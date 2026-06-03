'झी'च्या चार नव्या स्पोर्ट्स चॅनेल्सचं प्रक्षेपण सुरु! देशभरातील क्रीडा स्पर्धांसाठी Unite8 Sports चा सर्वसामावेशक प्लॅटफॉर्म

Unite8 Sports Channels Go LIVE: माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर, भारतातील आघाडीची कंटेंट आणि टेक्नॉलॉजी कंपनी, झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडने (‘Z’) ‘युनाईट8 स्पोर्ट्स चॅनेल्स’ या ब्रँड नावाने आपल्या लिनियर स्पोर्ट्स चॅनेल्सचा पोर्टफोलिओ लाईव्ह केला आहे. आजपासून, युनाईट8 स्पोर्ट्स 1, युनाईट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी, युनाईट8 स्पोर्ट्स 2, युनाईट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी हे चार स्पोर्ट्स चॅनेल्स डिश टीव्ही, टाटा प्ले, एअरटेल, सन डायरेक्ट, सिटी नेटवर्क्स, इंडियन केबल नेट कंपनी लिमिटेड, हिंदुजा ग्लोबल, फास्टवे, आंध्र प्रदेश स्टेट फायबरनेट लिमिटेड, केरळ कम्युनिकेटर्स केबल लिमिटेड, तमिळगा केबल टीव्ही कम्युनिकेशन्स, व्ही के डिजिटल, यूसीएन केबल नेटवर्क, टेक वन, श्री साई केबल, कल केबल, डिजियाना, भीमावरम आणि आसाम यांसारख्या 500 हून अधिक प्रमुख केबल आणि वितरण प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहेत. हे चॅनेल्स फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, बॅडमिंटन, कुस्ती, बॉक्सिंग, कॉम्बॅट स्पोर्ट्स आणि इतर अनेक खेळांमधील सर्वोत्तम क्रीडा प्रकार सादर करतात.
युनाईट8 स्पोर्ट्सचे उद्दिष्ट संपूर्ण भारतातील प्रेक्षकांसाठी विविध क्रीडा अनुभव एकाच व्यासपीठावर आणण्याचं आहे. नवीन स्पोर्ट्स चॅनेल्सबद्दल बोलताना, झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे युनाईट8 स्पोर्ट्सचे मुख्य व्यवसाय अधिकारी, बावेश जनवलेकर यांनी, “युनाईट8 स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून, आम्ही एक निवडक, बहु-क्रीडा कार्यक्रम तयार केला आहे, जो भारतीय प्रेक्षकांच्या बदलत्या आवडीनिवडी दर्शवणारा असून देशभरात उच्च-गुणवत्तेच्या, सहज उपलब्ध थेट क्रीडा स्पर्धांच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यात यशस्वी ठरणारं एक विस्तारक्षम व्यासपीठ तयार करत आहे. वितरण परिसंस्थेतील मजबूत भागीदारीच्या जोरावर, प्रेक्षकांना विनाअडथळा सेवा सुनिश्चित करण्यावर आमचे लक्ष केंद्रित आहे. आम्ही आमच्या चॅनेल्सवर आगामी फिफा स्पर्धा सादर करण्यास सज्ज आहोत आणि देशभरातील चाहत्यांना एक आकर्षक अनुभव देण्यासाठी आम्ही योग्य स्थितीत आहोत,” असं म्हटलं आहे.
खेळाच्या माध्यमातून लोकांना एकत्र आणणे आणि एकोप्याचे क्षण निर्माण करणे यावर केंद्रित असलेले युनाईट8 स्पोर्ट्स हे एक असे अंतिम ठिकाण आहे, जे चाहत्यांना खेळाच्या अधिक जवळ आणण्याचे आणि भारतातील खेळाचे भविष्य घडवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्याचे वचन देते. 11 जून 2026 पासून सुरू होणाऱ्या आगामी फिफा विश्वचषक 2026 च्या विशेष प्रसारणाद्वारे, देशभरातील क्रीडा चाहत्यांना एक दमदार व्हॅल्यू ऑफर देण्यासाठी युनाईट8 स्पोर्ट्सच्या वाहिन्या पूर्णपणे सज्ज आहेत.