन्सन 17 धावांवर होता आणि त्याने एक षटकारही लगावला होता. यामुळे भारतीय चाहते खूप चिंतेत होते. तो इंग्लंडला सामना जिंकवून देईल असं वाटत असतानाच जे झालं त्याची इतिहासात नोंद झाली आहे.
सिराजने पहिल्याच चेंडूवर अॅटकिन्सनला बोल्ड केलं आणि भारताला सहा धावांनी विजय मिळवून दिला. श्रीलेकंचा अम्पायर कुमार धर्मसेना त्यावेळी अम्पायरिंग करत होता. त्याने इंस्टाग्रामला त्या क्षणाचा फोटो शेअर केला आहे. "सर्वोत्तम सीटवरुन हा चेंडू पाहायला मिळाला हे माझं भाग्य आहे," अशी कॅप्शन त्याने दिली आहे.
इंग्लंड दौरा हा सिराजच्या कसोटी क्रिकेटमधील सर्वोत्तम कामगिरींपैकी एक होता. त्याने 23 विकेट्स घेतल्या आणि संपूर्ण मालिकेत 185 हून अधिक षटके न थकता टाकली. वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने त्याच्या वर्कलोड व्यवस्थापनामुळे फक्त तीन कसोटी सामने खेळले. आपल्या लाडक्या 'जस्सी भाई'ला विश्रांतीची आवश्यकता असताना सिराजने त्याची 'मियाँ जादू' दाखवली. उल्लेखनीय म्हणजे, सिराज हा भारताचा एकमेव आणि पाचही कसोटी सामने खेळणारा मालिकेतील फक्त दुसरा गोलंदाज होता.
द ओव्हल कसोटीतील त्याच्या अपवादात्मक कामगिरीनंतर, सिराजने बुधवारी आयसीसी पुरुषांच्या कसोटी गोलंदाजांच्या क्रमवारीत 674 गुणांची कारकिर्दीतील सर्वोत्तम रेटिंग मिळवली. पाचव्या कसोटीत सामनावीर, सिराजने 12 स्थानांनी झेप घेत नवीनतम आयसीसी पुरुषांच्या कसोटी गोलंदाजांच्या क्रमवारीत 15 वे स्थान पटकावले. इंग्लंडविरुद्धच्या शेवटच्या कसोटीत सामना जिंकून देणारे स्पेल केल्यानंतर, सिराजचे कसोटी क्रमवारीतील हे सर्वोच्च स्थान आहे.