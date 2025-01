U19 ENG vs SA : विचित्र रनआऊट! थोडक्यात बचावला फिल्डर, Video Viral

U19 ENG vs SA Jorich van Schalkwyk Injured: क्रिकेट खेळात विकेट पडणे हा खेळ बदलणारा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. शिवाय यातील रनआऊट हा तर क्षणार्धात खेळाची गती बदलू शकतात. हे रनआऊट कधी कधी एवढे विचित्र असतात की ते नेहमीच लक्षात राहतात. अलीकडेच झालेल्या इंग्लंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका अंडर-१९ कसोटी सामन्यात एक विचित्र पद्धतीचा रनआऊट बघायला मिळाला. या रनआऊटचा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून तो सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. या विचित्र रनआऊटमध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या क्षेत्ररक्षक थोडक्यात बचावला. एक मोठा अपघात टळला. या विचित्र रनआऊटचा एक व्हिडीओ सध्या तुफान व्हायरल होत आहे.

इंग्लंडच्या दुसऱ्या डावात 106/2 वर 11 धावांवर फलंदाजी करणाऱ्या आर्यन सावंतपुढे डावखुरा फिरकी गोलंदाज जेसन रोल्सचा आला. त्याच्या बॉलवर आर्यनने स्वीप शॉट मारला. त्याने खूप जोरदार स्वीप शॉट मारला. त्याचा बॉल शॉर्ट-लेग क्षेत्ररक्षक झोरिच व्हॅन शाल्कविकच्या दिशेने वळवला आणि त्याच्या हेल्मेटला लागला. बॉल क्षेत्ररक्षकाच्या हेल्मेटला आदळल्यानंतर माघारी येत स्टंपवर धडकला. या विकेटमुळे दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळाडूंनी विकेटचा आनंद साजरा करायला सुरुवात केली. पण व्हॅन शाल्क्विक दुखापतीमुळे जमिनीवरच पडून राहिला, त्याला वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता होती. यावेळी इंग्लंडचा फलंदाज आर्यन सावंतही क्रीझच्या बाहेर होता. ज्यामुळे यष्टिरक्षकाच्या अपीलनंतर तिसऱ्या पंचाने फलंदाजाला बाद घोषित केले.

हे ही वाचा: क्रिकेटर मोहम्मद सिराज करणार लग्न? अभिनेत्रीच्या आईने केले स्पष्ट

You have seen catches being taken after the ball was struck into the helmet of a short leg fielder

BUT

Have EVER seen someone runout off the helmet of a short leg fielder? pic.twitter.com/5PEgAKUr0c

— Werner (@Werries_) January 29, 2025